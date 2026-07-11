/Rohit Chandel: ફેમસ ટીવી એક્ટર રોહિત ચંદેલની ધરપકડ, 16 વર્ષીય સગીરાની છેડતી કર્યાનો આરોપ

TV Actor Rohit Chandel Arrested: અલગ અલગ ટીવી સીરીયલોમાં કામ કરી ચુકેલા 29 વર્ષીય એક્ટર રોહિત ચંદેલની પોલીસે ધરપકડ કરી છે. એક્ટર રોહિત ચંદેલની ધરપકડ POCSO એક્ટ હેઠળ કરવામાં આવી છે. એક્ટર પર આરોપ છે કે તેણે 16 વર્ષીય સગીરાનો પીછો કરી તેને હેરાનગતિ કરી હતી. સાથે જ તેના પર હાથ પણ ઉપાડ્યો હતો. આ મામલે નોંધાયેલી ફરિયાદના આધારે પોલીસે એક્ટરની ધકપકડ પણ કરી હોવાનું સામે આવ્યું છે.
શું છે સમગ્ર મામલો ?
ટીવી એક્ટર રોહિત ચંદેલ પર પ્રોટેક્શન ઓફ ચિલ્ડ્રન ફ્રોમ સેક્સુઅલ ઓફેન્સ અંતર્ગત કેસ નોંધાયો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. આ અંગે વધુમાં જાણકારી સામે આવી છે કે એક્ટર પર 16 વર્ષની સગીરાનો પીછો કરવો, ફોન કરીને પરેશાન કરવી અને મારપીટ કર્યા જેવા ગંભીર આરોપો લગ્યા છે. જેના કારણે પોલીસે એક્ટરની ધરપકડ કરી છે તેવી વાત પણ સામે આવી છે. જો કે આ મામલે એક્ટર રોહિત ચંદેલ કે તેની ટીમ તરફથી કોઈ નિવેદન સામે આવ્યું નથી. એક્ટર વિરુદ્ધ નોંધાયેલી ફરિયાદમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે 5 જુલાઈના રોજ રોહિત ચંદેલે સગીરાને રસ્તા પર રોકી, તેનો પીછો કર્યો, તેને અપશબ્દો કહ્યા અને તેની સાથે મારપીટ કરી. આ મામલે પોલીસે કાર્યવાહી શરુ કરી છે.
રોહિત ચંદેલના ટીવી શો
મહત્વપૂર્ણ છે કે રોહિત ચંદેલ હાલ સૈરાબ નામના ટીવી શોમાં મુખ્ય ભુમિકામાં જોવા મળે છે. આ સિવાય તેણે અગાઉ પંડ્યા સ્ટોર, કાશીબાઈ બાજીરાવ બલ્લાસ જેવી લોકપ્રિય સીરિયલોમાં પણ કામ કર્યું છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)