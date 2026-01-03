Prev
નશામાં આર્યનું અપમાન કરે છે અનુ, રાજનંદિની જીવતી હોવાનું મળ્યું સબૂત !

Tumm Se Tumm Tak: ટીવી સીરિયલ 'તુમ સે તુમ તક' માં, આર્યા તેના લગ્ન અને રાજનંદિનીના અનુ સાથેના સંબંધ વિશે સત્ય જણાવે છે. સત્ય જાણ્યા પછી, અનુ બેહોશ થઈ જાય છે. જોકે, વાર્તામાં એક મોટો વળાંક આવવાનો છે. અનુને રાજનંદિની જીવિત હોવાનો પુરાવો મળવાનો છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 03, 2026, 07:54 PM IST

Tumm Se Tumm Tak: ટીવી સીરિયલ 'તુમ સે તુમ તક' માં, અનુની મુશ્કેલીઓનો અંત ક્યારેય ન આવે તેવી લાગે છે. તાજેતરમાં, અનુ આર્યાને તેના ઘરના ટેરેસ પર બોલાવવા અને તેની લાગણીઓ વ્યક્ત કરવા માંગતી હતી. જોકે, રઘુપતિની ચાલાકીને કારણે, આ અટકાવવામાં આવે છે. તેના બદલે, દારૂના નશામાં અનુ આર્યા વિશે ખરાબ બોલે છે. અનુને નશામાં જોઈને, આર્યા અને ચાંદની ચોકના લોકો ચોંકી જાય છે. તેની મિત્ર સિમરન પણ મૂંઝવણમાં છે કે અનુ આવી સ્થિતિમાં કેવી રીતે આવી.

અનુએ આર્યાનું અપમાન કર્યું

હકીકતમાં, જ્યારે અનુ ગુસ્સે થાય છે, ત્યારે સિમરન તેને શાંત કરવા માટે કોલ્ડ ડ્રિંકનો ગ્લાસ આપે છે. પરંતુ કોઈને ખબર નહોતી કે કોલ્ડ ડ્રિંકના ગ્લાસમાં દવાઓ છે. અનુ કોલ્ડ ડ્રિંક પીધા પછી નશામાં ધૂત થઈ જાય છે અને સ્ટેજ પર આર્યા સરનું અપમાન કરે છે. મીરા અને રઘુપતિ અનુના વર્તનથી ખૂબ ખુશ થાય છે. જોકે, આર્યા સમજે છે કે આ કોઈની ચાલાકીને કારણે હશે. આર્યાનો શંકા મીરા પર પડે છે, જે પાર્ટીમાં હાજર હતી.

લગ્ન વિશે સત્ય જણાવે છે આર્યા

પછીથી, જ્યારે અનુ ભાનમાં આવે છે, ત્યારે તે આર્યા સાથે તેમની કારમાં હોય છે. અનુ વારંવાર રાજનંદિની વિશે પૂછે છે. હારેલો આર્ય અનુને સત્ય કહે છે. આર્ય કહે છે કે રાજનંદિની ફક્ત સાડી બ્રાન્ડ નથી, પરંતુ એક માનવી છે. તે કહે છે કે અનુએ ઘરે જે ચિત્ર જોયું હતું તે તેની પત્ની રાજનંદિનીનું હતું. આર્યનું સત્ય સાંભળીને અનુ બેહોશ થઈ જશે. પરંતુ જ્યારે અનુને ખબર પડશે કે રાજનંદિની હવે આ દુનિયામાં નથી, ત્યારે તે આર્યને ગળે લગાવશે.

શું રાજનંદિની જીવિત હશે?

પરંતુ આગામી એપિસોડમાં, એ પણ ખુલાસો થશે કે રાજનંદિની ખરેખર જીવંત છે અને આર્યના ઘરના એક રૂમમાં રહે છે. રાજનંદિની માનસિક રીતે અસ્થિર છે. રાજનંદિનીના બચવા વિશે સત્ય જાણીને અનુ ભાંગી પડશે. આગામી એપિસોડ ચોક્કસપણે રોમાંચક હશે.

