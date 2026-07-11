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Rohit Chandel: ફેમસ ટીવી એક્ટર રોહિત ચંદેલની ધરપકડ, 16 વર્ષીય સગીરાની છેડતી કર્યાનો આરોપ

TV Actor Rohit Chandel Arrested: ટીવી એક્ટર રોહિત ચંદેલની ગંભીર ગુના અંતર્ગત ધરપકડ કરવામાં આવી છે. જાણવા મળતી માહિતી અનુસાર 29 વર્ષીય ટીવી એક્ટર પર 16 વર્ષની સગીરાનો પીછો કરી તેને હેરાન કરી અને તેની સાથે મારપીટ કર્યાનો પણ આરોપ છે. આ મામલે પોલીસે ટીવી એક્ટરની ધરપકડ કરી લીધી છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 11, 2026, 05:06 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 05:48 PM IST
Rohit Chandel: ફેમસ ટીવી એક્ટર રોહિત ચંદેલની ધરપકડ, 16 વર્ષીય સગીરાની છેડતી કર્યાનો આરોપ

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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