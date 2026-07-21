"હું રૂમમાં એકલી નહીં આવું": 'તારક મહેતા' ફેમ અભિનેત્રીએ શેર કર્યો કારકિર્દીના શરૂઆતી દિવસોનો ચોંકાવનારો કિસ્સો

શરારત અને તારક મેહતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા શો ફેમ અભિનેત્રી સિંપલ કૌલ ભલે ટીવી ઈન્ડસ્ટ્રીમાં એટલી સક્રિય નથી, પરંતુ તેના અંગત જીવનને લઈને હંમેશા ચર્ચામાં રહે છે. અભિનેત્રીએ તાજેતરમાં ઈન્ડસ્ટ્રીમાં પોતાના સંઘર્ષ વિશે જણાવ્યું છે. તેના કિસ્સાને સાંભળી વાંચી બધા ચોંકી ગયા છે. આવો જાણીએ અભિનેત્રીના તે કિસ્સા વિશે.
ટીવી અભિનેત્રી સિંપલ કૌલે જણાવ્યું કે મુંબઈ આવ્યા બાદ એક ફિલ્મમેકરે તેમને રાત્રે 8.30 થી 9 કલાક દરમિયાન હોટલમાં મળવા માટે બોલાવી હતી. પરંતુ તેણે ક્યારેય પોતાની શરતો સાથે બાંધછોડ કરી નહીં.
કાસ્ટિંગ કાઉચનો શિકાર થઈ હતી અભિનેત્રી
સિંપલે જણાવ્યું કે કરિયરના શરૂઆતી દિવસોમાં તેને એક ફિલ્મમેકરે ફોન કરી હોટલમાં બોલાવી હતી. ફિલ્મમેકરે રાત્રે લગભગ 8.30થી 9 કલાકે રાત્રે મળવા બોલાવી હતી. સિંપલે ફિલ્મમેકરને કહ્યું કે તે પોતાની મિત્રની સાથે આવશે. ફિલ્મમેકરે જવાબ આપ્યો કે મિત્રને નીચે લોબીમાં બેસાડી દે અને તે એકલી રૂમમાં આવે. સિંપલે ફિલ્મમેકરને ના પાડી દીધી હતી.
હું રૂમમાં નહીં આવું
સિંપલે ફિલ્મમેકરને સ્પષ્ટ કહ્યું કે હું રૂમમાં આવીશ નહીં. તમારે મળવું હોય તો હોટલની લોબીમાં મળો. મારા પોતાના કેટલાક નિયમ છે, મેં આ નિયમને ક્યારેય તોડ્યા નથી. અભિનેત્રીએ જણાવ્યું કે તેણે ક્યારેય વિચાર્યું નહોતું કે એક રોલ મેળવવા માટે તેણે આ પ્રકારની વાત માનવી પડશે. અભિનેત્રીએ આગળ જણાવ્યું કે જો હું ઉપર જઈશ તો મારી ટીમની સાથે જઈશ. મારે કોઈ કિંમત પર કામની જરૂર નહોતી.
શરતોની સાથે સમજુતિ ન કરી
સિંપલે જણાવ્યું કે તે હંમેશા સ્પષ્ટ વાત કરતી હતી. હું એટલી આત્મવિશ્વાસી અને સીધી હતી કે કોઈ ખોટી વાત બોલતા પહેલા વિચારતું હતું. સિંપલે જણાવ્યું કે તેણે પોતાના કરિયરમાં ક્યારેય સીધી રીતે કાસ્ટિંગ કાઉચનો સામનો નથી કર્યો, કારણ કે તેણે શરૂઆતમાં પોતાની મર્યાદા બનાવી લીધી હતી.
સિંપલે સંઘર્ષ કરી રહેલા એક્ટર્સને સલાહ આપી છે. તેણે કહ્યું કે જે સમયે તમને લાગે કે ખોટું થઈ રહ્યું છે, તમને સારૂ લાગી રહ્યું નથી તે સમયે ત્યાંથી નીકળી જાવ. કોઈ કામ માટે ખુદને મજબૂર ન કરો.