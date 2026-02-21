Prev
Tumm Se Tumm Tak: ડોક્ટર મોહિતે આર્ય માટે માગ્યો અનુનો હાથ, સિદ્ધિ માંની ભવિષ્યવાણીથી હેરાન

Tumm Se Tumm Tak: ટીવી સીરિયલ 'તુમ સે તુમ તક' માં અનુ અને ડૉ. મોહિતના લગ્ન તૂટ્યા પછી, એક મોટો વળાંક આવવાનો છે. સિદ્ધિ મા ફરી એકવાર અનુ અને આર્યાના સંબંધો અંગે આ મુદ્દો ઉઠાવશે. માનસીનો સ્વર બદલાઈ ગયો છે, અને તે હવે અનુને ઘરે લાવવાની તૈયારી કરી રહી છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Feb 21, 2026, 06:13 PM IST

Trending Photos

Tumm Se Tumm Tak: 'તુમ સે તુમ તક સીરીયલમાં મોટો વળાંક આવ્યો છે. અનુના માતા-પિતા તેમની પુત્રીના ડૉ. મોહિત સાથેના લગ્નની ઉજવણી કરી રહ્યા હતા. પરંતુ હવે, આ લગ્ન તૂટવાના છે. નવા પ્રોમોમાં બતાવવામાં આવ્યું છે કે કેવી રીતે ડૉ. મોહિત પોતે અનુ સાથેના લગ્ન તોડી નાખે છે અને તેને તેના પ્રેમ, આર્યા સાથે રહેવાની સલાહ આપે છે. 

પરંતુ આ બધું થાય તે પહેલાં, અનુ અને આર્યા વચ્ચે ઘણી વાતચીત થાય છે. અનુને દુલ્હન તરીકે જોઈને આર્યનું દિલ તૂટી જાય છે. જો કે, તે પોતાની આંખોથી અનુના લગ્ન જોવા પણ આવે છે. લગ્ન સ્થળે પહોંચતા પહેલા, અનુ અને આર્યા એકબીજાને વચન આપે છે.

ડૉક્ટર મોહિતે પોતે તોડી નાખ્યા લગ્ન

આર્યને પોતાની સામે જોઈને, અનુ કહે છે કે તમે બદલાઈ ગયા છે અને દારૂ પીવા લાગ્યા છો. અનુ આર્યને કહે છે કે, સર, પ્લીઝ મને વચન આપો કે તમે પહેલા જેવા થઈ જશો અને દારૂ નહીં પીઓ. ત્યારબાદ આર્ય અનુ પાસેથી સ્માઈલ સાથે લગ્ન કરવાનું વચન માંગે છે. તેઓ બંને આ વચન આપે છે. 

ડૉક્ટર મોહિત આર્ય અને અનુ વચ્ચેની આ વાતચીત સાંભળે છે. તે લગ્ન ફેરા વખતે અટકાવે છે અને અનુ સાથે લગ્ન કરવાનો ઈન્કાર કરે છે. આર્ય ડૉક્ટર મોહિતને રોકવાનો પ્રયાસ કરે છે, પરંતુ તે ના પાડે છે. અનુના લગ્ન તૂટી ગયા છે. શર્મા પરિવારમાં ફરી એકવાર દુઃખ છવાઈ ગયું છે.

અનુને પામવા માટે આ પ્રયાસ કરશે આર્ય

હવે, સૌથી રસપ્રદ વાત એ છે કે મોહિત અને અનુના લગ્ન તૂટી ગયા પછી શું થશે? ચાલો તમને આગામી એપિસોડની એક ઝલક આપીએ. લગ્ન તૂટી ગયા પછી, ડૉક્ટર મોહિત ફરી એકવાર અનુના ઘરે પાછા ફરશે. જ્યારે મોહિત કહેશે કે તે હજુ પણ અનુ સાથે લગ્ન કરવા તૈયાર છે ત્યારે બધાને આશ્ચર્ય થશે. પરંતુ અનુ તેને પ્રેમ કરતી નથી, અને આ લગ્ન ત્રણ જીવન બરબાદ કરી દેશે. 

 

ડોક્ટર મોહિત અનુના પિતા ગોપાલને સમજાવે છે કે તેમણે અનુના દિલની વાત સાંભળવી જોઈએ અને અનુના લગ્ન આર્યા સાથે કરાવવા જોઈએ. મોહિત આ કહે છે અને ત્યાંથી નીકળી જાય છે. દુઃખી ગોપાલ પોતાના રૂમમાં એકાંતમાં જાય છે. ત્યારે જ, આર્યાનો ફોન આવે છે અને અનુને પૂછે છે કે શું ઘરમાં બધું બરાબર છે. અનુ કહે છે કે તેના પિતા કોઈની સાથે વાત નથી કરી રહ્યા. આર્યા આ સાંભળીને ચોંકી જાય છે. તેને ડર છે કે ગોપાલ ફરીથી બીમાર પડી શકે છે.

સિદ્ધિ માં ની ભવિષ્યવાણી

બીજી બાજુ, આર્યાની માતા ગાયત્રીને જ્યારે ખબર પડે છે કે અનુ અને આર્યા પ્રેમમાં છે, ત્યારે તે ખૂબ જ ખુશ થાય છે. પરંતુ તેને આશ્ચર્ય ત્યારે થાય છે, જ્યારે માનસી પણ આર્યાને અભિનંદન આપે છે અને અનુને અપનાવી  લેવાની અને અનુ માટે ગિફ્ટ ખરીદવાની વાત કરે છે. માનસી કહે છે કે આર્યાએ આ સમયે ભેટ આપીને અનુને ખાસ અનુભવ કરાવવો જોઈએ. સિદ્ધિ માં એ ગોપાલ અને પુષ્પાને પણ કહ્યું છે કે તેની પુત્રીના લગ્ન ઉપરથી નક્કી હોય ત્યાં જ થશે. મતલબ કે, આર્યા સાથે તેના લગ્ન નક્કી છે.
 

