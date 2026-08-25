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અજય દેવગણને સ્ટાર બનાવનાર ડિરેક્ટર કુકુ કોહલીનું નિધન, 77 વર્ષની વયે લીધા અંતિમ શ્વાસ

Kuku Kohli Passes Away: ફિલ્મ નિર્માતા કુકુ કોહલીનું 77 વર્ષની વયે અવસાન થયું છે. તેમણે 'ફૂલ ઔર કાંટે' ફિલ્મનું ડિરેક્શન કર્યું હતું. આ ફિલ્મથી અજય દેવગણે ડેબ્યૂ કર્યું હતું.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 25, 2026, 11:17 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 11:17 PM IST
અજય દેવગણને સ્ટાર બનાવનાર ડિરેક્ટર કુકુ કોહલીનું નિધન, 77 વર્ષની વયે લીધા અંતિમ શ્વાસ

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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