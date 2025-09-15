ઉર્વશી રૌતેલા, મિમી ચક્રવર્તીને EDએ સમન્સ પાઠવ્યું, સટ્ટાબાજી એપ કેસમાં થશે પૂછપરછ
બોલીવુડ અભિનેત્રી ઉર્વશી રૌતેલાને ઈડીએ ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજી એપ કેસમાં ઈડીને સમન્સ મોકલ્યું છે. ઉર્વશી રૌતેલા સિવાય અભિનેત્રી મિમી ચક્રવર્તીને પણ પૂછપરછ માટે બોલાવવામાં આવી છે.
Trending Photos
નવી દિલ્હીઃ અભિનેત્રી ઉર્વશી રૌતેલાને રવિવારે ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજી એપ કેસમાં ઈડીએ સમન પાઠવ્યું છે. અભિનેત્રીને 16 સપ્ટેમ્બરે ઈડીના દિલ્હી મુખ્યાલયમાં હાજર થવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે. અભિનેત્રી ઉર્વશીએ વનએક્સબેટ નામની એક બેટિંગ એપની જાહેરાત કરી હતી. તેનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ઉપલબ્ધ છે. તેના આધાર પર ઉર્વશીને પૂછપરછ માટે બોલાવવામાં આવી છે. આ સાથે પૂર્વ ટીએમસી સાંસદ મિમી ચક્રવર્તીને ગેરકાયદેસર બેટિંગ એપ કેસમાં સમન મોકલવામાં આવ્યું છે, તે આજે (15 સપ્ટેમ્બર) એ હાજર થઈ શકે છે.
ગેરકાયદેસર ફેલાયો કારોબાર
હકીકતમાં ઈડીની તપાસમાં સામે આવ્યું કે ઘણા ઓનલાઈન બેટિંગ પ્લેટફોર્મ ગેરકાયદેસર રીતે ભારતમાં પોતાનો કારોબાર ફેલાવી રહ્યાં છે. તેમાંથી એક છે વનએક્સબેટ, જેની જાહેરાતો અને પ્રચાર-પ્રસારમાં ઘણા સેલિબ્રિટી જોડાયેલા જોવા મળ્યા છે. તપાસ એજન્સી તે સમજવા ઈચ્છે છે કે આખરે આ સિતારાઓની ભૂમિકા તે એપ્સના પ્રચાર અને પબ્લિસિટીમાં કઈ હદ સુધી રહી છે. આ સિલસિલામાં એપનો પ્રચાર કરનાર સેલિબ્રિટીઓની પૂછપરછ થઈ રહી છે.
શિખર ધવનની થઈ હતી પૂછપરછ
ગયા અઠવાડિયે, ED એ ગેરકાયદેસર ઓનલાઈન સટ્ટાબાજી પ્લેટફોર્મ્સ સામે મની લોન્ડરિંગ તપાસના સંદર્ભમાં ભારતીય ક્રિકેટર શિખર ધવનની પૂછપરછ કરી હતી. ઘણા પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ નકલી જાહેરાતો માટે અને વપરાશકર્તાઓ પાસેથી પૈસા એકત્રિત કરવા માટે કરવામાં આવતો હતો. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે ઘણા લોકોએ આમાં પૈસા રોકાણ કર્યા છે અને તેમને ભારે નાણાકીય નુકસાન સહન કરવું પડ્યું છે.
એક અન્ય ક્રિકેટર સુરેશ રૈનાની પણ પાછલા મહિને એજન્સીઓએ પૂછપરછ કરી હતી. ઈડી બેટિંગ એપ્સની સાથે જાણીતી હસ્તિઓના સંબંધો, લેવામાં આવેલી જાહેરાત ફી અને તેની વચ્ચે સંચારની પદ્ધતિની તપાસ કરી રહી છે. તપાસ એજન્સીઓએ તપાસના ભાગરૂપે ગૂગલ અને મેટા (ફેસબુક) ના પ્રતિનિધિઓને પણ પૂછપરછ માટે બોલાવ્યા હતા.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે