/અજય દેવગણને સ્ટાર બનાવનાર ડિરેક્ટર કુકુ કોહલીનું નિધન, 77 વર્ષની વયે લીધા અંતિમ શ્વાસ

Kuku Kohli Passes Away: હિન્દી સિનેમાના દિગ્ગજ ડિરેક્ટર કુકુ કોહલીનું નિધન થયું છે. ફિલ્મમેકરે 77 વર્ષની ઉંમરે કોકિલાબેન હોસ્પિટલમાં અંતિમ શ્વાસ લીધા. કુકુ કોહલીએ અજય દેવગણની ડેબ્યૂ ફિલ્મ 'ફૂલ ઔર કાંટે' ડિરેક્ટ કરી હતી. કુકુ કોહલી IFTDAના મહાસચિવ પણ હતા. ડિરેક્ટર કુકુ કોહલીને હાર્ટ એટેક આવ્યો હતો, ત્યારબાદ મુંબઈની કોકિલાબેન હોસ્પિટલમાં તેમનું નિધન થયું.
મિત્ર અશોક પંડિતે આપી માહિતી
હિન્દુસ્તાન ટાઇમ્સને ફિલ્મમેકરના મિત્ર અશોક પંડિતે જણાવ્યું છે કે, ડિરેક્ટર કુકુને કોઈ ગંભીર બીમારી ન હતી. તેમને હાર્ટ એટેક આવ્યો હતો. આ એટેક પહેલા તેઓ એકદમ સ્વસ્થ હતા. કુકુ 'ઇન્ડિયન ફિલ્મ એન્ડ ટેલિવિઝન ડિરેક્ટર્સ એસોસિએશન'ના જનરલ સેક્રેટરી પણ હતા.
અરૂણા ઇરાનીના પતિ
ફિલ્મમેકર કુકુ કોહલી હિન્દી સિનેમાના લોકપ્રિય અભિનેત્રી અરૂણા ઇરાનીના પતિ હતા. અરૂણા ઇરાની અનેક સુપરહિટ ફિલ્મોમાં કામ કરી ચૂક્યા છે. અરૂણા સાથે તેમના આ બીજા લગ્ન હતા. તેમના પહેલા લગ્ન રીટા કોહલી સાથે થયા હતા. પહેલા લગ્નથી તેમને બે પુત્રીઓ છે - પૂજા અને કરિશ્મા. તેમની પુત્રીઓ પણ ફિલ્મ મેકર છે. અરૂણા ઇરાની અને કુકુને કોઈ સંતાન નથી.
કુકુ કોહલીની પહેલી ફિલ્મ
કુકુ કોહલીના કરિયરની વાત કરીએ તો, તેમણે 'ફૂલ ઔર કાંટે' ફિલ્મથી ડિરેક્શનમાં ડેબ્યૂ કર્યું હતું. આ ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર હિટ રહી હતી અને ફિલ્મે જબરદસ્ત કમાણી કરી હતી. 'ફૂલ ઔર કાંટે' ફિલ્મમાં મધુ, અરૂણા ઇરાની, જગદીપ અને અમરીશ પુરી જેવા મોટા સ્ટાર્સ હતા. આ પછી તેમણે 'સુહાગ' અને 'કોહરામ' જેવી ફિલ્મો બનાવી હતી.
કુકુ કોહલી અને અરૂણા ઇરાનીની લવ સ્ટોરી
અરૂણા ઇરાની અને કુકુ કોહલીની પ્રેમ કહાનીની શરૂઆત નફરતથી થઈ હતી. શરૂઆતમાં બન્ને એકબીજાને પસંદ નહોતા કરતા. ફિલ્મ 'કોહરામ'ના શૂટિંગ દરમિયાન કુકુ અને અરૂણાની મુલાકાત થઈ હતી. અરૂણાએ જણાવ્યું હતું કે, "ફિલ્મના શૂટિંગ દરમિયાન તેઓ મને આખો દિવસ બેસાડી રાખતા અને માત્ર એક જ શોર્ટ લેતા. આ વાતને લઈને અમારી વચ્ચે ઘણી લડાઈ થતી અને તેનાથી ઘણી મુશ્કેલી થતી. ધીમે-ધીમે અમે મિત્રો બન્યા અને પછી પ્રેમ થઈ ગયો." કુકુ કોહલી સાથે લગ્ન કર્યા પછી અભિનેત્રીએ લાંબા સમય સુધી આ વિશે કોઈને જણાવ્યું ન હતું.