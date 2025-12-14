Prev
પાકિસ્તાન, અફઘાન કે ભારતમાં નથી થયું ધુરંધરનું શૂટિંગ, આ દેશમાં જઈને કેમ બનાવ્યો 6 એકરનો જમીન પર સેટ ? જાણો

Dhurandhar Shooting: સોશિયલ મીડિયા પર ઘણા લોકો દાવો કરી રહ્યા છે કે રણવીર સિંહે પોતાની ફિલ્મ 'ધુરંધર'નું શૂટિંગ પાકિસ્તાનમાં કર્યું છે. પણ શું તમે જાણો છો કે આ સાચું નથી? જ્યારે લોકોના મનમાં સવાલ એ પણ છે કે તો શું શૂટિંગ અફઘાનિસ્તાનમાં કરવામાં આવ્યું તે પણ દાવો પણ ખોટો છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Dec 14, 2025, 07:22 PM IST

Dhurandhar Shooting: ફિલ્મ 'ધુરંધર' બોક્સ ઓફિસ પર ધૂમ મચાવી રહી છે. કલાકારોના અભિનય અને દિગ્દર્શકના નિર્દેશન સહિતની દરેક વિગતોની પ્રશંસા થઈ રહી છે. સોશિયલ મીડિયા પર ઘણા લોકો ફિલ્મની પ્રશંસા પણ કરી રહ્યા છે, એમ કહીને કે નિર્માતાઓ આટલી શાનદાર ફિલ્મનું શૂટિંગ કરવા માટે પાકિસ્તાન ગયા હતા. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે આ ફિલ્મનું શૂટિંગ પાકિસ્તાનમાં થયું નથી? હવે, જો તમને લાગે કે તેનું શૂટિંગ ભારતમાં બનેલા સેટ પર થયું છે, તો તમે ખોટા છો. ફિલ્મને અફઘાનિસ્તાનમાં પણ શૂટ કરવામાં આવી નથી.

પાકિસ્તાન, અફઘાનિસ્તાનમાં કે ભારતમાં શૂટ નથી થઈ

હકીકતમાં, આ ફિલ્મ ભારતમાં શૂટ કરવામાં આવી ન હતી કારણ કે ડાયરેક્ટરોને મુંબઈમાં જરૂર હોય તેટલી મોટી જગ્યા મળી ન હતી. વધુમાં, કહાની અને શૂટિંગમાં ઘણા ઉતાર-ચઢાવ હતા જે મુંબઈમાં શૂટ કરવા અશક્ય હતા.

500 લોકોની ટીમ અને 3 મહિના

પ્રોડક્શન ડિઝાઇનર સૈની જારેએ થાઇલેન્ડમાં પાકિસ્તાનની શેરીઓ અને વાતાવરણને ફરીથી બનાવ્યું. લગભગ 500 લોકો સાથે મળીને, તેમણે થાઈલેન્ડમાં પાકિસ્તાનનું ત્રણ મહિનામાં પુનઃનિર્માણ કર્યું, બરાબર તે જ રીતે તે યુગમાં બન્યું હોય તેમ. દરેક નાની વિગતોને ધ્યાનમાં રાખીને, પાકિસ્તાનના લ્યારીનું થાઈલેન્ડમાં બનાવવામાં આવ્યું હતું. પરંતુ હવે પ્રશ્ન એ ઊભો થાય છે કે ભારતમાં કેમ નહીં?

લગભગ 6 એકર જમીનની જરૂર હતી

નિર્માતાઓને આ સેટ બનાવવા માટે 6 એકર જમીનની જરૂર હતી. વધુમાં, ફિલ્મનું શૂટિંગ જુલાઈમાં થવાનું હતું, જ્યારે મુંબઈમાં ચોમાસુ આવી ગયું હતું. વારંવાર વરસાદને કારણે સેટને નુકસાન થયું હોત, જેના કારણે વારંવાર શૂટિંગ બંધ કરવું પડત, અને નિર્માતાઓને ઇચ્છિત હવામાન મળતું ન હોત. આ જ કારણ હતું કે નિર્માતાઓએ ભારતની બહાર શૂટિંગ કરવાનું નક્કી કર્યું.

