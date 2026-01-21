મહેલ જેવું ઘર, સ્ક્વિડ ગેમ જેવું એરિના... ફરાહ ખાનના 'The 50' હાઉસની પહેલી ઝલક જોઈને ચોંકી જશો
The 50 Reality Show: નવા રિયાલિટી શો 'The 50'ના આલીશાન ઘરની પહેલી ઝલક સામે આવી છે. બુધવારે નિર્માતાઓએ એક વીડિયો જાહેર કર્યો છે, જેમાં ફરાહ ખાન દ્વારા હોસ્ટ કરવામાં આવનાર શો 'The 50'ના ભવ્ય મહેલની ઝલક જોવા મળી છે.
The 50 Reality Show: 'બિગ બોસ', 'ખતરો કે ખિલાડી' અને 'લોકઅપ' જેવા શો બાદ હવે વધુ એક રિયાલિટી શો દર્શકો વચ્ચે દસ્તક આપવા જઈ રહ્યો છે, જેને ફરાહ ખાન હોસ્ટ કરતી જોવા મળશે. અમે વાત કરી રહ્યા છીએ અપકમિંગ રિયાલિટી શો 'The 50'ની, જેનો નવો પ્રોમો બુધવાર 21 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. જેમાં 'The 50'ના ભવ્ય મહેલની પહેલી ઝલક બતાવવામાં આવી છે.
આ શોમાં ટેલિવિઝન અને ડિજિટલ પ્લેટફોર્મના અનેક લોકપ્રિય ચહેરાઓ જોવા મળે તેવી અપેક્ષા છે. બનિજય દ્વારા નિર્મિત 'The 50' દર્શકોનું 50 દિવસ સુધી મનોરંજન કરશે, જે 1 ફેબ્રુઆરી 2026થી શરૂ થશે. આ દરમિયાન શોના નિર્માતાઓએ રિયાલિટી શોના ઘરની પહેલી ઝલક શેર કરી છે, જેણે સૌને હેરાન કરી દીધા છે.
શોનો પ્રોમો જાહેર
નવો પ્રોમો શેર કરતા જીઓ હોટસ્ટારે લખ્યું કે, "સ્વાગત છે તમારું 'ધ લાયન'ના આ આલીશાન મહેલમાં. The 50, 1 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થઈ રહ્યો છે, જીઓ હોટસ્ટાર અને કલર્સ ટીવી પર." જેવો મેકર્સે આ પ્રોમો શેર કર્યો, સોશિયલ મીડિયા યુઝર્સ 'The 50' હાઉસની ભવ્યતા જોઈને હેરાન થઈ ગયા. પ્રોમો પર પ્રતિક્રિયા આપતા કેટલાક યુઝર્સે તેની સરખામણી કોરિયન શો 'સ્ક્વિડ ગેમ' સાથે કરી તો કેટલાકે 'બિગ બોસ' સાથે.
આ સેલિબ્રિટીઓ જોવા મળશે શોમાં
ફરાહ ખાન દ્વારા હોસ્ટ કરવામાં આવનારા આ શોમાં ટીવી અને ડિજિટલ પ્લેટફોર્મના અનેક ચર્ચિત સેલિબ્રિટીઝ જોવા મળશે. અત્યાર સુધી કરણ પટેલ, ફૈઝલ શેખ અને દિવ્યા અગ્રવાલ જેવી હસ્તીઓના નામ પર મહોર લાગી ચૂકી છે. આ ઉપરાંત શોના અન્ય સંભવિત સ્પર્ધકોના નામની પણ જોરશોરથી ચર્ચા થઈ રહી છે. જેમાં ધનશ્રી વર્મા, પ્રતીક સહજપાલ, સબા આઝાદ, એમિવે, અંકિતા લોખંડે, કુશા કપિલા, અંશુલા કપૂર, ઓરી, શ્વેતા તિવારી, તાન્યા મિત્તલ, શિવ ઠાકરે, ઉર્ફી જાવેદ, નિક્કી તમ્બોલી, અરબાઝ ખાન, શ્રીસંત, રિદ્ધિ ડોગરા, મલ્લિકા શેરાવત, વિવિયન ડીસેના અને જય ભાનુશાલી જેવા નામોની ચર્ચા જોરશોરથી થઈ રહી છે.
The 50નો કોન્સેપ્ટ, પ્રાઈઝ મની અને વિગતો
ઈન્ડિયા ટુડે સાથેની વાતચીતમાં જીઓ સિનેમાના આલોક જૈને 'The 50'ના કોન્સેપ્ટ વિશે ખુલીને વાત કરી. તેમણે કહ્યું કે, "'The 50'નો કોન્સેપ્ટ એ છે કે અમે 50 સેલિબ્રિટીઝને એક જગ્યાએ એકઠા કરીશું અને તેમણે કેટલીક એન્ટરટેનિંગ ટાસ્ક કરવા પડશે. વચ્ચે-વચ્ચે સ્પર્ધકો બહાર થતા જશે અને લગભગ 50 એપિસોડ પછી વિજેતા જાહેર કરવામાં આવશે."
શોની પ્રાઈઝ મની વિશે વાત કરીએ તો, ફેન્સ તેમના મનપસંદ સ્પર્ધકને પસંદ કરીને તેમના પર દાવ લગાવી શકશે. જો તેમનો પસંદ કરેલો સ્પર્ધક જીતશે, તો તેમને પણ ઈનામની રકમનો એક હિસ્સો મળશે.
