/Drishyam 3: દ્રશ્યમ 3 માં જયદીપ અહલાવતની એન્ટ્રી, શનિ બનીને અજય દેવગનનું જીવવું કરશે મુશ્કેલ, જુઓ ટ્રેલર

Drishyam 3 Trailer: અજય દેવગનની ફિલ્મ દ્રશ્યમનો અલગ જ ફેન બેઝ છે. જો તમે પણ દ્રશ્યમ ફિલ્મના ચાહક છો તો તમારા માટે અજય દેવગન ની ફિલ્મ દ્રશ્યમના ત્રીજા પાર્ટનું દમદાર ટ્રેલર રિલીઝ કરવામાં આવ્યું છે. 2 ઓક્ટોબર 2026 ના રોજ સિનેમા ઘરોમાં દ્રશ્યમ ધ કનક્લુઝન ફિલ્મ રિલીઝ થવાની છે. આ ફિલ્મમાં ફરી એક વખત અજય દેવગન વિજય સલગાંવકર બનીને પોતાના પરિવારને પ્રોટેક્ટ કરતો જોવા મળશે. પરંતુ આ વખતે અજય દેવગનનું સત્ય સામે લાવવા માટે તબુ એ પણ જોરદાર તૈયારી કરી છે. દ્રશ્યમ ધ કનક્લુઝન ફિલ્મનું ટ્રેલર જોઈને લાગે છે કે આ વખતે અજય દેવગન માટે મુશ્કેલીઓ વધી જવાની છે.
Drishyam 3 ફિલ્મ 2 ઓક્ટોબરના રોજ રિલીઝ થવા જઈ રહી છે. હવે આ ફિલ્મનું ટ્રેલર રિલીઝ કરવામાં આવ્યું છે. દ્રશ્યમની સ્ટાર કાસ્ટમાં કેટલાક દમદાર એક્ટરનો ઉમેરો કરવામાં આવ્યો છે. જેમાં અજય દેવગન માટે મુસીબત બનશે એક્ટર જયદીપ અલ્હાવત. દ્રશ્યમ 3 માં એક્ટર જયદીપ અહેલાવત એસપી ક્રાઈમ બ્રાન્ચ રાજવીર સિંહ તોમર તરીકે એન્ટ્રી કરશે અને અજય દેવગન ને પકડવા માટે જમીન આસમાન એક કરી દેશે.
આ વખતે તબૂને તેના દીકરા માટે ન્યાય નહીં બદલો જોઈએ છે. જેના માટે અજય દેવગનનો કેસ રાજવીર સિંહ તોમર એટલે કે જયદીપ અહલાવતને સોંપવામાં આવે છે. રાજવીર સિંહ શનિની જેમ અજય દેવગનની પાછળ પડી જાય છે. ટ્રેલરમાં એક મહત્વના પુરાવાની પણ વાત કરવામાં આવે છે. હવે આ પુરાવો શું છે તે ફિલ્મ જોયા પછી જ ખબર પડશે.
દ્રશ્યમ 3 સ્ટાર કાસ્ટ
દ્રશ્યમ 3 માં અજય દેવગન, તબૂ, શ્રિયા શરન, ઈશિતા દત્તા, કમલેશ સાવંત, રજત કપૂર સાથે જયદીપ અહલાવલ, પ્રકાશ રાજની એન્ટ્રી પણ મહત્વના રોલમાં થઈ છે. આ કલાકારો ફિલ્મના ટ્વિસ્ટને વધારે રસપ્રદ બનાવે છે. દ્રશ્યમ ધ કન્ક્લૂઝન ફિલ્મનું નિર્દેશન અભિષેક પાઠકે કર્યું છે. ફિલ્મનું નિર્માણ પનોરમા સ્ટૂડિયોએ કર્યું છે. આ ફિલ્મ 2 ઓક્ટોબર 2026 ના રોજ સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થશે.