Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝEntertainmentRanbir Kapoor: રણબીર કપૂરની દીકરી રાહાને લાગે છે શૂટિંગમાં ખરેખર હોય છે હનુમાનજી, સીતાજી, રણબીરને રોજ પુછે ક્યૂટ પ્રશ્નો

Ranbir Kapoor: રણબીર કપૂરની દીકરી રાહાને લાગે છે શૂટિંગમાં ખરેખર હોય છે હનુમાનજી, સીતાજી, રણબીરને રોજ પુછે ક્યૂટ પ્રશ્નો


Ranbir Kapoor: રણબીર કપૂર તેની અપકમિંગ ફિલ્મ રામાયણના કારણે ચર્ચામાં છે. રામાયણ ફિલ્મની અસર તેના વર્તન અને રાહા કપૂર પર પણ થઈ છે. રણબીર કપૂર તેની દીકરીને રોજ રામાયણ સંભળાવે છે. રાહા કપૂર રણબીર કપૂરને રોજ ક્યૂટ પ્રશ્નો પુછે છે. આ વાત રણબીર કપૂરે તેના ઈંટરવ્યુમાં જણાવી છે.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Apr 05, 2026, 12:14 PM IST
  • રાહા કપૂર રોજ સાંભળે રામાયણની સ્ટોરી.
  • રણબીર કપૂરને રોજ પુછે રામાણયના પ્રશ્નો.
  • રણબીર કપૂરે જણાવી ખાસ વાતો
     

Trending Photos

Ranbir Kapoor: રણબીર કપૂરની દીકરી રાહાને લાગે છે શૂટિંગમાં ખરેખર હોય છે હનુમાનજી, સીતાજી, રણબીરને રોજ પુછે ક્યૂટ પ્રશ્નો

Ranbir Kapoor: નિતેશ તિવારના નિર્દેશનમાં બનેલી ફિલ્મ રામાયણમાં રણબીર કપૂરનો રામ તરીકેનો લુક જોયા પછી દર્શકોમાં ઉત્સાહ વધી ગયો છે. પહેલી ઝલકમાં તો લોકોને રામના પાત્ર માટે રણબીર કપૂર યોગ્ય લાગી રહ્યો છે. જે રીતે પ્રભાસની ટીકા થઈ હતી તેવી ટીકા અત્યારે તો રણબીર કપૂરની નથી થઈ રહી. રણબીર કપૂર રામના રંગમાં રંગાયેલા જોવા મળે છે. આ વાતનો ઉલ્લેખ તેણે પોતાના ઈંટરવ્યુમાં પણ કર્યો હતો. 

Add Zee News as a Preferred Source

રણબીર કપૂરે આપેલા એક ઈંટરવ્યુમાં જણાવ્યું કે કેવી રીતે તેના અને તેની દીકરીના મન પર રામાયણની પોઝિટિવ અસર જોવા મળે છે. રણબીર કપૂર એ જણાવ્યું કે સાડા ત્રણ વર્ષની તેની દીકરી રાહા પણ રામાયણને લઈને એક્સાઇટેડ રહે. રણવીર કપૂર તેને રામાયણની સ્ટોરી સંભળાવતો હોય છે જેને લઈને જ્યારે પણ રણવીર કપૂર ઘરે આવે છે ત્યારે રાહા તેને પૂછે છે કે તેણે આજે હનુમાનજી સાથે શૂટિંગ કર્યું કે પછી સીતાજી સાથે ? 

રણબીર કપૂર એ જણાવ્યું કે રામાયણ ફિલ્મનું શૂટિંગ અને દીકરી સાથે સમય પસાર કરવાને લઈને તે તાલમેલ બેસાડી શકે છે. સેટ પર તે ભગવાન રામની ભૂમિકામાં શૂટિંગ કરે છે અને જ્યારે ઘરે જાય છે ત્યારે પોતાની દીકરી રાહા સાથે સમય પસાર કરી તેને રામાયણ સંભળાવે છે. જેને લઈને રાહાના મનમાં પણ એવું છે કે શૂટિંગમાં ખરેખર હનુમાનજી અને સીતાજી આવતા હશે. અને તેના પિતા તેમની સાથે જ શૂટિંગ કરે છે. 

રણબીર કપૂર એ ઇન્ટરવ્યૂમાં વધુમાં જણાવ્યું હતું કે રામાયણ આપણી સંસ્કૃતિ અને આપણા ડીએનએનો મહત્વનો ભાગ છે. રામાયણને લઈને દરેક વ્યક્તિના મનમાં કુદરતી રીતે પ્રેમ છે. હવે આ રામાયણ ની મહાગાથા ગ્લોબલ ઓડિયન્સ સુધી પહોંચવાની છે. જોકે સૌથી મહત્વનું તો રાહાનું રિએક્શન હોય છે. રણબીર કપૂરના જણાવ્યા અનુસાર જ્યારે તે શૂટિંગ પરથી પરત આવે છે ત્યારે રાહા તેને રામાયણમાં કોની સાથે શૂટિંગ કર્યું તેવા પ્રશ્ન કરે છે. તેના જવાબમાં રણવીર કપૂર તેને રામાયણની સ્ટોરી સંભળાવે છે.  

તાજેતરમાં જ હનુમાન જયંતીના દિવસે ફિલ્મ મેકર્સ દ્વારા ફિલ્મનું પહેલું ટિઝર શેર કરવામાં આવ્યું છે જેમાં રામનો લુક રિવીલ કરવામાં આવ્યો છે. રામાયણ ફિલ્મનું પ્રોડક્શન નિમિત મલ્હોત્રાનું છે. તેનું લક્ષ્ય છે કે આ ફિલ્મ ગ્લોબલ ઓડિયન્સને પણ પસંદ આવે. ફિલ્મમાં વીએફએક્સ માટે મેકર્સે ઓસ્કર વિનર વીએફએક્સ કંપની સાથે હાથ મિલાવ્યો છે. રામાયણ ફિલ્મના બે પાર્ટનું ટોટલ બજેટ 4000 કરોડ રૂપિયા હોવાનું અનુમાન છે. આ ફિલ્મમાં રણબીર કપૂર ભગવાન રામ, સાઈ પલ્લવી સીતા, કેજીએફ સ્ટાર યશ રાવણની ભૂમિકામાં જોવા મળશે. સાથે જ હનુમાનજીના મહત્વના પાત્રમાં સની દેઓલ દેખાશે. આ ફિલ્મનો પહેલો ભાગ આ વર્ષે દિવાળી પર રિલીઝ થશે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે.  ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

...और पढ़ें
