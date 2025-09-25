Emmy પહોંચી 'અમર સિંહ ચમકીલા', બેસ્ટ પરફોર્મેંસ એવોર્ડ માટે નોમિનેટ થયા દિલજીત દોસાંઝ
Diljit Dosanjh: દિલજીત દોસાંઝને તેમની ફિલ્મ "અમર સિંહ ચમકીલા" માટે આંતરરાષ્ટ્રીય એમી એવોર્ડ્સમાં 'બેસ્ટ પરફોર્મેંસ' માટે નોમિનેટ કરવામાં આવ્યા છે. જ્યારે ઇમ્તિયાઝ અલીની આ ફિલ્મને અન્ય એક કેટેગરીમાં પણ શોર્ટલિસ્ટ કરવામાં આવી છે.
Diljit Dosanjh: સિંગર અને અભિનેતા દિલજીત દોસાંઝને આજે એક મોટી સફળતા મળી છે. સિંગર દિલજીત દોસાંઝની નેટફ્લિક્સ ફિલ્મ "અમર સિંહ ચમકીલા"એ આંતરરાષ્ટ્રીય એમી એવોર્ડ્સમાં સ્થાન મેળવ્યું છે. આ ફિલ્મ માટે સિંગરને 'બેસ્ટ પરફોર્મેંસ'ની કેટેગરીમાં નોમિનેટ કરવામાં આવ્યા છે. ફિલ્મ "અમર સિંહ ચમકીલા"નું દિગ્દર્શન ઇમ્તિયાઝ અલી દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. આ ફિલ્મમાં દિલજીત દોસાંઝ સાથે અભિનેત્રી પરિણીતી ચોપરાએ અભિનય કર્યો હતો. સિંગર દિલજીત દોસાંઝ અને ફિલ્મની આખી ટીમ માટે આ એક મોટી સફળતા છે.
બે કેટેગરીમાં નોમિનેશન
ડાયરેક્ટર ઇમ્તિયાઝ અલીની ફિલ્મ "અમર સિંહ ચમકીલા"ને આંતરરાષ્ટ્રીય એમી એવોર્ડ્સમાં એક નહીં, પરંતુ બે કેટેગરીમાં નોમિનેટ કરવામાં આવી છે. જેમાં દિલજીત દોસાંઝને અભિનેતા તરીકે 'બેસ્ટ પરફોર્મેંસ'ની કેટેગરી અને બીજું નોમિનેશન મિની-સિરીઝ કેટેગરી માટે થયેલ છે. ફિલ્મની ટીમ માટે આ એક ખૂબ જ મોટી સિદ્ધિ છે.
'અમર સિંહ ચમકીલા'
'અમર સિંહ ચમકીલા' ફિલ્મ પંજાબી સિંગર ચમકીલાના લાઈફ પર આધારિત છે. આ ફિલ્મમાં સિંગર ચમકીલાના સંઘર્ષ, લોકોમાં તેમની લોકપ્રિયતા અને તેમની હત્યા સાથે જોડાયેલા ઘણા મહત્વપૂર્ણ પાસાઓ બતાવવામાં આવ્યા છે. ઇન્ટરનેશનલ એકેડેમી ઓફ ટેલિવિઝન આર્ટ્સ એન્ડ સાયન્સિસ દ્વારા આજે 25 સપ્ટેમ્બરના રોજ એમી એવોર્ડ્સ નોમિનેશન યાદી જાહેર કરી. જેમાં 16 કેટેગરીમાં 26 દેશોમાંથી લગભગ 64 નોમિનીની પસંદગી કરવામાં આવી છે.
