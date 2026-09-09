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Drishyam 3: દ્રશ્યમ 3 માં જયદીપ અહલાવતની એન્ટ્રી, શનિ બનીને અજય દેવગનનું જીવવું કરશે મુશ્કેલ, જુઓ ટ્રેલર

Drishyam 3 Trailer: અજય દેવગન, તબુની ફિલ્મ દ્રશ્યમ 3 નો લાસ્ટ પાર્ટ રિલીઝ થવા જઈ રહ્યો છે. ફિલ્મ રિલીઝના 1 મહિના પહેલા ફિલ્મનું ટ્રેલર રિલીઝ કરવામાં આવ્યું છે. ટ્રેલર જોઈને લાગે છે કે આ વખતે ફિલ્મમાં જબરદસ્ત ટ્વિસ્ટ અને સસ્પેન્સ જોવા મળશે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 09, 2026, 04:21 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 04:21 PM IST
Drishyam 3: દ્રશ્યમ 3 માં જયદીપ અહલાવતની એન્ટ્રી, શનિ બનીને અજય દેવગનનું જીવવું કરશે મુશ્કેલ, જુઓ ટ્રેલર

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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