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Awarapan 2 Trailer: ઈમરાન હાશમીની ફિલ્મ આવારાપન 2 નું ટ્રેલર જુઓ, 14 ઓગસ્ટે સિનેમાઘરોમાં થશે રિલીઝ

Awarapan 2 Trailer: ઈમરાન હાશમીની ફિલ્મ આવારાપન 2 નું ટ્રેલર આજે રિલીઝ કરવામાં આવ્યું છે. આવારાપન 2 ફિલ્મ સિનેમાઘરોમાં 14 ઓગસ્ટે રિલીઝ થશે. આવારાપન 2 ફિલ્મ એકશનથી ભરપુર હશે તેવું ટ્રેલર જોઈને લાગી રહ્યું છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 06, 2026, 01:02 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 01:02 PM IST
Awarapan 2 Trailer: ઈમરાન હાશમીની ફિલ્મ આવારાપન 2 નું ટ્રેલર જુઓ, 14 ઓગસ્ટે સિનેમાઘરોમાં થશે રિલીઝ

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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ઈમરાન હાશમીની ફિલ્મ આવારાપન 2 નું ટ્રેલર જુઓ, 14 ઓગસ્ટે સિનેમાઘરોમાં થશે રિલીઝ
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