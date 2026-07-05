/ફેમસ એક્ટ્રેસ લગ્નના 5 વર્ષ પછી પતિથી થઈ અલગ, ઈંસ્ટાગ્રામ પર લખ્યું ડિવોર્સ અંગે કોઈને જવાબ નહીં આપે

Actress Tanvi Thakkar Announce Divorce: આજકાલ ટીવી કલાકારોના લગ્નજીવન તુટવાની ખબરો વધારે સામે આવી રહી છે. ગૌરવ ખન્નાના ડિવોર્સની વાત પછી ટીવી એક્ટ્રેસ તન્વી ઠક્કર અને એક્ટર આદિત્ય કાપડિયાએ પણ ડિવોર્સ અંગે જાહેરાત કરી દીધી છે. તન્વી ઠક્કર અને આદિત્ય કાપડિયા ઈંસ્ટાગ્રામ પર પણ ફેમસ કપલ છે. આ કપલે ડિવોર્સ જાહેર કરવાની સાથે એવું પણ જાહેર કર્યું છે કે તે કોઈને ડિવોર્સની વાત પર કોઈ જ જવાબ નહીં આપે.
મહત્વપૂર્ણ છે કે તન્વી ઠક્કર અને આદિત્યના લગ્નજીવનમાં સમસ્યા છે તેવી ચર્ચાઓ ટીવી ઈંડસ્ટ્રીમાં ઘણા સમયથી ગુપચુપ રીતે ચાલી રહી હતી. પરંતુ હવે કપલે કંફર્મ કરી દીધું છે કે સમસ્યા હતી અને તેઓ અલગ થઈ ગયા છે.
તન્વી ઠક્કર અને આદિત્ય કાપડિયાનું લગ્નજીવન
એક્ટ્રેસ તન્વી ઠક્કર અને આદિત્ય કાપડિયાના લગ્ન 5 વર્ષ પહેલા થયા હતા. 16 ફેબ્રુઆરી 2021 ના રોજ બંનેએ લગ્ન કર્યા હતા. 5 વર્ષના લગ્નજીવનથી તન્વી ઠક્કરને એક દીકરો પણ છે જેનું નામ કૃષય કાપડિયા છે. લગ્ન પહેલા બંને રિલેશનશીપમાં રહ્યા હતા.
તન્વી ઠક્કરે ડિવોર્સ માટે શું કહ્યું ?
તન્વી ઠક્કર અને આદિત્યએ એક ફોટો પોતાના ઈંસ્ટાગ્રામ પર શેર કરી હતી. જેમાં તેમણે લખ્યું હતું કે છેલ્લા થોડા મહિનાથી લોકો તેને પર્સનલ લાઈફને લઈને પ્રશ્નો કરી રહ્યા છે. ખૂબ વિચાર કર્યા પછી તેમણે અલગ થવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ નિર્ણય તેમણે સાવધાની, સમ્માન સાથે લીધો છે. પોસ્ટમાં એવું પણ લખેલું છે કે કોઈ નેગેટિવિટી નથી. તન્વી ઠક્કરની પોસ્ટમાં એવું પણ લખેલું છે કે આ તેમના માટે મુશ્કેલ સમય છે એટલે તેમને સ્પેસ આપવામાં આવે. છેલ્લે એવું પણ ઉમેરેલું છે કે આ મામલે તે કોઈપણ વાતનો જવાબ આપશે નહીં.
જ્યારે તન્વીએ પોતાને ગણાવી કંટ્રોલ કરવા વાળી
એક મુલાકાત દરમિયાન તન્વીએ એવું કહ્યું હતું કે તે કંટ્રોલ ફ્રીક છે અને તેને એ વાતનું આશ્ચર્ય થાય છે કે આદિત્ય તેની સાથે કેવી રીતે રહી શકે છે... લગ્ન માટે પણ તન્વીએ એવું કહ્યું હતું કે લગ્નનું નક્કી કરતાં પહેલા તેઓ 6 મહિના સાથે રહ્યા. ત્યારબાદ પણ તે કંફ્યુઝ હતી કે લગ્ન કરવા કે નહીં. પણ છેલ્લે તેણે લગ્ન કર્યા. જો કે આ લગ્ન લાંબો સમય ટક્યા નથી. લગ્નના 5 વર્ષમાં જ બંને ડિવોર્સ લઈ અલગ થઈ ચુક્યા છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)