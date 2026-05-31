/ફેમસ ભોજપુરી એક્ટ્રેસ રસ્તા પર ભીખ માંગવા મજબૂર બની, હાલત જોઈ પોલીસે મેન્ટલ હોસ્પિટલ મોકલી

Bhojpuri Actress Mitali Sharma : ગ્લેમરસ લાઈફની ડરામણી અને ડાર્ક સાઈડ સામે આવી છે. એક સમયે ભોજપુરી ફિલ્મોમાં કરિયર ચમકનારી મિતાલી શર્માને લઈને દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે, તેની માનસિક હાલત એટલી હદે કથળી ગઈ છે કે, તે રસ્તા પર ભીખ માંગવા મજબૂર બની છે. પોલીસ તેને ઉઠાવીને લઈ ગઈ અને હાલ સારવાર શરૂ કરાવી છે
Mitali Sharma Bhojpuri Actress : ભોજપુરી ફિલ્મો અને મોડલિંગમાં કામ કરી ચૂકેલી પૂર્વ ભોજપુરી એક્ટ્રેસ મિતાલી શર્મા ગ્લેમરસ ચહેરા તરીકે ફેમસ હતી. ભોજપુરી ફિલ્મોમાં તે દમદાર ચહેરો ગણાતી હતી. તે એક સમયે ફિલ્મ નિર્માતાઓ વચ્ચે એક પ્રખ્યાત નામ બની ગઈ હતી. જોકે, સમય વીતવાની સાથે સાથે ફિલ્મોમાં ઓફર્સ ઓછી આવતા, ઓછા પ્રોજેક્ટ મળવાને કારણે મુંબઈની ઈન્ડસ્ટ્રીઝમાં જીવવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે, અને તેને કથિત રીતે અનેક સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.
કોણ છે મિતાલી શર્મા
ભોજપુરી ફિલ્મો અને મોડલિંગમાં કામ કરી ચૂકેલા પૂર્વ ભોજપુરી એક્ટ્રેસ મિતાલી શર્માને શરૂઆતમાં એક ચર્ચિત ચહેરો ગણવામાં આવતો હતો. તેમની શરૂઆતી ફિલ્મોમાં તેમને ઓળખ મળી. જેને કારણે તેઓ ફિલ્મ નિર્માતાઓની વચ્ચે ચર્ચિત નામ બની ગઈ હતી. પરંતુ સમય વીતવાની સાથે સાથે ફિલ્મોમાં ઓફર મળવાનું બંધ થઈ ગયું.
મૂળ દિલ્હીની રહેવાસી મિતાલી શર્મા એક્ટ્રેસ બનવાનું સપનું લઈને મુંબઈ આવી હતી, પરંતું ખરાબ સ્થિતિને કારમે હવે તે પોતાના પરિવારથી પણ દૂર થઈ ગઈ છે. જેને કારણે ભાવનાત્મક અને આર્થિક સહાયતા બહુ ઓછી મળી.
મિતાલી શર્માની બદતર સ્થિતિ
આવકના અભાવે, તથા મુંબઈમાં સપોર્ટના અભાવે, તેમજ ઈન્ડસ્ટ્રીઝમાં સતત રિજેક્શનના કારણે તેમની સ્થિતિ કથિત રીતે બદતર થઈ ગઈ છે. સમયની સાથે સાથે તેની માનસિક સ્થિતિ પણ બગડવા લાગી હતી.
મિતાલી શર્મા ભીખ માંગવા લાગી
તેમના જીવનમાં ચોંકાવનારી ઘટના ત્યારે બની જ્યારે મિતાલી શર્મા મુંબઈના લોખંડવાલા વિસ્તારમાં દયનીય હાલતમાં જોવા મળી હતી. જ્યાં તેને ભીખ માંગતા જોવાઈ હતી. કેટલાક લોકો તેની આ સ્થિતિ જોઈને સ્તબ્ધ થઈ ગયા હતા.
મિતાલી શર્મા વિશે...
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, મુંબઈ પોલીસે આ મામલાને ધ્યાનમાં લેતા મિતાલી શર્માને રસ્તા પરથી હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડી છે. મિતાલી શર્માએ પોલીસના આવ્યા બાદ પહેલા તેમની પાસેથી ખાવાનું માગ્યુ હતું. તેની શારીરિક અને માનસિક સ્થિતિ જોતા પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારીઓ પણ ચોંકી ગયા હતા. તેઓએ મિતાલી શર્માને હાલ સારવાર માટે મોકલી છે. તેમના માનસિક સ્વાસ્થય માટે હોસ્પિટલમાં ભરતી કરાવાઈ છે.