/Farah Khan: જ્યારે દેબ મુખર્જીના કારણે રસ્તા પર આવી ગયો હતો ફરાહ ખાનનો પરિવાર, ફરાહ ખાને પોતે કર્યો ખુલાસો

Farah Khan: આજે તમને એક એવી ફિલ્મ વિશે જણાવીએ જે શુક્રવારે રિલીઝ થઈ અને સોમવાર સુધીમાં ફરાહ ખાનનો પરિવાર રસ્તા પર આવી ગયો હતો. જે ફરાહ ખાન આજે બોલીવુડમાં ખાસ સ્થાન ધરાવે છે, એક સમયે તેનો પરિવાર સૌથી મોટા આર્થિક સંકટમાં ફસાઈ ગયો હતો. આ ફિલ્મ કઈ હતી અને શું થયું હતું તે સમયે ચાલો તમને જણાવીએ.
Farah Khan: ફિલ્મ નિર્માતા અને કોરિયોગ્રાફર ફરાહ ખાન તેના ફૂડ બ્લોગને લઈને પણ ફેમસ છે. છેલ્લા કેટલાક સમયથી ફરાહ ખાન તેની youtube ચેનલ માટે ફૂડ બ્લોગિંગ કરતી હોય છે. ફરાબ ખાન પોતાના કુક દિલીપ સાથે બોલીવુડની અલગ અલગ હસ્તીઓના ઘરે જાય છે. તાજેતરમાં જ ફરાહ ખાન તેના કુક દિલીપ સાથે તનિષા મુખર્જીના ઘરે પહોંચી હતી. આ એપિસોડ દરમિયાન તેણે એક એવી વાત કહી હતી જે ઇન્ટરનેટ પર ચર્ચાનો વિષય બની છે. તનિષા મુખર્જીને ફરાહ ખાને એવું કહ્યું હતું કે અયાન મુખર્જીના પિતા દેબ મુખર્જીના કારણે તેનો પરિવાર ગરીબ થઈ ગયો હતો. ફરાર ખાનની આ વાત પછી લોકો એ જાણવા આતુર થયા છે કે એવું તો શું થયું કે ફરાહ ખાનનો પરિવાર અયાન મુખર્જીના પિતાના કારણે ગરીબ થઈ ગયો?
સૌથી પહેલા તો એ જાણી લો કે નિર્માતા અયાન મુખર્જીના પિતા દેબ મુખર્જી પણ બોલીવુડના દિગ્ગજ અભિનેતા હતા. ફરાબ ખાને તનિષા મુખર્જી સાથેના એપિસોડ દરમિયાન જે વાત કહી છે તેમાં ઘટના કંઈક આવી છે. ફરાર ખાનના પિતા કામરાન ખાને 1971માં એક ફિલ્મ બનાવી હતી. આ ફિલ્મનું નામ હતું ઐસા ભી હોતા હૈ.. આ ફિલ્મ કામરાન ખાને દેબ મુખર્જીને મુખ્ય ભૂમિકામાં રાખીને બનાવી હતી. ફરાહ ખાનના જણાવ્યા અનુસાર દેબ મુખર્જીની મુખ્ય ભુમિકાવાળી આ પહેલી મોટી રંગીન ફિલ્મ બનાવવામાં આવી હતી જેના માટે કામરાન ખાને તેની બધી જ મૂડી ફિલ્મ પર લગાવી દીધી હતી.
કામરાન ખાન દ્વારા નિર્દેશિત આ ફિલ્મમાં દેબ મુખર્જી ઉપરાંત નંદિતા બોસ, ટુન ટુન અને જલાલ આગા પણ મુખ્ય ભૂમિકામાં જોવા મળ્યા હતા. આ ફિલ્મ શુક્રવારે બોક્સ ઓફિસ પર રિલીઝ થઈ અને ફ્લોપ સાબિત થઈ. જેના કારણે ફરાબ ખાનનો પરિવાર આર્થિક સંકટમાં આવી ગયો. આ ઘટનાનો ઉલ્લેખ હવે મજાકમાં ફરાહ ખાન કરે છે. ફરાહ ખાને એવું પણ કહ્યું હતું કે તે અયાન મુખર્જીને પણ હંમેશા કહે છે કે તેના પિતાજીના કારણે તેઓ રસ્તા પર આવી ગયા હતા.
આ એપિસોડ દરમિયાન ફરાહ ખાને એવું પણ કહ્યું કે આજના સમયમાં ફિલ્મ બનાવવા માટે પ્રોજેક્ટને સ્ટુડિયો અને કાર્પેટ ફંડિંગ મળતું હોય છે પરંતુ તે સમયે એવો હતો જ્યારે ફિલ્મ નિર્માતા પોતાની મૂડી ફિલ્મ નિર્માણમાં લગાવી દેતા હતા. એટલે જ્યારે ફિલ્મ ફ્લોપ થાય તો ફિલ્મ નિર્માતા પોતાનુ બધું જ ગુમાવી બેસતા. અને આવું જ 1971 માં આવેલી ફિલ્મ ઐસા ભી હોતા હૈ પછી કામરાન ખાન એટલે કે ફરાહ ખાનના પિતા સાથે થયું હતું.
