Exclusive interview: મોગેમ્બોથી માસૂમ સુધી: દિગ્ગજ ડાયરેક્ટર શેખર કપૂરે ખોલ્યા આઈકોનિક પાત્રો પાછળના રહસ્યો
નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા ડાયરેક્ટર અને ફિલ્મ નિર્માતા શેખર કપૂરે ઝી 24 કલાક સાથે ઈન્ટરવ્યુમાં પોતાની ફિલ્મોના આઈકોનિક પાત્રો વિશે ખાસ વાત કરી હતી. તમે પણ જાણો આઈકોનિક પાત્રો વિશે શું બોલ્યા શેખર કપૂર...
શેખર કપૂરે 1975માં ફિલ્મ "જાન હાઝીર હૈ" થી પોતાની અભિનય કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. જોકે, અભિનય તેમને ઇચ્છિત સફળતા અપાવી શક્યો નહીં. આ સમય દરમિયાન, તેમણે દિગ્દર્શનમાં હાથ અજમાવવાનું નક્કી કર્યું. 1983માં, તેમણે ફિલ્મ "માસૂમ"નું દિગ્દર્શન કર્યું, જેણે દર્શકો પર ઊંડી છાપ છોડી. ઝી 24 કલાકના એડિટર દીક્ષિત સોની સાથે શેખર કપૂરે એક્સક્લુઝિવ વાતચીત કરી હતી. જેમાં તેમણે ફિલ્મના પાત્રો વિશે વિસ્તારથી જણાવ્યું....
દીક્ષિત સોની: તમારા પાત્રો પણ ખૂબ યુનિક હોય છે. 'મોગેમ્બો', 'મિસ્ટર ઇન્ડિયા' માં ઇનવિઝિબલ મેન, 'હવા-હવાઈ'... આ પાત્રો તમે કઈ રીતે વિચારો છો?
શેખર કપૂર: પાત્રો હું નથી બનાવતો, એ તો એક્ટર્સ બનાવે છે. મારું કામ એક્ટરને સમજવાનું છે. હું શ્રીદેવીને ડાન્સ કરીને ન શીખવાડી શકું કે મંગલમૂર્તિ અમરીશ પુરી જેવો અવાજ ન કાઢી શકું. હું કલાકારને એટલી સારી રીતે જાણી લઉં છું કે તેમની પાસેથી શું કઢાવવું તે મને સમજાય છે. 'મિસ્ટર ઇન્ડિયા' માં શ્રીદેવીનો જે ચાર્લી ચેપ્લિન વાળો સીન હતો, મેં તો ખાલી આઈડિયા આપ્યો હતો, પણ પછી તેણે પોતે ઘણી ફિલ્મો જોઈ અને પોતાના ડાન્સ અને આંખોના હાવભાવથી તે પાત્રને જીવંત કર્યું. શ્રીદેવી જેવી એક્ટર ભારતમાં બહુ ઓછી થઈ છે. કેમેરા ઓન થતા જ તેની અંદર ખબર નહીં કઈ એનર્જી આવી જતી હતી!
દીક્ષિત સોની: અને મોગેમ્બો? આજે પણ બાળકો મોગેમ્બોને યાદ કરે છે.
શેખર કપૂર: મેં અમરીશ પુરીજીને માત્ર એટલું જ કહ્યું હતું કે, માની લો કે આ પાત્ર શેક્સપિયરે લખ્યું છે, પણ તમારે તે એવી રીતે ભજવવાનું છે કે જાણે તમે ગામડાના નાના બાળકો માટે શેક્સપિયર કરી રહ્યા હોવ. તેમણે ત્યાંથી આખો મોગેમ્બો પકડી લીધો. જાવેદ સાહેબે જ્યારે મને 'મોગેમ્બો ખુશ હુઆ' વાળો ડાયલોગ આપ્યો, ત્યારે તેમણે સમજાવ્યું હતું કે આ ડાયલોગ એવી રીતે હિટ થશે કે જ્યારે કોઈ ક્રિકેટર સિક્સ મારશે કે કોઈને જુગારમાં એક્કો આવશે, ત્યારે લોકો કહેશે 'મોગેમ્બો ખુશ હુઆ'. રાઈટરની સમજ પણ બહુ મોટી હોય છે.
દીક્ષિત સોની: તમે ફિલ્મોમાં ક્યારેય એક જ વિષય પર ટકી રહ્યા નથી. માસૂમ, મિસ્ટર ઇન્ડિયા, બેન્ડિટ ક્વીન - બધા અલગ છે. તમે આટલી વિવિધતા કેવી રીતે જાળવો છો?
શેખર કપૂર: હું જે પહાડ પર એકવાર ચઢી ચૂક્યો હોઉં, તેના પર ફરી ક્યારેય નથી ચઢતો. આદત સૌથી ખરાબ વસ્તુ છે. મને 'ખબર નથી કે આ કેવી રીતે કરવું' એ જ મારી સર્જનાત્મકતાની શરૂઆત છે. જ્યારે બધું અજાણ્યું (Unknown) હોય ત્યારે જ પડકાર લાગે છે. હું સેટ પર જઈને ઘણીવાર કહું છું કે 'મને ખબર નથી કે કેમેરો ક્યાં રાખવો'. જ્યારે તમે એવું વિચારો છો કે તમને કશું નથી આવડતું, ત્યારે તમારી બુદ્ધિ અને અંતઃપ્રેરણા (Intuition) વધુ તેજ ગતિએ કામ કરે છે અને કંઈક નવું સર્જાય છે.
દીક્ષિત સોની: અત્યારના સમયમાં સાઉથની ફિલ્મો જેવી કે RRR કે બાહુબલી બોલિવૂડ પર પ્રભુત્વ જમાવી રહી છે. તમે આને કેવી રીતે જુઓ છો?
શેખર કપૂર: બોલિવૂડ તો માત્ર એક નામ આપી દીધું છે, હકીકતમાં તે હિન્દી ફિલ્મો છે. સાઉથના ડિરેક્ટર્સ પોતાની સંસ્કૃતિ (Culture) સાથે જોડાયેલા છે. આપણે હિન્દી ફિલ્મોના ડિરેક્ટર્સને હોલીવૂડની નકલ કરવાની આદત પડી ગઈ હતી. ટેકનિક ભલે ગમે ત્યાંની હોય, પણ વાર્તા તો તમારી પોતાની જ હોવી જોઈએ. સાઉથની ફિલ્મો એટલે ચાલે છે કારણ કે તેઓ પોતાના મૂળ સાથે જોડાયેલા છે. મલયાલમ કે તમિલ ફિલ્મો તે જ સંસ્કૃતિમાં રહે છે. અત્યારે હિન્દીમાં પણ બદલાવ આવી રહ્યો છે.
દીક્ષિત સોની: આપણી વાતચીતમાં એક પાસું રહી ગયું - હોલીવૂડ અને 'એલિઝાબેથ'. બોલિવૂડથી હોલીવૂડ સુધીનો તમારો સંઘર્ષ કેવો રહ્યો? અને પછી તમે ફરી ભારતીય સિનેમામાં પાછા આવ્યા.
શેખર કપૂર: હકીકતમાં હું પાછો નથી આવ્યો, હું તો ત્યાં જ હતો. 'બેન્ડિટ ક્વીન' પછી મેં ત્યાં ત્રણ ફિલ્મો અને સીરિઝ બનાવી. અત્યારે હું 'માસૂમ'નો બીજો ભાગ બનાવવા અહીં આવ્યો છું. સંઘર્ષ તો જરૂરી છે, કારણ કે સંઘર્ષ વગર તમે સવારે ઉઠીને શું કરશો? જ્યારે મેં CA છોડીને ફિલ્મ બનાવવાનું નક્કી કર્યું, ત્યારે લોકો કહેતા કે 'તું પાગલ થઈ ગયો છે?'. જ્યારે મેં હોલીવૂડ જવાનું નક્કી કર્યું, ત્યારે પણ એવું જ હતું. મેં અહીંની સફળતા છોડી દીધી, બેંક એકાઉન્ટ ખાલી થઈ ગયું, હું મિત્રોના ઘરે જમીન પર સૂતો હતો. એ સંઘર્ષ જ તમને આગળ ધપાવે છે.
દીક્ષિત સોની: તમારી ફિલ્મોમાં ઘણીવાર કોઈ ચોક્કસ અંત (Conclusion) નથી હોતો, જેવું કે 'બેન્ડિટ ક્વીન'માં હતું.
શેખર કપૂર: હા, એ અંત જાણીજોઈને નહોતો આપ્યો. જો હું બધું બરાબર કરીને અંત આપી દેત, તો પ્રેક્ષકોને એ ગુસ્સો કે એ પીડા (Agony) અનુભવાત નહીં જે હું તેમને અનુભવવા દેવા માંગતો હતો. હું ઈચ્છતો હતો કે જ્યારે લોકો ફિલ્મ જોઈને બહાર નીકળે ત્યારે તેમને સિસ્ટમ પર ગુસ્સો આવે. જો બધું સુખદ પૂરું થઈ જાય, તો એ ડર અને ખોફ જે મારે જગાડવો હતો, તે શમી જાત.
દીક્ષિત સોની: અત્યારે તમે ગુજરાતમાં છો. આપણા પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને અત્યારના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી જે રીતે દેશ ચલાવી રહ્યા છે અને ભારતમાં અત્યારે 'સનાતન ધર્મ'ની જે ચર્ચા ચાલી રહી છે, તે વિશે તમે શું વિચારો છો?
શેખર કપૂર: તમે એકસાથે ઘણા સવાલો પૂછી લીધા! મોદીજી વિશે તો એટલું જ કહીશ કે 'તેઓ આટલું કામ કેવી રીતે કરે છે?'. મારી ઉંમર તેમનાથી થોડી વધારે છે, પણ તેમની બરાબરીની જ છે. આટલો મોટો દેશ, આટલી ભાષાઓ, અલગ સંસ્કૃતિઓ... આ બધું કેવી રીતે સંભાળવું? તેઓ રોજ સવારે યોગ પણ કરે છે અને ગમે ત્યાં પહોંચી પણ જાય છે. તેમની આ શક્તિ અને સમર્પણને માન આપવું જ પડે. અને રહી વાત સનાતનની, તો 'હું કોણ છું' એ જ સનાતન છે. હું કોઈ અલગ વ્યક્તિ નથી. જો તમે બ્રહ્માંડને સમજવાની કોશિશ કરો, જે આપણા ઉપનિષદોમાં લખ્યું છે - 'હું બ્રહ્માંડ છું કે બ્રહ્માંડ મારામાં છે?'. જો આ બંનેમાં કોઈ તફાવત નથી, તો પછી હું શું છું? આ જ પાયાનો વિચાર છે.
તમે એવા સવાલો પૂછો છો જેના જવાબ આપવા મુશ્કેલ છે, કારણ કે જો જવાબ મળી જાય તો શોધ જ ખતમ થઈ જાય.
