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Beauty Tips: પ્રિયંકા ચોપડા ગ્લોઈંગ સ્કિન માટે ફોલો કરે છે આ સ્કિન કેર રુટીન, ડો મધુ ચોપડાએ જણાવ્યું સીક્રેટ

Beauty Tips: પ્રિયંકા ચોપડાની સુંદર અને ગ્લોઈંગ સ્કિનનું સીક્રેટ શું છે તે તેની માતા ડો મધુ ચોપડાએ જણાવ્યું છે. ડો મધુ ચોપડાએ જણાવ્યું કે પ્રિયંકા ચોપડાની ગ્લો કરતી સુંદર ત્વચાનું રહસ્ય શું છે ? તો ચાલો તમને પણ જણાવીએ આ સીક્રેટ વિશે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 24, 2026, 08:32 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 08:32 AM IST
Beauty Tips: પ્રિયંકા ચોપડા ગ્લોઈંગ સ્કિન માટે ફોલો કરે છે આ સ્કિન કેર રુટીન, ડો મધુ ચોપડાએ જણાવ્યું સીક્રેટ

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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