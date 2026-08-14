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Film Review: સની દેઓલની એક્ટિંગ જીતી લેશે દિલ, જાણો કેવી છે મલ્ટી સ્ટારર ફિલ્મ બટવારા 1947

Batwara 1947 Review: આજે સિનેમાઘરોમાં સની દેઓલની ફિલ્મ બટવારા 1947 રિલીઝ થઈ છે. આ ફિલ્મથી અભિનેત્રી પ્રીતિ ઝિંટા લાંબા બ્રેક પછી બોલીવુડમાં કમબેક કરી રહી છે. તમે પણ આ ફિલ્મ જોવા જવાનું વિચારી રહ્યા છો તો પહેલા વાંચી લો ફિલ્મ કેવી છે ?
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 14, 2026, 01:01 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 01:01 PM IST
Film Review: સની દેઓલની એક્ટિંગ જીતી લેશે દિલ, જાણો કેવી છે મલ્ટી સ્ટારર ફિલ્મ બટવારા 1947
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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સની દેઓલની એક્ટિંગ જીતી લેશે દિલ, જાણો કેવી છે મલ્ટી સ્ટારર ફિલ્મ બટવારા 1947
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