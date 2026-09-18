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અક્ષય કુમારની ફિલ્મ હૈવાન ફ્લોપ, હનુમાન અંશ એ કરી છપ્પરફાડ કમાણી, જાણો કેવા છે મિર્ઝાપુર ફિલ્મના હાલ

Box Office Report: બોક્સ ઓફિસ પર હાલ હનુમાન અંશ, મિર્ઝાપુર ધ મુવી, હૈવાન સહિતની ફિલ્મો ચાલી રહી છે. આ ફિલ્મોમાંથી બોક્સ ઓફિસ કમાણીની બાબતમાં કઈ ફિલ્મ છેલ્લા 1 વીકમાં હિટ રહી અને કઈ ફિલ્મ ફ્લોપ સાબિત થઈ ચાલો તમને જણાવીએ.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 18, 2026, 11:46 AM IST|Updated: Sep 18, 2026, 11:46 AM IST
અક્ષય કુમારની ફિલ્મ હૈવાન ફ્લોપ, હનુમાન અંશ એ કરી છપ્પરફાડ કમાણી, જાણો કેવા છે મિર્ઝાપુર ફિલ્મના હાલ

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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