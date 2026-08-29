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ઇમરાન હાશ્મીના ટેસ્ટ રિપોર્ટમાં આ બીમારીનો થયો ખુલાસો, સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં આપ્યું હેલ્થ અપડેટ, જાણો

Emraan Hashmi Health Update: ઇમરાન હાશ્મીએ પોતાની ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરી દ્વારા પોતાના ચાહકો સાથે પોતાની તબિયત વિશે માહિતી શેર કરી છે. અભિનેતા તાજેતરમાં કામ સંબંધિત ટ્રિપ પર ગયા હતા, ત્યારબાદ તેમની તબિયત બગડી હતી.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 29, 2026, 03:59 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 03:59 PM IST
ઇમરાન હાશ્મીના ટેસ્ટ રિપોર્ટમાં આ બીમારીનો થયો ખુલાસો, સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં આપ્યું હેલ્થ અપડેટ, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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