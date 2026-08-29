/ઇમરાન હાશ્મીના ટેસ્ટ રિપોર્ટમાં આ બીમારીનો થયો ખુલાસો, સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં આપ્યું હેલ્થ અપડેટ, જાણો

Emraan Hashmi Health Update: બોલીવુડ અભિનેતા ઇમરાન હાશ્મીએ પોતાની ખરાબ તબિયતને કારણે બેંગલુરુમાં પોતાનો શો મુલતવી રાખ્યો છે. "આવારાપન 2" અને "ટાઇગર 3" જેવી ફિલ્મોમાં કામ કરી ચૂકેલા ઇમરાન હાશ્મીએ તાજેતરમાં કામ માટે રાંચી અને અન્ય સ્થળોએ પ્રવાસ કર્યો હતો. પાછા ફર્યા બાદ તેમની તબિયત ખરાબ લાગી રહી હતી.
ટેસ્ટમાં જાણવા મળ્યું કે તેમને સ્વાઇન ફ્લૂ છે, અને તેમણે સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ દ્વારા આ વાત તેમના ચાહકો અને શુભેચ્છકો સાથે શેર કરી. ઇમરાન હાશ્મીએ પોતાની ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરી દ્વારા પોતાના બેંગલુરુના ચાહકોને શેર કરી કે તેઓ શનિવારે તેમને ચોક્કસ મળશે.
ઇમરાન હાશ્મીએ પોસ્ટ કરી
ઇમરાન હાશ્મીએ પોતાની ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરી પર લખ્યું કે, નમસ્તે બેંગલુરુના રહેવાસીઓ, મારી તબિયત બિલકુલ સારી નથી, અને કમનસીબે, હું બેંગલુરુ શોમાં હાજરી આપી શકીશ નહીં. પરંતુ ફિલ્મ હજુ પૂરી થઈ નથી, તે મુલતવી રાખવામાં આવી છે. હું ચોક્કસપણે 12 સપ્ટેમ્બર, શનિવારના રોજ સનબર્ન યુનિયનમાં તમને બધાને મળીશ. તમારી ટિકિટ નવી તારીખ સુધી માન્ય રહેશે. હું તમને બધાને મળવા માટે રાહ જોઈ શકતો નથી. સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયેલા ઇમરાન હાશ્મીના ટેસ્ટ રિપોર્ટમાં સ્પષ્ટપણે બતાવવામાં આવ્યું છે કે તેમને ઈન્ફલ્યુએન્ઝા અને સ્વાઇન ફ્લૂનો ટેસ્ટનો રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યો છે.
ડૉક્ટરે શું સલાહ આપી છે?
ડૉક્ટરોએ તેમને મૂળભૂત સાવચેતી રાખવા, સમયસર દવા લેવા અને આરામ કરવાની સલાહ આપી છે. જ્યારે તેમના સ્વાસ્થ્ય અંગે ઇમરાનનો સંપર્ક કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો ત્યારે કોઈ જવાબ મળ્યો ન હતો, પરંતુ હવે તેમણે સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ દ્વારા તેમના સ્વાસ્થ્યની સ્થિતિ શેર કરી છે.
ઇમરાન હાશ્મી હાલમાં તેની ફિલ્મ આવારાપન 2 માટે હેડલાઈનમાં છે. ફિલ્મના પહેલા ભાગને દર્શકો દ્વારા સારો પ્રતિસાદ મળ્યો હતો, અને હવે ભાગ 2 બોક્સ ઓફિસ પર સારી કમાણી કરી રહ્યો છે. ઇમરાન તેના પ્રમોશન પર સખત મહેનત કરી રહ્યો છે.