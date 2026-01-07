50 લાખ બજેટમાં 100 કરોડથી વધુની કમાણી, 8.6 IMDb રેટિંગ, ગુજરાતી ફિલ્મે પછાડ્યા ધુરંધર, હવે જુઓ હિન્દીમાં
Lalo Hindi Movie: ફક્ત 50 લાખ રૂપિયામાં બનેલી એક ગુજરાતી ફિલ્મે 100 કરોડ રૂપિયાથી વધુ કમાણી કરી છે. આ ફિલ્મને IMDb પર 8.6 રેટિંગ મળ્યું છે. હવે તે લોકોની માંગ પર હિન્દીમાં રિલીઝ થઈ રહી છે. ફિલ્મ વિશે કેટલીક રસપ્રદ વાતો જાણો.
Lalo Hindi Movie: સૈયારા અને ધુરંધરના તોફાન વચ્ચે, હિન્દી દર્શકોને ખ્યાલ પણ નહોતો કે ક્યારે કોઈ ગુજરાતી ફિલ્મ ઓલટાઇમ બ્લોકબસ્ટર બની ગઈ. પ્રાદેશિક કલાકારો સાથે બનેલી આ ભક્તિમય ફિલ્મ ગુજરાતી બોક્સ ઓફિસ પર પહેલેથી જ મોટો નફો કમાઈ ચૂકી છે અને હવે લોકોની માંગ પર હિન્દીમાં રિલીઝ થઈ રહી છે. ફિલ્મનું નામ છે લાલો: કૃષ્ણ સદા સહાયતે.
આ ફિલ્મ 10 ઓક્ટોબર, 2025ના રોજ ગુજરાતીમાં રિલીઝ થઈ હતી અને લગભગ 90 દિવસ પછી પણ ટિકિટો વેચાઈ રહી છે. ફિલ્મની ખાસ વાત એ છે કે, માત્ર 50 લાખ રૂપિયાના બજેટ સાથે, તે વિશ્વભરમાં બોક્સ ઓફિસ પર 100 કરોડ રૂપિયાથી વધુ કમાણી કરી ચૂકી છે. તેનું IMDb રેટિંગ 8.6 છે. લાલો: કૃષ્ણ સદા સહાયતે હવે 9 જાન્યુઆરીએ હિન્દીમાં રિલીઝ થઈ રહી છે. ફિલ્મ વિશે કેટલીક રસપ્રદ વાતો જાણો.
ફિલ્મની કહાની શું છે?
લાલો કૃષ્ણા શ્રદ્ધાની વાર્તા છે, લાગણીઓથી ભરેલી છે. તે લાલો નામના રિક્ષા ચાલકની કહાની કહે છે. પ્રવાસન પ્રવાસ દરમિયાન, તે એક ફાર્મહાઉસમાં ફસાઈ જાય છે. ખોરાક અને પાણીની તંગીને કારણે તે ભારે મુશ્કેલીઓનો સામનો કરીને બચવાનો પ્રયાસ કરે છે.
આ દરમિયાન, તેનો પરિવાર ખૂબ જ ચિંતિત થઈ જાય છે અને પોલીસ પાસે જાય છે. લાલોની શોધ કરવામાં આવે છે, પરંતુ તે ક્યાંય મળતો નથી. આ દરમિયાન, તે ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે કે તેના કોઈ મિત્રો નથી. તેને કૃષ્ણનું દ્રષ્ટિકોણ અને માર્ગદર્શન મળે છે, જેના પછી તેનું આખું જીવન બદલાઈ જાય છે.
કાંતારા અને 12મી ફેલ જેવી ફિલ્મો સાથે સરખામણી
આ ફિલ્મની તુલના કાંતારા સાથે કરવામાં આવી રહી છે, કારણ કે તે દૈવી શક્તિ અને શ્રદ્ધા દર્શાવે છે. તેવી જ રીતે, 12મી ફેલની જેમ, તે એક સામાન્ય માણસના સંઘર્ષની વાર્તા કહે છે. જો કે, કાંતારાથી વિપરીત, તે એક સૌમ્ય અને સરળ વાર્તા છે. જો તમે એવી ફિલ્મ જોવા માંગતા હોવ જે તમારા પરિવાર સાથે સ્વચ્છ મનોરંજન પૂરું પાડે છે, તો તમારે ચોક્કસપણે જોવું જોઈએ.
શું ખાસ છે?
આ ફિલ્મ ઓછા બજેટમાં બનાવવામાં આવી હતી. તેના દ્રશ્યો સરળ અને અભૂતપૂર્વ છે, પરંતુ પૃષ્ઠભૂમિ સ્કોર લાલો: કૃષ્ણ સદા સહાયતેને જીવંત બનાવે છે. આ ફિલ્મ સ્થાનિક સ્થળોએ શાંતિથી શૂટ કરવામાં આવી હતી. અભિનેતા કરણ જોશીએ જણાવ્યું છે કે જ્યાં ફિલ્મનું શૂટિંગ થઈ રહ્યું હતું તે સ્થાનના લોકોને ફિલ્મના સ્થાન વિશે જાણ કરવામાં આવી ન હતી. જૂનાગઢના સ્થાનિક લોકોને કહેવામાં આવ્યું હતું કે તે લગ્ન પહેલાનું શૂટિંગ હતું. કરણે સમજાવ્યું કે તેઓ ફિલ્મ સાથે કોઈ નકારાત્મક વાઇબ્સ જોડાયેલા ઇચ્છતા નથી. ફિલ્મ નાના કેમેરાથી શાંતિથી શૂટ કરવામાં આવી હતી.
- લાલો: કૃષ્ણ સદા સહાયતે
- શૈલી: ગુજરાતી નાટક, ભક્તિ
- સમયગાળો: 2 કલાક 15 મિનિટ
- દિગ્દર્શક: અંકિત સખિયા
- અભિનેતા: કરણ જોશી, રીવા રાચ, શ્રુહદ ગોસ્વામી
