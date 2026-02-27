Prev
ધ કેરળ સ્ટોરી 2માં બીફ સીન નહોતો આસાન, સલીમની ભૂમિકા ભજવતા સુમિત આ વિવાદ પર શું કહ્યું, જાણો

The Kerala Story 2 Controversy: ધ કેરળસ્ટોરી 2" ફિલ્મ પર વિવાદ શરૂ થયો છે. તેમાં ગૌમાંસના દ્રશ્યનો ભારે વિરોધ થયો છે. આ દ્રશ્યમાં અભિનય કરનાર અભિનેતા સુમિત હવે સામે આવ્યો છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Feb 27, 2026, 04:45 PM IST

The Kerala Story 2 Controversy: કેરળ સ્ટોરી 2 વિવાદ હાલમાં કોર્ટમાં છે. ટ્રેલર રિલીઝ થયા પછી વિવાદ વધુ વધ્યો હતો, જેના કારણે વિરોધ પ્રદર્શનો કોર્ટ સુધી પહોંચ્યા હતા. ફિલ્મ 27 ફેબ્રુઆરીએ રિલીઝ થવાની હતી, પરંતુ હવે તેને મુલતવી રાખવામાં આવી છે. ફિલ્મ પર ઘણા વાંધાઓ છે, જેમાં એક દ્રશ્યનો સમાવેશ થાય છે જ્યાં એક હિન્દુ છોકરીને બળજબરીથી ગૌમાંસ ખવડાવવામાં આવે છે. આ દ્રશ્યમાં સુમિત ગેહલાવતે સલીમની ભૂમિકા ભજવી છે. તે હવે આ દ્રશ્યનું શૂટિંગ કરતી વખતે શું વિચારી રહ્યા હતા તે જાહેર કરે છે. તેણે ફિલ્મની આસપાસ ચાલી રહેલા વિવાદ પર પણ વાત કરી છે.

સુમિતે કહ્યું, "પહેલા ફિલ્મ જુઓ."

સુમિતે મિડડેને કહ્યું કે, હું કહીશ કે વિવાદો કલાકારોના કામ પર પડછાયો પાડે છે તે થોડું દુઃખદ છે. અમે સખત મહેનત કરીએ છીએ, તેથી હું કહીશ કે લોકોએ અન્ય બાબતો ઉપરાંત કલાકારોના કામ વિશે પણ વાત કરવી જોઈએ. મને આશા છે કે ફિલ્મ રિલીઝ થયા પછી, લોકો કલાકારોના કામની પણ ચર્ચા કરશે, પછી ભલે તે સારું હોય કે ખરાબ. જ્યારે પૂછવામાં આવ્યું કે શું આ ફિલ્મ પ્રચાર છે, ત્યારે સુમિતે કહ્યું કે, ઓછામાં ઓછું પહેલા ફિલ્મ તો જુઓ.

સુમિતે બીફ સીન વિશે શું કહ્યું?

જ્યારે સુમિતાને વિવાદાસ્પદ બીફ સીન વિશે પૂછવામાં આવ્યું, જેમાં તે એક હિન્દુ છોકરીને બળજબરીથી બીફ ખવડાવતો હતો, ત્યારે આ સીન પહેલાં તેના મનમાં શું ચાલી રહ્યું હતું? સુમિતે કહ્યું કે, તે સરળ સીન નહોતું. એક અભિનેતા તરીકે, અમે હંમેશા વિચારીએ છીએ કે આ સીન દર્શકો સુધી બરાબર એ જ રીતે પહોંચવો જોઈએ જેમ તે લખાયું છે. તેથી, સીન કરતી વખતે, હું સલીમ તરીકે અભિનય કરી રહ્યો હતો.

આ શૂટિંગ પહેલાંની તૈયારી હતી

સુમિતે દ્રશ્ય પહેલાંની તૈયારી વિશે પણ વાત કરી કહ્યું હતુ કે, સીન શૂટ કરતા પહેલા, અમે પોતાને સંપૂર્ણપણે આરામ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. હું મારા સાથી-કલાકારો સાથે વાત કરી રહ્યો હતો કારણ કે પરસ્પર સમજણ હોવી મહત્વપૂર્ણ હતી. ગંભીર શોટ દરમિયાન મારે તેમને આરામદાયક બનાવવા પણ પડ્યા. અમે ગપસપ કરી રહ્યા હતા અને મજાક કરી રહ્યા હતા કારણ કે અમને ખબર હતી કે તે એક મુશ્કેલ સીન છે. 

સુમિતે સમજાવ્યું કે તે એક ઓન-ઓફ પ્રકારનો અભિનેતા છે. તે દ્રશ્ય દરમિયાન ગંભીર રહે છે અને કટ બોલાતાની સાથે જ તેમાંથી બહાર નીકળી જાય છે. દ્રશ્યમાં, એક હિન્દુ છોકરી એક મુસ્લિમ પરિવારમાં લગ્ન કરે છે. પછી, તેનો પરિવાર અને પતિ તેને બીફ ખાવા માટે દબાણ કરે છે.

વિવાદ શું છે?

કેરળ સ્ટોરી 2 ના ટ્રેલરમાં વિવિધ રાજ્યોની વાર્તાઓ દર્શાવવામાં આવી છે. નિર્માતાઓએ એક ડિસ્ક્લેમર પણ જારી કર્યું છે જેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે તે સાચી ઘટનાઓ પર આધારિત છે. ફિલ્મમાં, મુસ્લિમ છોકરાઓ હિન્દુ છોકરીઓને ફસાવે છે, તેમને ઇસ્લામમાં રૂપાંતરિત કરે છે અને તેમની સાથે લગ્ન કરે છે. પછી તેમનું શોષણ કરવામાં આવે છે. લોકોએ ફિલ્મની સામગ્રી સામે વાંધો ઉઠાવ્યો છે.

