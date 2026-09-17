/Buniyaad: દૂરદર્શનની એવી સીરીયલ જે દુનિયાભરમાં હતી લોકપ્રિય, સીરીયલ જોવા લોકો ભારતથી વીડિયો કેસેટ મંગાવતા

Doordarshan TV Serial Buniyaad: દૂરદર્શન પર રામાયણ અને મહાભારત જેવી સીરીયલો શરૂ થઈ તે પહેલા એક એવી સીરીયલ આવી હતી જેણે લોકપ્રિયતાના બધા જ માપદંડ બદલી દીધા હતા. ભારત અને પાકિસ્તાનના ભાગલા પર બનેલી આ સીરીયલ ભારતમાં જ નહીં પરંતુ પાકિસ્તાનમાં પણ ખૂબ જ લોકપ્રિય થઈ હતી. આ સીરીયલ એટલી લોકપ્રિય હતી કે તેના સમયે લોકો પોતાના કામકાજ છોડીને ટીવી સામે બેસી જતા હતા. એવું પણ કહેવાય છે કે જ્યારે આ સીરીયલનો એપિસોડ આવવાનો હોય ત્યારે લાહોરની બજારો અને રસ્તા ખાલી થઈ જતા શહેરમાં કર્ફ્યુ જેવો માહોલ લાગતો. આ સીરીયલનું નામ હતું બુનિયાદ.
બુનિયાદ સીરીયલની સ્ટોરી
દૂરદર્શનના ક્લાસિક ટીવી શોમાં બુનિયાદનું નામ સૌથી પહેલા આવે છે. બુનિયાદ ટીવી સીરીયલ ભારત અને પાકિસ્તાનના વિભાજન પર આધારિત સીરીયલ હતી. બુનિયાદ ટીવી સિરિયલથી જ ઇન્ડસ્ટ્રીને ઘણા બધા ઉત્તમ કલાકારો મળ્યા હતા. બુનિયાદી સીરીયલની સ્ટોરી લાહોરના સ્કૂલ ટીચર હવેલીરામ અને તેની પત્ની લાજવંતીના જીવનની આસપાસ ફરતી. તે બંને ભારત પાકિસ્તાનનું વિભાજન થયું તે પહેલા લાહોરમાં ખુશીથી જીવન પસાર કરતા હતા ત્યાર પછી ભારત પાકિસ્તાનના ભાગલા પડ્યા અને તેમને લાહોરથી દિલ્હી આવવું પડ્યું. ત્યાર પછી તેમના જીવનમાં સંઘર્ષ અને સમસ્યાઓની શરૂઆત થઈ. બુનિયાદ ટીવી સીરીયલના 105 એપિસોડ છે. આ ટીવી સીરીયલ ઘરે ઘરમાં લોકપ્રિય થઈ હતી.
બુનિયાદ ટીવી સીરીયલના કલાકારો
દૂરદર્શનની લોકપ્રિય ટીવી સીરીયલ બુનિયાદ રમેશ સીપ્પીએ બનાવી હતી. બુનિયાદ સિરીયલની સ્ટોરી મનોહર શ્યામ જોશી એ લખી હતી.. બુનિયા ટીવી સીરીયલના કલાકારોમાં આલોકનાથ સોની રાજદાન, સુધીર પાંડે, પલ્લવી જોશી, દિલીપ તાહિલ, રાજેશ પુરીનો સમાવેશ થાય છે. આ ટીવી સિરિયલની લોકપ્રિયતા એટલી બધી ગઈ હતી કે કલાકારોને લોકો રસ્તા પર રોકીને તેમના વખાણ કરતા હતા. આ ટીવી સીરીયલ ના કલાકાર આલોક નાથને દર્શકો પત્ર લખતા હતા. આ ટીવી સિરિયલમાં આલિયા ભટ્ટ ની માતા સોની રાજદાન નેગેટિવ રોલમાં હતી અને જેના કારણે તેને તે સમયે લોકોની નફરતનો સામનો પણ કરવો પડ્યો.
બુનિયાદ ટીવી સીરીયલની લોકપ્રિયતા ભારત અને પાકિસ્તાનમાં જ નહીં પરંતુ વિદેશમાં પણ ખૂબ જ હતી. જાણીને નવાઈ લાગશે પણ દુરદર્શનની આ સીરીયલ કેલિફોર્નિયા, વેંકુવર, લંડન અને દુબઈમાં પણ ખૂબ જોવાતી. ઘણા લોકો આ સીરીયલ જોવા માટે ભારતથી વિડિયો કેસેટ મંગાવતા હતા. આ ટીવી સીરીયલ 1980 પછી બે વખત રીટેલીકાસ્ટ પણ કરવામાં આવી. પહેલી વખત સહારા વન ટીવી ચેનલ પર 2006 માં બુનિયાદ ટીવી શો દેખાડવામાં આવ્યો હતો અને 2020 માં જ્યારે લોકડાઉન હતું ત્યારે ફરીથી દૂરદર્શન પર આ શો રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)