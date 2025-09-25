એક પંડિતે કરી હતી દિવ્યા ભારતીના મોત અને પુર્નજન્મની ભવિષ્યવાણી, પિતરાઈ બહેને કર્યો ખુલાસો
Divya Bharti Death : 1990 ના દાયકામાં અભિનેત્રી દિવ્યા ભારતી ઉદ્યોગની ટોચની અભિનેત્રી હતી, તેમણે અનેક ફિલ્મોમાં અભિનય કર્યો હતો. જોકે, તેમના મૃત્યુથી બધાને આઘાત લાગ્યો હતો. દિવ્યાના પિતરાઈ ભાઈએ આ ઘટના અંગે અનેક ખુલાસા કર્યા
Trending Photos
Divya Bharti Death Secret : 90 ના દાયકાની એક્ટ્રેસ દિવ્યા ભારતીની અપાર ખ્યાતિની બરાબરી કોઈ અભિનેત્રી કરી શકી નહીં. હવે, તેની પિતરાઈ બહેન, કૈનાત અરોરાએ દિવ્યા વિશે ચોંકાવનારા ખુલાસા કર્યા છે. તેણીએ કહ્યું કે દિવ્યાની માતા માને છે કે તેનો પુનર્જન્મ થશે. તે એક પંડિતના શબ્દો પર વિશ્વાસ કરે છે જેણે તેની પુત્રીના મૃત્યુની આગાહી કરી હતી.
દિવ્યા ભારતીના મૃત્યુ અંગે પિતરાઈ બહેન કૈનાત અરોરાનો ખુલાસો
છેલ્લા દાયકામાં, બોલિવૂડમાં ઘણી અભિનેત્રીઓ ઉભરી આવી, પરંતુ કોઈ પણ દિવ્યા ભારતીની અપાર ખ્યાતિની બરાબરી કરી શકી નહીં. તેલુગુ હિટ "બોબ્બીલી રાજા" અને પછી "વિશ્વત્મા" (૧૯૯૨) સાથે હિન્દી સિનેમામાં પ્રવેશ કરીને, દિવ્યા તેના સમયની સૌથી પ્રખ્યાત નાયિકાઓમાંની એક બની ગઈ. જોકે, 5 એપ્રિલ, 1993 ના રોજ, માત્ર 19 વર્ષની ઉંમરે, તેના મૃત્યુથી તેની કારકિર્દીનો અંત આવ્યો અને ચાહકોને આઘાત લાગ્યો.
હવે, દિવ્યા ભારતીની બીજી પિતરાઈ બહેન, કૈનાત અરોરાએ દિવ્યાના અવસાન વિશે ભાવનાત્મક ખુલાસો કર્યો છે. તેણીએ યાદ કર્યું કે કેવી રીતે તેની માતા, મીતા ભારતીએ એક વખત તેને તેની પુત્રીના ટૂંકા આયુષ્ય અને પુનર્જન્મમાં તેની માન્યતા વિશે એક પંડિતની ભવિષ્યવાણી વિશે કહ્યું હતું. તેણીએ દિવ્યા સાથેની પોતાની યાદો, દિવ્યાના પરિવાર સાથેના તેના સંબંધો અને સ્વર્ગસ્થ અભિનેત્રીની માતા સાથેની વાતચીત વિશે પણ ખુલાસો કર્યો.
દિવ્યા ભારતીની પિતરાઈ બહેન, કૈનાત અરોરા તરફથી ખુલાસો
ફિલ્મજ્ઞાન સાથે વાત કરતાં, કૈનાત અરોરાએ જણાવ્યું કે મુંબઈ ગયા પછી તે દિવ્યા ભારતીના પરિવારની કેવી રીતે નજીક આવી. તેણીએ કહ્યું, "દેખીતી રીતે, તે એક અકસ્માત હતો. જુઓ, જ્યારે આ બધું બન્યું ત્યારે હું ખૂબ નાની હતી. તે મારી જૈવિક પિતરાઈ બહેન નથી, પરંતુ વચ્ચે એક પિતરાઈ બહેન છે. વચ્ચે એક બીજી પિતરાઈ બહેન છે. પરિવાર ખૂબ દૂરનો સંબંધ છે. પરંતુ જ્યારે હું બોમ્બે આવી, ત્યારે હું દિવ્યા ભારતીની માતા, મીતા ભારતીજી સાથે ખૂબ જ જોડાયેલી રહી. હું તેમને મીતા મોમ કહેતી. તેઓ મારી ખૂબ કાળજી રાખતા. ઓપી ભારતીજીના પિતા એક અદ્ભુત પારિવારિક માણસ હતા. કુણાલ ભૈયા, તેમના ભાઈ." તેથી, હું પરિવારમાં જોડાઈ ગઈ કારણ કે હું બોમ્બેમાં એકલી હતી. અને સાચું કહું તો, મારી ક્યારેય ફિલ્મો કરવાની કોઈ યોજના નહોતી. પરંતુ મીતા મોમ ઇચ્છતી હતી કે હું સાજિદ નડિયાદવાલા સાથે ફિલ્મ કરું. આ કરો, તે કરો... તેણીએ કહ્યું કે તે મારી દીકરી છે.
દિવ્યા ભારતીનો પુનર્જન્મ થશે
દિવ્યાના પિતરાઈ ભાઈએ ખુલાસો કર્યો કે દિવ્યાની કુંડળી ટૂંકી આયુષ્ય દર્શાવે છે. તેની માતાને પણ આ વાતની જાણ હતી. તેની માતાએ કોઈ પણ અનિચ્છનીય ઘટના ટાળવા માટે અનેક ધાર્મિક વિધિઓ અને ઉપાયો કર્યા. પિતરાઈ ભાઈએ એ પણ ખુલાસો કર્યો કે એક પંડિતે તેની માતાને કહ્યું હતું કે તે ફક્ત 18 વર્ષ સુધી જીવશે. દિવ્યાના મૃત્યુ પછી, તેની માતા પંડિતને મળવા ગઈ, જેમણે તેને કહ્યું કે તેનો પુનર્જન્મ થશે.
કૈનાતે દિવ્યા ભારતીને મહાન કહ્યા
દિવ્યાને મહાન કહ્યા, તેણીએ કહ્યું, "દિવ્યા ભારતી એક મહાન અભિનેત્રી હતી. હું હજુ પણ તેમની ખૂબ મોટી ચાહક છું. દિવ્યાજીની કોઈ સરખામણી નથી. શ્રીદેવીજી મહાન હતા. દિવ્યાજી પણ મહાન હતા... તે ખૂબ જ પ્રભાવશાળી, ખૂબ જ સુંદર, ખૂબ જ અસાધારણ હતી. તેણીની સુંદર, ચમકતી આંખો, તેણીની સુંદરતા, તે એકમાત્ર દિવ્યા ભારતી હતી. અને મને ખાતરી છે કે તે આપણા હૃદયમાં જીવે છે. ફક્ત એક જ શાહરૂખ ખાન છે. અને ફક્ત એક જ અમિતાભ બચ્ચન છે, એક જ દિલીપ કુમાર છે. આપણે ક્યારેય કોઈની સરખામણી કોઈની સાથે કરી શકતા નથી."
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે