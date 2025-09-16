Films Releasing On 2 Oct 2025: આ દશેરાએ બોક્સ ઓફિસ પર મચશે તાંડવ! 'કાંતારા ચેપ્ટર 1' સહિત રિલીઝ થશે આ 10 ફિલ્મો
Films Releasing On 2 Oct 2025: દશેરા પર થિએટર્સ ફુલ રહેવાના છે. સિનેમાઘરોમાં એક સાથે મોટી અને અલગ-અલગ ભાષાઓની ફિલ્મો રિલીઝ થઈ રહી છે. તેનું લિસ્ટ તમે નીચે જોઈ શકો છો.
નવી દિલ્હીઃ આ વખતે દશેરાનો તહેવાર સિનેમા લવર્સ માટે શાનદાર રહેવાનો છે. 1થી 3 ઓક્ટોબર વચ્ચે થિએટર્સમાં બોલીવુડ, સાઉથથી લઈને પંજાબી અને બોલીવુડ ફિલ્મો રિલીઝ થવા માટે તૈયાર છે. તેવામાં બોક્સ ઓફિસ પર મહાક્લેશ જોવા મળશે.
સની સંસ્કારી કી તુલસી કુમારી
સની સંસ્કારી કી તુલસી કુમારી 2 ઓક્ટોબરે રિલીઝ થઈ રહી છે.
ફિલ્મમાં વરૂણ ધવન, જાહ્નવી કપૂર, રોહિત સરાફ અને સાન્યા મલ્હોત્રા મુખ્ય ભૂમિકામાં છે.
આ સિવાય મનીષ પોલ, અભિનવ શર્મા અને અક્ષય ઓબેરોય પણ ફિલ્મમાં છે..
સની સંસ્કારી કી તુલસી કુમારીને શશાંક ખેતને ડાયરેક્ટ કરી છે.
કાંતારા ચેપ્ટર
2022ની ફિલ્મ કાંતારાની સક્સેસ બાદ ફેન્સ ફિલ્મની સીક્વલની રાહ જોઈ રહ્યાં હતા.
ઋષભ શેટ્ટી કાંતારા ચેપ્ટર-1માં લીડ એક્ટર તરીકે જોવા મળશે. તે આ ફિલ્મના ડાયરેક્ટર પણ છે.
આ ફિલ્મ 2 ઓક્ટોબરે દેશ-વિદેશમાં રિલીઝ થશે.
ઇક્કીસ
'ઇક્કીસ' પણ દશેરા પર સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થવા જઈ રહી છે. આ ફિલ્મ 2 ઓક્ટોબરે મોટા પડદા પર રિલીઝ થશે.
અમિતાભ બચ્ચનનો પૌત્ર અગસ્ત્ય નંદા આ ફિલ્મથી બોલિવૂડમાં ડેબ્યૂ કરશે.
ધર્મેન્દ્ર અને જયદીપ અહલાવત પણ 'ઇક્કીસ'માં જોવા મળશે.
નિક્કા ઝૈલદાર ૪
પંજાબી ફિલ્મ 'નિક્કા ઝૈલદાર ૪' પણ ૨ ઓક્ટોબરે રિલીઝ થવા જઈ રહી છે.
સોનમ બાજવા અને એમી વિર્ક અભિનીત આ ફિલ્મ અગાઉ ૨૮ ઓગસ્ટે રિલીઝ થવાની હતી.
પરંતુ પંજાબમાં પૂરને કારણે ફિલ્મની રિલીઝ તારીખ મુલતવી રાખવામાં આવી હતી.
સિંહ વર્સિસ કૌર 2
'સિંહ વર્સિસ કૌર 2' એ 2013 માં આવેલી ફિલ્મ સિંહ વર્સિસ કૌરની સિક્વલ છે.
નવનીત સિંહની પંજાબી રોમેન્ટિક કોમેડી ફિલ્મ 2 ઓક્ટોબરના રોજ રિલીઝ થશે.
આ ફિલ્મમાં ગિપ્પી ગ્રેવાલ અને શહેનાઝ ગિલ મુખ્ય ભૂમિકામાં જોવા મળશે.
ધ સ્મેશિંગ મશીન
સ્પોર્ટ્સ-ડ્રામા ફિલ્મ 'ધ સ્મેશિંગ મશીન' ૩ ઓક્ટોબરે મોટા પડદા પર રિલીઝ થશે.
બેની સેફડી દ્વારા દિગ્દર્શિત આ ફિલ્મમાં ડ્વેન જોહ્ન્સન, એમિલી બ્લન્ટ અને રાયન બેડર જોવા મળશે.
આ ઉપરાંત, બાસ રુટન અને એલેક્ઝાન્ડર યુસિક પણ ફિલ્મનો ભાગ છે.
રફમેન
અમેરિકન ક્રાઈમ કોમેડી-ડ્રામા ફિલ્મ 'રફમેન' પણ 3 ઓક્ટોબરે રિલીઝ થશે.
ડેરેક સિયાનફ્રાન્સ દ્વારા દિગ્દર્શિત આ ફિલ્મમાં ચેનિંગ ટાટમ, કિર્સ્ટન ડન્સ્ટ અને બેન મેન્ડેલસોન જેવા સ્ટાર્સ જોવા મળશે.
આ રીઝનલ ફિલ્મો પણ દશેરા પર થશે રિલીઝ
તેલુગુ ફિલ્મ મટન સૂપ અને મરાઠી ફિલ્મ વડા પાવ પણ 2 ઓક્ટોબરે રિલીઝ થશે.
આ સિવાય ધનુષની ફિલ્મ ઇડલી કઢાઈ 1 ઓક્ટોબરે રિલીઝ થશે.
