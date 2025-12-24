Exclusive interview: "બેંક એકાઉન્ટ ખાલી હતું પણ સપનું મોટું હતું: શેખર કપૂરની સંઘર્ષગાથા"
Shekhar Kapoor: બોલીવુડમાં હિટની ગેરંટી મનાતા ડાયરેક્ટરના લિસ્ટમાં શેખર કપૂરનું નામ જરૂર આવે છે. ડાયરેક્ટર તરીકે શેખર કપૂરે પોતાના કરિયરમાં ઘણી યાદગાર ફિલ્મો બનાવી છે.
બેન્ડિટ ક્વીન અને મિસ્ટર ઈન્ડિયા જેવી ફિલ્મોના દિગ્દર્શન માટે જાણીતા શેખર કપૂર સુપરસ્ટાર દેવ આનંદના ભત્રીજા છે. દિગ્દર્શનની દુનિયામાં પ્રવેશતા પહેલા તેઓ લંડનમાં ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ તરીકે કામ કરતા હતા. પોતાની માતા અને ત્રણ ભાઈ-બહેનો સાથે ભારત આવેલા શેખર કપૂરે સિનેમા ઇતિહાસમાં ઘણી યાદગાર ફિલ્મો આપી છે. શેખર કપૂરે ઝી 24 કલાકના એડિટર દીક્ષિત સોની સાથે અનેક મુદ્દે વાત કરી છે. તમે પણ વાંચો આ એક્સક્લુઝિવ ઈન્ટરવ્યુની રસપ્રદ વાતો...
અમે તો તમારા ઘણા સમયથી ફેન રહ્યા છીએ. નાના હતા ત્યારથી તમારી 'માસૂમ' અને 'મિસ્ટર ઇન્ડિયા' જોઈને જ મોટા થયા છીએ. તો આજે તમારી સાથે વાત કરવાનો મોકો મળી રહ્યો છે, એ અમારા માટે ગૌરવની વાત છે. સર, પહેલો સવાલ- 'માસૂમ' થી લઈને 'મિસ્ટર ઇન્ડિયા' અને ત્યારબાદ જે રીતે તમે ફિલ્મો બનાવી છે, ખાસ કરીને 'બેન્ડિટ ક્વીન' - તમે હંમેશા અલગ વિષયો પસંદ કર્યા છે. આ સફર કેવી રહી? અને ખાસ કરીને અત્યારની સ્થિતિ સાથે સરખામણી કરીએ તો તમને શું લાગે છે? આજના સમયની ફિલ્મ મેકિંગ અને તમારા સમયની ફિલ્મ મેકિંગમાં શું તફાવત છે?
શેખર કપૂર: બહુ ખાસ ફરક નથી પડ્યો. જ્યારે મેં 'બેન્ડિટ ક્વીન' બનાવી ત્યારે તે બેન (Ban) થઈ ગઈ હતી, તમને યાદ હશે. એ માટે અમે ખૂબ લડ્યા. સેન્સર બોર્ડે થોડા કટ સાથે મંજૂરી આપી, પણ જ્યારે અમે રિલીઝ કરી ત્યારે હાઈકોર્ટનો ઓર્ડર આવી ગયો અને ફિલ્મ ફરી બેન થઈ ગઈ. પછી અમે સુપ્રીમ કોર્ટ ગયા અને એક વર્ષ લડ્યા. એટલે કે, ફિલ્મ રિલીઝ કરવામાં બે વર્ષની લડાઈ હતી. એટલે એવું નથી કે તે સમયે બધું સરળ હતું. હું મારા મિત્રોને કહું છું કે જો તમે કોઈ બાબત માટે ખરેખર ઝનૂની (Passionate) હોવ, તો તેની માટે લડવું યોગ્ય છે. અમે લડ્યા ન હોત તો ફિલ્મ ક્યારેય રિલીઝ ન થઈ હોત.
દીક્ષિત સોની: 'બેન્ડિટ ક્વીન' માં તમે જે લાગણીઓ પ્રદર્શિત કરી છે અને જે વાસ્તવિકતા બતાવી છે, તેના વિશે કંઈક અનુભવો શેર કરી શકશો? તમે આ કઈ રીતે વિચારી અને તેનું નિર્દેશન કેવી રીતે કર્યું?
શેખર કપૂર: જુઓ, ડોક્યુમેન્ટરી અને ફિલ્મમાં ફરક હોય છે. ડોક્યુમેન્ટરી તમે બહારથી જોઈને બનાવો છો. પણ જો ફિલ્મ એક 'આર્ટ' (કળા) છે, તો તમારે તે અનુભવોને તમારા પોતાનામાં ઉતારવા પડે છે. તે માત્ર તે ઘટનાનો અનુભવ નથી, પણ તમારા જીવનનો પણ અનુભવ છે કે તે ક્ષણે તમે કેવું અનુભવો છો. જો પિકાસો પેઇન્ટિંગ કરતો હોય, તો તમે એમ ન કહી શકો કે તેણે માત્ર જોઈને દોરી નાખ્યું. કોઈપણ સારી કળા, કવિતા કે ફિલ્મ હોય, તેમાં કલાકાર પોતે હોય છે. જો આજે હું 'બેન્ડિટ ક્વીન' બનાવું તો તે અલગ ફિલ્મ હશે. માત્ર એટલા માટે નહીં કે કિસ્સા બદલાઈ ગયા છે, પણ એટલા માટે કે 'હું' બદલાઈ ગયો છું. હું હવે એ માણસ રહ્યો નથી જેણે ત્યારે ફિલ્મ બનાવી હતી. આર્ટ એ બીજું કંઈ નહીં પણ તમે ભેગા કરેલા જીવનના અનુભવોને પ્રામાણિકતાથી રજૂ કરવાની પ્રક્રિયા છે. એક ફિલ્મ મેકર તરીકે ફિલ્મ બનાવતા બનાવતા તમે પોતે પણ ઇવોલ્વ (વિકસિત) થાઓ છો.
દીક્ષિત સોની: શેખર કપૂર ફિલ્મ બનાવે છે કે ફિલ્મ પોતે બની જાય છે? મેં તમારા એક ઇન્ટરવ્યુમાં સાંભળ્યું હતું કે ફિલ્મ આપમેળે પણ બને છે.
શેખર કપૂર: હું ક્યારેક બધું પ્લાન કરું છું કે આ શોટ આમ લઈશ, પણ સેટ પર ગયા પછી તમારી પોતાની પ્લાનિંગ જ તમારા માટે મોટો બોજ બની જાય છે. 'બેન્ડિટ ક્વીન' માં એક સીન હતો જ્યાં સામેથી ટ્રેન આવે છે અને પાત્ર ટ્રોમા (આઘાત) માં હોય છે. મને ખબર નહોતી કે ટ્રેન ક્યારે આવશે. મને એટલું યાદ છે કે પાત્ર પાટા પર કાન રાખીને અવાજ સાંભળતું હતું – જે મારા બાળપણની યાદ હતી. મેં મનોજ અને સીમાને કહ્યું કે 'એક્શન', બસ આ સંવાદ વખતે ટ્રેન પસાર થવી જોઈએ. હવે ટ્રેનને તો હું કહી ન શકું કે તું આ જ સ્પીડે આવજે. પણ તે ક્ષણે બધું એવું સેટ થઈ ગયું, જાણે કોઈ સંયોગ હોય. જો ટ્રેન મોડી આવી હોત તો શોટ અલગ હોત. તો હું એમ ન કહી શકું કે આ બધું મેં પ્લાન કર્યું હતું.
દીક્ષિત સોની: તમે અહીં વિદ્યાર્થીઓને સામાન્ય રીતે શું શીખવો છો?
શેખર કપૂર: હું શીખવતો નથી, કારણ કે મને પણ કોઈએ જીવતા કે ફિલ્મ બનાવતા શીખવ્યું નથી. એ તો જાતે કરવાથી જ આવડે છે. હું વિદ્યાર્થીઓને એટલું જ કહું છું કે 'અનલર્ન' (Unlearn) કરો. જૂનું બધું ભૂલી જાઓ. બાળકોની જેમ બનો. જેમ જેમ આપણે મોટા થઈએ છીએ, શિક્ષણ આપણું મગજ બંધ કરતું જાય છે. એ મગજને ખોલો. બાળકો જેવી જિજ્ઞાસા રાખો. જો કોઈ કહે કે 'પેલા દરવાજા પાછળ ન જતો', તો બાળક સૌથી પહેલા જઈને એ જ દરવાજો ખોલશે. આ 'બચપણ' જીવંત રાખો.
દીક્ષિત સોની: શેખર કપૂર પોતાના બાળપણને કેવી રીતે યાદ કરે છે?
શેખર કપૂર: હું બસ એટલું જ વિચારું છું કે જો હું બાળક હોત તો શું કરત? આજે પણ હું પહાડોમાં નીકળી જાઉં છું. એ એડવેન્ચર અલગ હોય છે. પણ સૌથી મોટો સવાલ એ છે કે 'હું કોણ છું?'. હું શેખર કપૂર છું, પણ એનાથી શું? જેમ એક પાંદડું જાણે છે કે તે ડાળી પર છે, ડાળી ઝાડ પર છે અને ઝાડ મૂળિયા દ્વારા જમીન સાથે જોડાયેલું છે. જ્યારે પાંદડું ખરી જશે, ત્યારે તે ફરી માટી બનીને ઝાડ બનશે. મને ક્યારેક પાંદડાની ઈર્ષ્યા આવે છે કે તેને ખબર છે કે તે કોણ છે, પણ મને હજુ ખબર નથી કે 'હું કોણ છું?'.
દીક્ષિત સોની: તમે લંડનમાં ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્સી કરી અને પછી ફિલ્મ મેકિંગમાં આવ્યા. તમે હિમાલયનો ઉલ્લેખ કર્યો, તમારી એક વાર્તા બહુ પ્રચલિત છે કે તમે એકવાર હિમાલયમાં ક્યાંક ખોવાઈ ગયા હતા?
શેખર કપૂર: હા, કોઈ છોકરીની પાછળ પાછળ હું નીકળી ગયો હતો (હસે છે). રાત પડી ગઈ, ખૂબ ઠંડી હતી અને મારી પાસે પૂરતા કપડાં પણ નહોતા. હું ત્યાં બેસી ગયો અને મને વિચાર આવ્યો કે હવે તો મોત નિશ્ચિત છે. પણ મને મારી માતાનો વિચાર આવ્યો. દિલ્હીમાં ત્યારે CA ની ડિગ્રી બહુ મોટી મનાતી. મમ્મી બધે કહેતી કે મારો દીકરો ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ છે. મેં વિચાર્યું કે જો લોકોને ખબર પડશે કે 'શીલાનો દીકરો કોઈ છોકરી પાછળ ભાગતા ભાગતા હિમાલયમાં થીજીને મરી ગયો', તો મમ્મીને કેવું લાગશે! એ વિચારે મને ઊભો કર્યો કે 'ના, હું અત્યારે મરી શકું નહીં'. એ જ સમયે વાદળો હટ્યા, ચંદ્રનો પ્રકાશ પહાડ પર પડ્યો અને મને નવી આશા મળી.
