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ફેમસ એક્ટ્રેસ લગ્નના 5 વર્ષ પછી પતિથી થઈ અલગ, ઈંસ્ટાગ્રામ પર લખ્યું ડિવોર્સ અંગે કોઈને જવાબ નહીં આપે

Actress Tanvi Thakkar Announce Divorce: ફેમસ ટીવી એક્ટર અને એક્ટ્રેસે લગ્નના 5 વર્ષ પછી ડિવોર્સ લીધા છે. એક્ટ્રેસ છે તન્વી ઠક્કર અને એક્ટર છે આદિત્ય કાપડિયા. બંનેએ ડિવોર્સ શા માટે લીધા અને ડિવોર્સ અંગે તેમણે શું કહ્યું જાણો વિગતવાર.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 05, 2026, 08:38 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 08:38 AM IST
ફેમસ એક્ટ્રેસ લગ્નના 5 વર્ષ પછી પતિથી થઈ અલગ, ઈંસ્ટાગ્રામ પર લખ્યું ડિવોર્સ અંગે કોઈને જવાબ નહીં આપે
Source: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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