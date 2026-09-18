/અક્ષય કુમારની ફિલ્મ હૈવાન ફ્લોપ, હનુમાન અંશ એ કરી છપ્પરફાડ કમાણી, જાણો કેવા છે મિર્ઝાપુર ફિલ્મના હાલ

Box Office Report: ફિલ્મ ચાહકો બોક્સ ઓફિસ પર નવી ફિલ્મો રિલીઝ થાય તેની રાહ જોતા હોય છે. ઓટીટી પ્લેટફોર્મની લોકપ્રિયતા વચ્ચે પણ એવા અનેક લોકો છે જે આજે પણ સિનેમા ઘરમાં ફિલ્મ જોવાનું પસંદ કરે છે. હાલ સિનેમા ઘરોમાં જે ફિલ્મો ચાલી રહી છે તે બોક્સ ઓફિસ કમાણીની બાબતમાં હિટ છે કે ફ્લોપ આજે જાણીએ. ગત સપ્તાહમાં અક્ષય કુમારની ફિલ્મ હૈવાન, મિર્ઝાપુર અને હનુમાન અંશ ફિલ્મો વચ્ચે ટક્કર હતી. આ એક વીકમાં કઈ ફિલ્મ ફ્લોપ સાબિત થઈ છે અને કઈ ફિલ્મ હિટ ચાલો જાણીએ.
અક્ષય કુમાર-સૈફ અલીની ફિલ્મ હૈવાન
11 સપ્ટેમ્બરે સિનેમા ઘરોમાં અક્ષય કુમાર અને સૈફ અલી ખાનની ફિલ્મ હૈવાન રિલીઝ થઈ હતી. હૈવાન ફિલ્મ રિલીઝ થઈ તેને એક અઠવાડિયું થયું છે અને આ ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ કમાણીની બાબતમાં ફ્લોપ સાબિત થઈ છે. હૈવાન ફિલ્મનું ડાયરેક્શન પ્રિયદર્શને કર્યું છે અને આ ફિલ્મમાં અક્ષય કુમાર વિલનના પાત્રમાં જોવા મળે છે. હૈવાન ફિલ્મનું બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન ધીરે ધીરે ઘટી રહ્યું છે. એક વીકમાં હૈવાન ફિલ્મનું ભારતમાં કલેક્શન 9.85 કરોડ થયું છે. જ્યારે વર્લ્ડવાઈડ કલેક્શન 14.36 કરોડ થયું છે.
મિર્ઝાપુર ધ મુવી
4 સપ્ટેમ્બરે બોક્સ ઓફિસ પર મિર્ઝાપુર ધ મુવી ફિલ્મ રિલીઝ થઈ. હૈવાન ફિલ્મની સરખામણીમાં મિર્ઝાપુર મુવીની કમાણી શાનદાર દેખાઈ રહી છે. મિર્ઝાપુર મુવીનું ઓપનિંગ ડેનું કલેક્શન 25.75 કરોડ રૂપિયા હતું. આ ફિલ્મ રિલીઝ થઈ તેને બે સપ્તાહ થયા છે. રિપોર્ટ અનુસાર મિર્ઝાપુર ફિલ્મનું ભારતમાં કુલ નેટ કલેક્શન 203.20 કરોડ રૂપિયા થઈ ગયું છે. જ્યારે વર્લ્ડવાઇડ ફિલ્મનું કુલ ગ્રોસ કલેક્શન 286.64 કરોડ થયું છે.
હનુમાન અંશ ફિલ્મ
ઓગસ્ટ મહિનામાં સિનેમા ઘરોમાં હનુમાન અંશ ફિલ્મ રિલીઝ થઈ હતી. ફિલ્મ રિલીઝ થઈ ત્યારે તો ફિલ્મની કમાણી માત્ર દસ લાખ રૂપિયા હતી પરંતુ ફિલ્મ રિલીઝ થયાના ત્રીજા અઠવાડિયાથી ફિલ્મનું કલેક્શન દિવસે અને દિવસે વધી રહ્યું છે. હનુમાન અંશ ફિલ્મે યશની ફિલ્મ ટોક્સિકને પણ જોરદાર ટક્કર આપી હતી. ફિલ્મ રિલીઝ થયાના 42 માં દિવસે હનુમાન અંશ ફિલ્મનું કલેક્શન કરોડોમાં હતું. રિપોર્ટ અનુસાર ભારતમાં આ ફિલ્મનું નેટ કલેક્શન 243 કરોડથી વધારેનું થઈ ગયું છે. જ્યારે દુનિયાભરનું ગ્રોસ કલેક્શન 300 કરોડ થઈ ચૂક્યું છે. હાલ સિનેમા ઘરોમાં હનુમાન ફિલ્મ ધુઆંધાર કમાણી કરી રહી છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)