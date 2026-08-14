/Film Review: સની દેઓલની એક્ટિંગ જીતી લેશે દિલ, જાણો કેવી છે મલ્ટી સ્ટારર ફિલ્મ બટવારા 1947

Batwara 1947 Review: સની દેઓલની મચઅવેટેડ ફિલ્મ બટવારા 1947 સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થઈ ચુકી છે. આ ફિલ્મમાં મુખ્ય ભુમિકામાં સની દેઓલ, પ્રીતિ ઝિંટા, કરન દેઓલ, શબાના આઝમી, અલી ફઝલ છે. ફિલ્મ માટે 13 ઓગસ્ટે સ્પેશિયલ સ્ક્રીનિંગ રાખવામાં આવ્યું હતું જેમાં રમેશ તોરાની, આમિર ખાન સહિતના દિગ્ગજોએ ફિલ્મ જોઈ હતી. ફિલ્મ જોયા પછી રમેશ તોરાનીએ ફિલ્મ કેવી છે તે જણાવ્યું હતું.
રમેશ તોરાનીએ સની દેઓલની ફિલ્મ બટવારા 1947 ના જોરદાર વખાણ કર્યા છે. રમેશ તોરાનીના જણાવ્યા અનુસાર ફિલ્મની સ્ટોરી ઈમોશનલ કરે તેવી છે. તેમના જણાવ્યા અનુસાર બટવારા 1947 ફિલ્મ કોઈપણ વ્યક્તિને ભાવુક કરી શકે છે. ફિલ્મની સ્ટોરી હૃદયસ્પર્શી છે. ફિલ્મમાં સારી રીતે દર્શાવવામાં આવ્યું છે કે મુશ્કેલ સમયમાં વ્યક્તિનું મનોબળ અને એકબીજા પ્રત્યેની સંવેદના મહત્વ ધરાવે છે.
રમેશ તોરાનીએ દર્શકોને અપીલ કરી છે કે આ ફિલ્મ જોવા સમય કાઢીને જાય. રમેશ તોરાનીએ સની દેઓલ સહિતના કલાકારોની એક્ટિંગના વખાણ પણ કર્યા છે. સની દેઓલના અભિનયને દમદાર કહ્યો છે તો પ્રિતી ઝિંટા માટે રમેશ તોરાનીએ કહ્યું છે કે લાંબા સમય પછી પ્રિતીને સ્ક્રીન પર જોવી ખાસ અનુભવ છે.
રમેશ તોરાનીના રિવ્યુ અનુસાર રાજકુમાર સંતોષીએ ફિલ્મનું નિર્દેશન અદ્ભુત રીતે કર્યું છે. તેણે લખ્યું છે કે ફરી એકવાર રાજકુમારની સ્ટોરી લોકોના દિલને સ્પર્શી જશે. ટુંકમાં રમેશ તોરાનીની રિવ્યુ અનુસાર બટવારા 1947 ફિલ્મ મસ્ટ વોચ છે. જો તમે પ્રિતી ઝીંટાના ફેન છો તો તમારે આ ફિલ્મ જોવી જ જોઈએ. કારણ કે આ ફિલ્મથી પ્રિતી ઝીંટા 10 વર્ષ પછી ફિલ્મોમાં કમબેક કરી રહી છે. આ ફિલ્મમાં સની દેઓલ સાથે તેનો દીકરો કરણ દેઓલ પણ જોવા મળે છે. આ ફિલ્મ આમિર ખાનના પ્રોડકશનમાં બની છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)