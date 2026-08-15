Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Entertainment
  • /Awarapan 2: આવારાપન 2 ફિલ્મે બોક્સ ઓફિસ પર દેખાડ્યો દમ, ઓપનિંગ ડે પર છપ્પરફાડ કલેકશન કર્યું

Awarapan 2: આવારાપન 2 ફિલ્મે બોક્સ ઓફિસ પર દેખાડ્યો દમ, ઓપનિંગ ડે પર છપ્પરફાડ કલેકશન કર્યું

Awarapan 2 Day 1 Box Office Collection: 15 ઓગસ્ટના એક દિવસ અગાઉ બોક્સ ઓફિસ પર 2 દમદાર ફિલ્મો રિલીઝ થઈ છે. એક છે સની દેઓલની ફિલ્મ બટવારા 1947 અને બીજી છે ઈમરાન હાશમીની આવારાપન 2 ફિલ્મ. જેમાંથી બોક્સ ઓફિસ આવારાપન 2 સારી કમાણી કરી રહી છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 15, 2026, 01:37 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 01:37 PM IST
Awarapan 2: આવારાપન 2 ફિલ્મે બોક્સ ઓફિસ પર દેખાડ્યો દમ, ઓપનિંગ ડે પર છપ્પરફાડ કલેકશન કર્યું

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
કોમનવેલ્થ ગેમ્સ પૂર્વે અમદાવાદમાં મકાનોના વધી જશે ભાવ! AUDAનો મોટો નિર્ણય: આ 4 વિસ્ત
2
3
4
5