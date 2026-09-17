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Buniyaad: દૂરદર્શનની એવી સીરીયલ જે દુનિયાભરમાં હતી લોકપ્રિય, સીરીયલ જોવા લોકો ભારતથી વીડિયો કેસેટ મંગાવતા

Doordarshan TV Serial Buniyaad: દૂરદર્શન પર 80 ના દાયકામાં એક એવી સીરીયલ શરુ થઈ હતી જે લોકપ્રિય થઈ હતી. આ સીરયલ શરુ થવાની હોય ત્યારે લોકો કામ કાજ છોડી ટીવી સામે બેસી જતા હતા. આ સીરીયલના સમયે બજારો ખાલી થઈ જતી એવું કહેવાય છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 17, 2026, 10:22 AM IST|Updated: Sep 17, 2026, 10:22 AM IST
Buniyaad: દૂરદર્શનની એવી સીરીયલ જે દુનિયાભરમાં હતી લોકપ્રિય, સીરીયલ જોવા લોકો ભારતથી વીડિયો કેસેટ મંગાવતા

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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