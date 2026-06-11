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Singer ગુરૂ રંધાવાના જિમ પર ફાયરિંગ, લોરેન્સ બિશ્નોઈ ગ્રુપે લીધી જવાબદારી, સલમાન સાથે નીકળ્યું કનેક્શન

Guru Randhawa Gym Firing:  પંજાબી સિંગર ગુરૂ રંધાવાના જિમ પર બુધવારે મોડી રાત્રે ફાયરિંગની ઘટના બની છે. દિલ્હીમાં આવેલા જિમ પર ફાયરિંગ થયું છે, જેની જવાબદારી બિશ્નોઈ ગેંગે લીધી છે. પોલીસે આ મામલે તપાસ શરૂ કરી છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 11, 2026, 10:35 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 11:48 AM IST
Singer ગુરૂ રંધાવાના જિમ પર ફાયરિંગ, લોરેન્સ બિશ્નોઈ ગ્રુપે લીધી જવાબદારી, સલમાન સાથે નીકળ્યું કનેક્શન

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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