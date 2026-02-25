Prev
શું તમે સંજય લીલા ભણસાલીના હાર્ટ એટેક આવ્યો? ટીમે આપ્યું અપડેટ

Sanjay Leela Bhansali: સંજય લીલા ભણસાલીને હાર્ટ એટેકનો હુમલો આવ્યો હોવાના સમાચાર વાયુ વેગે વાયરલ થઈ રહ્યા છે. તેમની ટીમે એક નિવેદન બહાર પાડીને તેના વિશે જણાવ્યું છે. અહેવાલમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, તેમને કોકીલાબેન હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Feb 25, 2026, 03:20 PM IST

શું તમે સંજય લીલા ભણસાલીના હાર્ટ એટેક આવ્યો? ટીમે આપ્યું અપડેટ

Sanjay Leela Bhansali: પ્રખ્યાત બોલિવૂડ ફિલ્મ નિર્માતા સંજય લીલા ભણસાલીનું સ્વાસ્થ સારૂ છે. કેટલાક અહેવાલોમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે તેમને તેમના જન્મદિવસની પાર્ટી (મંગળવાર) દરમિયાન હાર્ટ એટેકનો હુમલો આવ્યો હતો અને તેમને તાત્કાલિક કોકિલાબેન હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. જો કે, તેમની ટીમે એક નિવેદન બહાર પાડીને સ્પષ્ટતા કરી હતી કે સંજય લીલા ભણસાલી સંપૂર્ણપણે સ્વસ્થ છે.

સંજય લીલા ભણસાલીના પરિવાર તરફથી નિવેદન

સંજય લીલા ભણસાલીના પરિવારે પણ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક નિવેદન બહાર પાડીને જણાવ્યું હતું કે સંજય લીલા ભણસાલી નિયમિત તપાસ માટે હોસ્પિટલમાં ગયા હતા. તેઓએ તેમની ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરી પર એક પોસ્ટ શેર કરી હતી, જેમાં લખ્યું હતું કે, "સંજય લીલા ભણસાલી સ્વસ્થ છે. તેઓ નિયમિત આરોગ્ય તપાસ માટે હોસ્પિટલમાં ગયા હતા. ચિંતા કરવાની કોઈ વાત નથી. તમારા બધાના પ્રેમ, ચિંતા અને પ્રાર્થના બદલ આભાર.

સંજય લીલા ભણસાલીને કહેવામાં આવે છે પરફેક્શનિસ્ટ

સંજય લીલા ભણસાલીની સૌથી મોટી તાકાત તેમની "પરફેક્શનિસ્ટ" છબી છે. તેઓ ફક્ત વાર્તા કહેતા નથી, તેઓ તેને પડદા પર જીવે છે. ભલે તે "દેવદાસ" માં શીશ મહેલ હોય, "બાજીરાવ મસ્તાની" માં બહાદુરી હોય કે "પદ્માવત" માં રાજપૂત ગૌરવ હોય, સંજય લીલા ભણસાલી મહિનાઓ સુધી દરેક નાની નાની વિગતો પર કામ કરે છે. 

રસપ્રદ વાત એ છે કે, એક તેજસ્વી દિગ્દર્શક હોવા ઉપરાંત, તેઓ એક માસ્ટર સંગીતકાર પણ છે. તેમણે તેમની તાજેતરની ફિલ્મો માટે સંગીત પોતે જ આપ્યું છે, જે તેમની વાર્તાઓમાં આત્માનો શ્વાસ ભરે છે. તેમના માટે, સિનેમા ફક્ત મનોરંજન નથી, પરંતુ એક આધ્યાત્મિક સાધના છે.

સ્ત્રી પાત્રોને એક નવી વ્યાખ્યા આપી

ભંસાલીના સિનેમાનો બીજો મજબૂત મુદ્દો તેમના સ્ત્રી પાત્રો છે. "ગંગુબાઈ કાઠિયાવાડી" માં આલિયા ભટ્ટ, "બ્લેક" માં રાની મુખર્જી અને "હમ દિલ દે ચૂકે સનમ" માં ઐશ્વર્યા રાય જેવા પાત્રો દ્વારા, તેમણે સાબિત કર્યું કે તેમની નાયિકાઓ ફક્ત ગ્લેમરસ નથી, પરંતુ સંઘર્ષ અને શક્તિને મૂર્તિમંત કરે છે. તે તેમના કલાકારોને તેમની મર્યાદાઓથી આગળ ધપાવે છે અને તેમની કારકિર્દીના શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શનને બહાર કાઢે છે. આ જ કારણ છે કે આજે દરેક મોટા કલાકાર પોતાની મહાન કૃતિનો ભાગ બનવાનું સ્વપ્ન જુએ છે.

ડિજિટલ દુનિયામાં પ્રભુત્વ

સંજય લીલા ભણસાલીએ પણ બદલાતા સમય સાથે પોતાની જાતને બદલી છે. નેટફ્લિક્સ પર તાજેતરમાં રિલીઝ થયેલી તેમની શ્રેણી "હીરામંડી: ધ ડાયમંડ બજાર" એ સાબિત કર્યું છે કે તેમની ભવ્યતા મોટા પડદાની મર્યાદાઓથી આગળ છે. 

તેમણે OTT પર પણ તે જ શાહી શૈલી જાળવી રાખી છે, જેની વિશ્વભરના દર્શકો દ્વારા પ્રશંસા કરવામાં આવી છે. અસંખ્ય રાષ્ટ્રીય પુરસ્કારો અને પદ્મશ્રી પ્રાપ્તકર્તા, સંજય લીલા ભણસાલી આજે ભારતીય સિનેમાના એક આધારસ્તંભ છે, જે તેમની દરેક ફિલ્મ સાથે ઇતિહાસ રચવા માટે કટિબદ્ધ છે.

 

