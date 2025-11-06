સુરતમાં જન્મેલા અને બોલીવુડમાં ડંકો વગાડનારા આ ગુજ્જુ સુપરસ્ટારે પોતાના જ મોતની કરી હતી ભવિષ્યવાણી
ભારતીય સિનેમામાં કેટલાક ચહેરાઓ એવા રહ્યા છે કે જેમના અભિનયે દાયકાઓ સુધી દર્શોના દિલોમાં પોતાની જગ્યા બનાવેલી છે. તેમના ડાયલોગ્સથી વધુ તેમની આંખો અને ચહેરાના હાવભાવ કહાની રજૂ કરતા હતા. તેઓ દરેક સીનમાં એવા તે ઊંડા ઊતરી જતા હતા કે પાત્રો જાણે અસલ લાગતા હતા. ફિલ્મ હોય કે થિયેટર તેમની હાજરી માત્રથી એક અલગ અસર જોવા મળતી હતી. દર્શકો તેમને જોઈને તે પાત્ર સાથે જોડાઈ જતા હતા અને કહાનીનો ભાગ મહેસૂસ કરતા હતા. આજે અમે એવા જ એક કલાકાર વિશે વાત કરીશું.
આજે અમે તમને એક એવા કલાકાર વિશે જણાવીશું જેમની ખાસિયત એ હતી કે તેમણે અભિનયને ક્યારેય કામ નહીં પરંતુ જીવનનો ભાગ ગણ્યો. તેમની કળામાં સચ્ચાઈ છલકાતી હતી અને આ જ કારણ હતું કે તેઓ પાત્રમાં અલગ જોવા મળતા હતા. ક્યારેક દર્દ ભરેલા ચહેરાથી ભાવ દર્શાવતા, તો ક્યારેક મુસ્કાનથી દિલ જીતતા. દર્શકો તેમના દરેક પરફોર્મન્સમાં કઈક નવું મેળવતા હતા. તેઓ ફક્ત ડાયલોગ નહતા બોલતા પરંતુ દરેક શબ્દને જીવતા હતા. તેમની આ સાદગી અને ઊંડાઈ તેમને અન્ય કલાકારો કરતા અલગ બનાવતી હતી.
બાળપણથી જ અભિનયના દીવાના
આવા જ એક કલાકાર હતા સંજીવ કુમાર. જેમનું અસલ નામ હરિલાલ જેઠાલાલ ઝરીવાલા હતું. 9 જુલાઈ 1938ના રોજ ગુજરાતના સુરતમાં જન્મેલા સંજીવ બાળપણથી જ અભિનય પાછળ પાગલ હતા. તેઓ એક સાધારણ પરિવારમાંથી આવતા હતા. પરંતુ સપના મોટા. જવાનીના દિવસોમાં મુંબઈ આવ્યા અને થિયેટરથી શરૂઆત કરી. ઈન્ડિયન નેશનલ થિયેટર સાથે જોડાઈને તેમણે અભિનયની બારીકાઈનો અભ્યાસ કર્યો. થિયેટરમાં લોકો તેમને હરીભાઈના નામથી બોલાવતા હતા. અભિનય માટે તેમની લગન એટલી ઊંડી હતી કે જલદી ફિલ્મી દુનિયામાં તેમનું નામ છવાઈ ગયું.
22 વર્ષની ઉંમરમાં કરિયરની શરૂઆત
સંજીવ કુમારે 22 વર્ષની ઉંમરે ફિલ્મોમાં ડગ માંડ્યા હતા. તેમની પહેલી ફિલ્મ 1960માં આવી હતી 'હમ હિન્દુસ્તાની'. જેમાં તેમણે એક પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટરનો નાનકડો રોલ કર્યો હતો. થોડા વર્ષો બાદ 1965માં તેમને નિશાનમાં હીરો તરીકે કામ કરવાની તક મળી. ધીરે ધીરે તેમણે ઈન્ડસ્ટ્રીમાં પોતાની ઓળખ બનાવી અને 1970ની ફિલ્મ ખિલૌનાથી તેમને મોટી સફળતા મળી. આ ફિલ્મમાં તેમણે માનસિક રીતે અસ્થિર વ્યક્તિનું પાત્ર એટલું જબરદસ્ત ભજવ્યું કે દર્શકો તેમના દર્દ સાથે જોડાઈ ગયા હતા. સંજીવ કુમાર પાત્રને નિભાવતા નહતા પરંતુ તે પાત્રને જીવતા હતા.
1 જ ફિલ્મમાં 9 પાત્ર
બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મ શોલેમં સંજીવ કુમારે ઠાકુર બલદેવ સિંહની ભૂમિકા ભજવી હતી. જેને આજે પણ દર્શકો યાદ કરે છે. તે સમયે તેઓ ફક્ત 37 વર્ષના હતા પરંતુ તેમણે એક વૃદ્ધ વ્યક્તિનું દર્દ અને ગુસ્સો જબરદસ્ત રૂપેરી પડદે દેખાડ્યા હતા. એટલું જ નહીં 1974માં આવેલી નયા દિન નયી રાત ફિલ્મમાં તેમણે 9 અલગ અલગ પાત્ર ભજવીને પોતાની પ્રતિભા દેખાડી હતી. દરેક પાત્રનો સ્વભાવ અને અંદાઝ અલગ હતો. તેમણે મૌસમમાં ડોક્ટર અને કોશિશમાં મૂક બધિરનું પાત્ર ભજવીને સાબિત કર્યું કે તેમના માટે અભિનય પૂજા સમાન હતો.
પોતાના જ મોતની ભવિષ્યવાણી
સંજીવ કુમારે આંધી, અંગૂર, દસ્તક, પતિ પત્ની ઔર વો, નમકીન, પરિચય, અને સિલસિલા જેવી યાદગાર ફિલ્મોમાં અભિનય કર્યો હતો. તેમને દસ્તક અને કોશિશ માટે બે વખત રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર મળ્યા હતા તથા રમેશ સિપ્પી જેવા દિગ્દર્શક સાથે અનેક શાનદાર ફિલ્મો કરી. તેમની ફિલ્મોમાં સચ્ચાઈ અને ઊંડાઈ હંમેશા જોવા મળતા. વર્ષ 1978 બાદથી તેમને દિલની બીમારીએ ઘેરી લીધા હતા. એકવાર સંજીવકુમારે પોતાના ઈન્ટરવ્યુમાં કહ્યું હતું કે તેઓ 50 વર્ષની ઉંમર સુધી જીવી શકશે નહીં. કારણ કે તેમના પરિવારના પુરુષ પણ જલદી આ દુનિયામાંથી વિદાય થયા હતા. તેમની આ ભવિષ્યવાણી સાચી પડી અને 47 વર્ષની ઉંમરે 6 નવેમ્બર 1985ના રોજ હાર્ટ એટેકથી તેમનું નિધન થયું હતું.
