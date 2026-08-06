/Awarapan 2 Trailer: ઈમરાન હાશમીની ફિલ્મ આવારાપન 2 નું ટ્રેલર જુઓ, 14 ઓગસ્ટે સિનેમાઘરોમાં થશે રિલીઝ

Awarapan 2 Trailer: 19 વર્ષ પહેલાં રિલીઝ થયેલી ફિલ્મ આવારાપનની સિક્વલ ફિલ્મ આવારાપન 2 14 ઓગસ્ટના રોજ રિલીઝ થવા જઈ રહી છે. આવારાપન 2 માં પણ ઇમરાન હાશમી મુખ્ય ભૂમિકામાં જોવા મળશે. આવારાપન 2 ફિલ્મનું ટ્રેલર મેકર્સ દ્વારા રિલીઝ કરી દેવામાં આવ્યું છે. ફિલ્મનું ટ્રેલર એક્શનથી ભરપૂર છે.
ઇમરાન હાશમીની મચ અવેટેડ ફિલ્મ આવારાપન 2 નું ટ્રેલર youtube પર અને સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર રિલીઝ કરવામાં આવ્યું છે. આવારાપન 2 2007 માં રિલીઝ થયેલી ફિલ્મ આવારાપનની સિક્વલ ફિલ્મ છે. આવારાપન ફિલ્મમાં ઇમરાન હાશ્મીની અદાકારીના વખાણ થયા હતા અને આ ફિલ્મની સ્ટોરી અને ગીત આજે પણ લોકપ્રિય છે. હવે આ ફિલ્મની સીક્વલ 14 ઓગસ્ટે રિલીઝ થશે. ફિલ્મનું ટ્રેલર જોઈને તો લાગે છે કે આવારાપન 2 ફિલ્મ પણ દમદાર હશે.
આવારાપન 2 ફિલ્મમાં ઇમરાન હાશ્મી, દિશા પટની મુખ્ય ભૂમિકામાં જોવા મળશે. જ્યારે આ ફિલ્મમાં વિલન તરીકે શબાના આઝમી નેગેટિવ રોલમાં જોવા મળે છે. ટ્રેલરમાં ફિલ્મની સ્ટોરી વધારે રીવિલ કરવામાં નથી આવી પરંતુ ટ્રેલર જોઈને લાગે છે કે આ વખતે પણ ઇમરાન હાશ્મી તેના પ્રેમ માટે બધી જ હદો પાર કરશે. ફિલ્મના ટ્રેલરમાં ડાયલોગ પણ સારા કટ કરવામાં આવ્યા છે.
ફિલ્મના ટ્રેલરને youtube પર સારો પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે, હવે જોવાનું રહ્યું કે આવારાપન 2 ફિલ્મ દર્શકોની અપેક્ષા પર ખરી ઉતરે છે કે નહીં. કારણ કે આવારાપન ફિલ્મના 19 વર્ષ પછી તેની સિક્વલ ફિલ્મ રિલીઝ થવા જઈ રહી છે તેવામાં આ ફિલ્મની સ્ટોરી શું હશે તેને લઈને દર્શકોમાં અતુરતા છે. આવારાપન ટુ ફિલ્મ 14 ઓગસ્ટે સિનેમા ઘરોમાં રિલીઝ થશે. આવારાપન 2 ફિલ્મની ટક્કર સની દેઓલ ની ફિલ્મ બટવારા સાથે થશે કારણ કે 14 ઓગસ્ટે સની દેઓલ, પ્રિતી ઝીંટાની ફિલ્મ પણ રિલીઝ થઈ રહી છે.