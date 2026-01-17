Reality Show The 50: બિગ બોસને ટક્કર મારે તેવો રિયાલિટી શો લઈને આવી રહી છે ફરાહ ખાન, જાણો ક્યારથી થશે શરુ?
Farah Khan Reality Show The 50: જો તમે બિગ બોસ જોવાના શોખીન છો તો તમને મજા પડી જાય તેવો રિયાલિટી શો ટુંક સમયમાં જોવા મળશે. આ રિયાલિટી શો ફરાહ ખાન લઈને આવી રહી છે અને તેના વિશે કહેવાય રહ્યું છે કે આ શો બિગ બોસ અને ખતરોં કે ખિલાડીને પણ ટક્કર મારે તેવો છે.
Farah Khan Reality Show The 50: થોડા જ દિવસોમાં ઇન્ડિયન ટેલિવિઝન અને ઓટીટીની દુનિયામાં ખળભળાટ મચાવી દે તેઓ શો શરૂ થવા જઈ રહ્યો છે. જાણીતી ફિલ્મ મેકર અને કોરિયોગ્રાફર ફરાહ ખાન પોતાનો નવો અને અનોખો રિયાલિટી શો ધ 50 લઈને આવી રહી છે. આ શો ની પહેલી ઝલક તેને bigg boss 19 ના ગ્રાન્ડ ફિનાલેમાં દેખાડી દીધી હતી. ત્યારથી જ લોકોમાં આ શો ને લઈને ઉત્સુકતા છે અને હવે આ ઉત્સુકતાનો અંત આવવા જઈ રહ્યો છે.
ફરાહ ખાનનો રિયાલિટી શો ધ 50 ક્યાર થી જોવા મળશે તેની સત્તાવાર રીતે જાહેરાત કરી દેવામાં આવી છે. આ રિયાલિટી શો 1 ફેબ્રુઆરી 2026 થી શરૂ થશે. બીગ બોસ અને ખતરોં કે ખિલાડી જેવા રિયાલિટી શોને ટક્કર મારે તેવો આ શો ઓટીટી પ્લેટફોર્મ અને ટીવી ચેનલ બંને પર જોવા મળશે. ધ 50 શો ઓટીટી પ્લેટફોર્મ જીઓ હોટસ્ટાર પર રાત્રે 9:00 વાગે સ્ટ્રીમ થશે. જ્યારે ટીવી ચેનલ colors પર પણ આ શો જોઈ શકાશે. Colors ટીવી પર રાત્રે 10:30 વાગ્યે આ ટીવી શોના એપિસોડ પ્રસારિત કરવામાં આવશે. આ ટીવી શોમાં કુલ 50 એપિસોડ હશે.
શું છે ધ 50 શો નો કોન્સેપ્ટ ?
તો 50 શો પ્રખ્યાત ફ્રેન્ચ સીરીઝનું ભારતીય અડોપ્ટેશન છે. આ શો નું ફોર્મેટ સ્ક્વીડ ગેમ જેવું હશે. બસ તેમાં હિંસા નહીં હોય પરંતુ એકબીજાને ટક્કર આપે તેવી સ્પર્ધા કરવાની હશે. આ ટીવી શોમાં એન્ટરટેનમેન્ટ, સોશિયલ મીડિયા અને સ્પોર્ટ્સ જગતની 50 હસ્તીઓ સામેલ થશે.. જેમને એક આલિશાન મહેલમાં એક સાથે કેદ કરી દેવામાં આવશે અને ટાસ્ક આપવામાં આવશે. દરેક ટાસ્ક પછી સ્પર્ધકો નક્કી કરશે અને વોટ આપશે કે કોને ઘરમાંથી બહાર કરવા અને કોને નહીં. આ રીતે ઘરમાં જે છેલ્લી વ્યક્તિ હશે તે વિનર બનશે.
ધ 50 શોના કન્ફર્મ કન્ટેસ્ટન્ટ
ધ 50 શો ના કેટલાક સ્પર્ધકોના નામ કન્ફર્મ થઈ ગયા છે. જ્યારે કેટલાક નામોની ચર્ચા ચાલી રહી છે. ફરાહ ખાનના રિયાલિટી શોમાં જે લોકોના નામ કન્ફર્મ છે તેમાં કરણ પટેલ, ફેઝલ શેખ, અર્ચના ગૌતમ, દિવ્યા અગ્રવાલ, ચાહત પાંડે અને દિગ્વિજયસિંહ રાઠીનો સમાવેશ થાય છે. જ્યારે સંભવિત નામોની વાત કરીએ તો તેમાં ઓરી, મલ્લિકા શેરાવત, વિવિયન ડીસેના, જય ભાનુશાલી, શ્વેતા તિવારી, સબા આઝાદ, ધનાશ્રી વર્મા અને અભિષેક કુમારના નામની ચર્ચાઓ છે.
