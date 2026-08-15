/Awarapan 2: આવારાપન 2 ફિલ્મે બોક્સ ઓફિસ પર દેખાડ્યો દમ, ઓપનિંગ ડે પર છપ્પરફાડ કલેકશન કર્યું

Awarapan 2 Day 1 Box Office Collection: 15 ઓગસ્ટ પહેલા બોક્સ ઓફિસ પર ઇમરાન હાશ્મીની રોમેન્ટિક એક્શન થ્રિલર ફિલ્મ આવારાપન 2 રીલીઝ થઈ છે. આવારાપન 2 ફિલ્મ આવારાપન ફિલ્મની સિક્વલ છે જે 19 વર્ષ પછી બની છે. તેની સાથે જ બોક્સ ઓફિસ પર સની દેઓલની ફિલ્મ બટવારા 1947 પણ રિલીઝ થઈ છે. જ્યારે એક સાથે બે ફિલ્મો રિલીઝ થતી હોય છે ત્યારે બેમાંથી એક ફિલ્મને કમાણીની બાબતમાં નુકસાન સહન કરવું પડે છે અને આ વખતે આ નુકસાન સની દેઓલની ફિલ્મને થાય તેવું લાગી રહ્યું છે. કારણકે બોક્સ ઓફિસ પર પહેલા દિવસે ઈમરાન હાશ્મીની ફિલ્મે બટવારા 1947 ફિલ્મ કરતાં ત્રણ ગણી વધારે કમાણી કરી છે.
આવારાપન 2 નું બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન
જાણવા મળતી માહિતી અનુસાર આવારાપન 2 ફિલ્મનું પહેલા દિવસનું કલેક્શન 21 કરોડ રૂપિયાનું થયું હતું. ભારતમાં બોક્સ ઓફિસ પર ઇમરાન હાશ્મીની ફિલ્મની પહેલા દિવસની કમાણી 21 કરોડ હોવાનું સામે આવ્યું છે. જ્યારે પહેલા દિવસે વિદેશમાં આ ફિલ્મે બે કરોડનો બિઝનેસ કર્યો છે. જેના કારણે આવારાપન 2 ફિલ્મનું વર્લ્ડવાઈડ ગ્રોસ કલેક્શન 25 કરોડથી વધારે નું થયું છે
આવારાપન ફિલ્મના લાઈફ ટાઈમ કલેક્શનનો તુટ્યો રેકોર્ડ
આવારાપન 2 ફિલ્મે 2007માં રિલીઝ થયેલી આવારાપન ફિલ્મની સિક્વલ છે. તમને જાણીને નવાઈ લાગશે કે આવારાપન ફિલ્મનું લાઈફ ટાઈમ વર્લ્ડ વાઈડ કલેક્શન 12 કરોડ રૂપિયા જેટલું હતું. એટલે કે આવારાપન ફિલ્મે ટોટલ કલેક્શન 12 કરોડ જેટલું કર્યું હતું. જ્યારે આવારાપન 2 ફિલ્મે રિલીઝ થતાની સાથે જ આ રેકોર્ડ તોડ્યો છે.
સની દેઓલની ફિલ્મ બટવારા 1947
બોક્સ ઓફિસ પર આવારાપન 2 ફિલ્મની સીધી ટક્કર સની દેઓલની ફિલ્મ બટવારા 1947 સાથે છે. બટવારા ફિલ્મ પણ સારી ફિલ્મ છે અને ક્રિટિક્સ તરફથી તેને સારા રિવ્યુ મળ્યા છે પરંતુ બોક્સ ઓફિસ કમાણીની બાબતમાં આ ફિલ્મ આવારાપન 2 ફિલ્મથી પાછળ રહી ગઈ છે.. રાજકુમાર સંતોષીની ફિલ્મ બટવારા 1947 નું ભારતમાં બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન 5 કરોડ રૂપિયા જેટલું જ થયું હતું.. બટવારા ફિલ્મનું વર્લ્ડ વાઈડ કલેક્શન આઠ કરોડથી વધારેનું રહ્યું છે..
જોકે આ તો પહેલા દિવસની કમાણીની વાત છે. આગામી દિવસોમાં કઈ ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ કલેક્શનની બાબતમાં બાજી મારે છે તે જોવાનું રહ્યું કારણ કે બટવારા 1947 ફિલ્મના પણ દર્શકો ખૂબ જ વખાણ કરી રહ્યા છે. ઘણીવાર એવું થાય છે કે ફિલ્મની શરૂઆત ધીમી હોય પરંતુ ધીરે ધીરે કમાણીની બાબતમાં ફિલ્મ બાજી મારી જાય છે. હવે જોવાનું રહ્યું કે બટવારા 1947 અને આવારાપન 2 ફિલ્મમાંથી આગામી દિવસોમાં કઈ ફિલ્મ બાજી મારે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)