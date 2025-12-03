Dia Mirza: મોટી ઉંમરના હીરો સાથે પણ યંગ અભિનેત્રી લેવાના કારણ અંગે ટોચની અભિનેત્રીએ ખોલી બોલીવુડની પોલ
Dia Mirza On Bollywood Casting Issues: દીયા મિર્ઝાએ અત્યાર સુધીમાં 40 થી વધુ ફિલ્મોમાં ઘણા સુપરસ્ટાર્સ સાથે કામ કર્યું છે. દીયા મિર્ઝાએ તાજેતરમાં એક મુલાકાત દરમિયાન બોલીવુડની પોલ ખોલી દીધી હતી. આ મુલાકાતમાં તેણે બોલીવુડની એક ડાર્ક સાઈડ વિશે વાત કરી હતી.
Trending Photos
Dia Mirza On Bollywood Casting Issues: વર્ષ 2000માં ફેમિના મિસ ઇન્ડિયા એશિયા પેસિફિક નો ખિતાબ અને મિસ એશિયા પેસિફિક ઇન્ટરનેશનલ નો તાજ પોતાના નામે કરનાર સુંદર અભિનેત્રી દીયા મિર્ઝાએ વર્ષ 2001માં રહેના હૈ તેરે દિલ મેં ફિલ્મ થી કરિયરની શરૂઆત કરી હતી. આ ફિલ્મ પછી તે ઘણી બધી ફિલ્મોમાં જોવા મળી છે. તેણે બોલીવુડના ઘણા બધા સુપરસ્ટાર સાથે પણ કામ કર્યું છે. ઘણી વખત તે પોતાના ઇન્ટરવ્યૂમાં બોલીવુડ ઇન્ડસ્ટ્રીના ડાર્ક સિક્રેટ વિશે વાત પણ કરે છે.
દીયા મિર્ઝાએ એક ઇન્ટરવ્યૂ દરમ્યાન બોલીવુડમાં એજ ગેપિંગ માટે પણ અવાજ ઉઠાવ્યો હતો. તેણે જણાવ્યું હતું કે બોલીવુડમાં જેમ હિરોઈનની ઉંમર વધતી જાય તેમ પડદા પરથી તે ગાયબ થવા લાગે છે.. પરંતુ મેલ એક્ટર્સ ઉંમર વધે પછી પણ ફિલ્મો માટે ગ્લેમરસ ગણાય છે. તેણે જણાવ્યું હતું કે મોટી ઉંમરની ફિમેલ એક્ટ્રેસને રોમેન્ટિક પાત્ર આપવામાં આવતું નથી તેનાથી વિરુદ્ધ મોટી ઉંમરના એક્ટર પોતાનાથી નાની ઉંમરની અભિનેત્રી સાથે પણ રોમેન્સ કરતા જોવા મળે છે જે ઉંમરની અસમાનતાનું વલણ દર્શાવે છે.
દીયા મિર્ઝાએ જણાવ્યું હતું કે ફિલ્મોની કાસ્ટિંગમાં વર્ષોથી કોઈ જ ફેરફાર થયો નથી. તેણે જણાવ્યું કે આજે પણ ઘણી નાની ઉંમરની અભિનેત્રીઓને તેનાથી મોટી ઉંમરના મેલ એક્ટર સાથે સ્ક્રીન શેર કરવી પડે છે. તેણે જણાવ્યું હતું કે અભિનેત્રીઓને 50, 60 ની ઉંમરના એક્ટર સાથે પણ કાસ્ટ કરવામાં આવે છે. હીરો અને હિરોઈન વચ્ચે ઉંમરનો તફાવત હોય છે તેમ છતાં તેમને રોમેન્ટિક કપલ તરીકે દેખાડવામાં આવે છે.
દિયા મિર્ઝાએ જણાવ્યું હતું કે ફિલ્મમાં 60 વર્ષની અભિનેત્રી અને 40 વર્ષનો મેલ એક્ટર જોવા મળે તેવી કલ્પના પણ ન કરી શકાય પરંતુ પુરુષો માટે આ વાત સામાન્ય છે.. પુરુષોની ઉંમર વધે તો પણ તે સ્ક્રીન પર મુખ્ય પાત્રમાં રોમાન્સ કરી શકે છે અને તે પણ પોતાનાથી નાની ઉંમરની અભિનેત્રી સાથે. દિયા મિર્ઝા આ મુદ્દા પર સ્પષ્ટતા કરતા જણાવ્યું હતું કે આવું એટલા માટે છે કે ઇન્ડસ્ટ્રી એક ઉંમર પછી મહિલાને ડિઝાયરેબલ એટલે કે એટ્રેક્ટિવ માનવાનું બંધ કરી દે છે. તેથી જ અભિનેત્રીઓની ઉંમર વધે પછી તેમને ફિલ્મમાં કેન્દ્રીય પાત્ર મળતા નથી. ઉંમર વધે પછી અભિનેત્રીઓને સાઈડ લાઈન કરી દેવામાં આવે છે.
દિયા મિર્ઝાએ જણાવ્યું હતું કે 40 પછી જ મહિલા પોતાના જીવનના સૌથી મજબૂત સમયમાં હોય છે. આ સમયે તે પોતે નક્કી કરે છે કે તેણે કઈ દિશામાં આગળ વધવું. મહિલા સિવાય અન્ય કોઈને અધિકાર નથી કે તે નક્કી કરે કે તેનો સમય ક્યારે પૂરો થઈ ગયો છે. મહિલા માટે 40 વર્ષની ઉંમર પછી જ પાવર એજની શરૂઆત થાય છે. આ ઉંમરમાં જ મહિલા પોતાને વધારે સમજે છે અને ખુલીને જીવવાનું શરૂ કરે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે