Dipika Kakar: ટીવી સ્ટાર દીપિકા કક્કડની તબિયત બગડી, લિવર કેન્સર પછી વધુ એક મુસીબત માથે આવી પડી

Dipika Kakar: ટીવી એક્સ્ટ્રેસ દીપિકા કક્કડની થોડા સમય પહેલા જ લિવર કેન્સરની સારવાર થઈ હતી. તેવામાં હવે તેને વધુ એક ગંભીર સમસ્યા થઈ છે જેના કારણે ફરી તેની સર્જરી કરવામાં આવશે. અભિનેત્રીની તબિયતને લઈ તેના પતિ અને અભિનેતા શોહેબ ઈબ્રાહિમે જાણકારી શેર કરી હતી.
Dipika Kakar: ટીવી અભિનેત્રી દીપિકા કક્કડ ઈબ્રાહિમ છેલ્લા ઘણા સમયથી અભિનયથી દુર છે. છેલ્લે તે સેલિબ્રીટી માસ્ટરશેફ રિયાલીટી શોમાં જોવા મળી હતી. પરંતુ આ શો તેણે તેની ખરાબ તબિયતના કારણે છોડી દીધો હતો. આ શો પછી ખબર સામે આવી હતી કે દીપિકા કક્કડને લિવર કેન્સર થયું છે. લિવર કેન્સરની સારવાર બાદ ફરી એકવાર અભિનેત્રીની તબિયત લથડી છે.
દીપિકા કક્કડની તબિયતને લઈ તેના પતિ અને એક્ટર શોહેબ ઈબ્રાહિમે જણાવ્યું છે કે દીપિકાને અચાનક પેટમાં દુખાવો થયો હતો. જ્યાર બાદ તેને હોસ્પિટલમાં લઈ જવી પડી. હોસ્પિટલમાં જરૂરી ટેસ્ટ કરાવ્યા પછી ખબર પડી છે કે લિવર કેન્સર પછી હવે દીપિકાને પેટમાં સિસ્ટ થઈ ગઈ છે. જેના કારણે તેને પેટમાં દુખાવો થયો હતો.
શોહેબ ઈબ્રાહિમના જણાવ્યાનુસાર દીપિકાના પેટમાંથી સિસ્ટ કાઢવા માટે ડોક્ટર પ્રોસીઝર કરશે. દીપિકા કક્કડને પેટમાં જે સિસ્ટ થઈ છે તે 13 એમએમની છે. જેને દુર કરવાની પ્રોસિઝર કરવા માટે દીપિકા કક્કડને ફરીથી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવશે. જો કે દીપિકા કક્કડને સિસ્ટ સિવાય પણ સમસ્યા છે. શોહેબના જણાવ્યાનુસાર દીપિકાને 2 દિવસથી પેટમાં દુખાવાની સાથે ખભામાં પણ દુખાવો થાય છે. તેનું કારણ શું છે તે હજુ સુધી ખબર પડી નથી.
દીપિકા કક્કડની હાલની હાલત વિશે વાત કરતાં શોહેબ ઈબ્રાહિમે તેના વીડિયોમાં એવું પણ કહ્યું હતું કે પેટમાં જે ગાંઠ છે જેને સિસ્ટ કહેવામાં આવે છે તેને લઈ તે ચિંતામાં છે કારણ કે દીપિકાના પેટમાંથી જે ટ્યુમર કાઢવામાં આવ્યું હતું તે અગ્રેસિવ હતું અને ડોક્ટર્સે જણાવ્યું હતું કે તે ફરીથી થવાના ચાન્સ હોય છે. તેથી પરિવારના લોકો ચિંતામાં છે.
મહત્વપૂર્ણ છે કે દીપિકા કક્કડ અને શોહેબ ઈબ્રાહિમ સોશિયલ મીડિયા પર ડેલી બ્લોગ શેર કરતાં હોય છે. આ પહેલા ડિસેમ્બર મહિનામાં દીપિકા કક્કડનું પેટ સ્કેન કરવામાં આવ્યું હતું જેમાં બધું નોર્મલ હતું જ્યારે હવે તેના પેટમાં 13 એમએમની સિસ્ટ થઈ ગઈ છે. જેને બાળવાની પ્રોસેસ કરવામાં આવશે અને ટીવી સ્ટારને ફરીથી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવશે,
