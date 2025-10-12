Filmfare Awards 2025 Winners List: જાણો ફિલ્મફેર એવોર્ડ્સ 2025માં કઈ ફિલ્મને મળ્યો કયો એવોર્ડ? અમદાવાદમાં સિતારાઓનો ઢગલો
70th Filmfare Awards 2025 Winner List: અમદાવાદમાં 70મા ફિલ્મફેર એવોર્ડ્સનો પ્રારંભ થયો છે. આ દરમિયાન ઘણા સિતારાઓએ શોમાં ભાગ લીધો હતો. અહીં એક ક્લિકમાં જુઓ સંપૂર્ણ વિજેતાઓની યાદી.
Filmfare Awards 2025 Winners: 70મા ફિલ્મફેર એવોર્ડ્સનો પ્રારંભ આજે 11 ઓક્ટોબરે થઈ ચૂક્યો છે. આ એવોર્ડ શોનું આયોજન અમદાવાદના ઈકા એરિનામાં થયું હતું. આ શોને શાહરૂખ ખાન, કરણ જોહર અને મનીષ પોલે હોસ્ટ કર્યો હતો. ફિલ્મફેર એવોર્ડ શોને લઈને દર્શકોમાં ઘણો ઉત્સાહ જોવા મળ્યો. ફિલ્મફેર એવોર્ડ્સ 2025માં કોના નામે કયો એવોર્ડ થયો છે. ચાલો જોઈએ સંપૂર્ણ યાદી:
કઈ ફિલ્મે કયો ખિતાબ જીત્યો?
- સ્નેહા દેસાઈએ ફિલ્મ ‘લાપતા લેડીઝ’ માટે બેસ્ટ ડાયલોગ અને સ્ક્રીનપ્લે નો પુરસ્કાર મેળવ્યો.
- દર્શન જલાનને ફિલ્મ ‘લાપતા લેડીઝ’ માટે બેસ્ટ કોસ્ચ્યુમ ડિઝાઇનનું સન્માન મળ્યું.
- ફિલ્મ ‘લાપતા લેડીઝ’ માટે રામ સંપતને બેસ્ટ બેકગ્રાઉન્ડ સ્કોર ના એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા.
- આદિત્ય ધર અને મોનાલ ઠાકુરે ફિલ્મ ‘આર્ટિકલ 370’ માટે બેસ્ટ સ્ટોરીનો પુરસ્કાર જીત્યો.
- ફિલ્મ ‘કિલ’ માટે સિયુંગ ઓહ અને પરવેઝ શેખને બેસ્ટ એક્શનનો એવોર્ડ પ્રદાન કરવામાં આવ્યો.
- રફી મહમૂદને ફિલ્મ ‘કિલ’ માટે બેસ્ટ સિનેમેટોગ્રાફીનું સન્માન મળ્યું.
- શિવકુમાર વી. પણિક્કરે ફિલ્મ ‘કિલ’ માટે બેસ્ટ એડિટિંગનો પુરસ્કાર પ્રાપ્ત કર્યો.
- ફિલ્મ ‘કિલ’ માટે મયૂર શર્માને બેસ્ટ પ્રોડક્શન ડિઝાઇનનો એવોર્ડ મળ્યો.
- સુભાષ સાહુએ ફિલ્મ ‘કિલ’ માટે બેસ્ટ સાઉન્ડ ડિઝાઇનનો પુરસ્કાર જીત્યો.
- ફિલ્મ ‘મુંજ્યા’ માટે રેડ ફાઇનને બેસ્ટ વિઝ્યુઅલ ઈફેક્ટ્સના એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા.
- રિતેશ શાહ અને તુષાર શીતલ જૈનને ફિલ્મ ‘આઈ વોન્ટ ટુ ટોક’ માટે બેસ્ટ એડેપ્ટેડ સ્ક્રીનપ્લેનો પુરસ્કાર મળ્યો.
- ફિલ્મ ‘બેડ ન્યૂઝ’ માટે બોસ્કો-સીઝરને બેસ્ટ કોરિયોગ્રાફરનો એવોર્ડ પ્રદાન કરવામાં આવ્યો.
- શ્યામ બેનેગલને ફિલ્મફેર લાઈફટાઈમ અચીવમેન્ટ એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા.
- મધુબંતી બાગચીને બેસ્ટ પ્લેબેક સિંગર (ફીમેલ) નો એવોર્ડ મળ્યો.
- અરિજીત સિંહને ફિલ્મ 'લાપતા લેડીઝ'ના ગીત 'સજની' માટે બેસ્ટ પ્લેબેક સિંગરનો ફિલ્મફેર પુરસ્કાર મળ્યો.
- આદિત્ય સુહાસ જંભાલેને ફિલ્મ ‘આર્ટિકલ 370’ માટે બેસ્ટ ડેબ્યુ ડિરેક્ટરનો એવોર્ડ મળ્યો છે.
- નિતાંશી ગોયલને બેસ્ટ ડેબ્યુ ફીમેલ એવોર્ડ મળ્યો.
- લક્ષ્યને બેસ્ટ ડેબ્યુ મેલ એવોર્ડ મળ્યો.
- બેસ્ટ મ્યુઝિક આલ્બમ: રામ સંપત - 'લાપતા લેડીઝ'.
- બેસ્ટ લિરિક્સ: પ્રશાંત પાંડે - 'લાપતા લેડીઝ'.
- છાયા કદમને બેસ્ટ સપોર્ટિંગ રોલ માટે એવોર્ડ.
