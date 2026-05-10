/પ્રિયંકા ચોપરાથી લઈને વિરાટ કોહલી સુધી, બધાએ રાતોરાત ગુમાવ્યા લાખો ફોલોઅર્સ, જાણો કેમ?

Instagram Followers Remove: દિગ્ગજ ક્રિકેટરથી લઈને બોલિવુડ સ્ટાર સુધી અનેક લોકોના ફોલોઅર્સમાં મોટો ઘટાડો આવ્યો છે, ત્યારે લોકો જાણવા માગે છે કે રાતો-રાત ફોલોઅર્સમાં આટલો ઘટાડો કેમ થયો, શું છે તેના પાછળનું જવાબદાર કારણ.
Instagram Followers Remove: તાજેતરમાં, સોશિયલ મીડિયા પર કેટલાક સમાચાર સામે આવ્યા છે જેનાથી બધા ખૂબ જ ચિંતિત છે. એ નોંધવું યોગ્ય છે કે પ્રિયંકા ચોપરા, વિરાટ કોહલી અને ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડો જેવી મોટી સેલિબ્રિટીઓના ઇન્સ્ટાગ્રામ ફોલોઅર્સ રાતોરાત ઘટી રહ્યા છે. આવા પ્રખ્યાત સ્ટાર્સના ફોલોઅર્સનું નુકસાન કોઈ નાની વાત નથી. ચાલો જાણીએ કે આવું કેમ થયું છે
મેટાએ ફેક એકાઉન્ટ્સ દૂર કર્યા
ઇન્સ્ટાગ્રામે ઘણા ફેક એકાઉન્ટ્સ દૂર કર્યા છે, જેના કારણે ફોલોઅર્સમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. ઇન્સ્ટાગ્રામે આ નિર્ણય લીધો કારણ કે લોકો બીજાઓને હેરાન કરવા માટે ફેક એકાઉન્ટ્સ બનાવી રહ્યા છે. વધુમાં, ફેક એકાઉન્ટ્સ બનાવ્યા પછી, કેટલાક લોકો પોતાની લાઈક્સ અને કોમેન્ટ્સ વધારી રહ્યા છે. આ અચાનક ઘટના પછી, કેટલાક લોકોએ વિચાર્યું કે ઇન્સ્ટાગ્રામમાં કોઈ સમસ્યા હોઈ શકે છે, પરંતુ એવું નથી.
આ સ્ટાર્સના ફોલોઅર્સ ગુમાવ્યા
ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોએ 6.6 મિલિયન ફોલોઅર્સ ગુમાવ્યા, મેસ્સીએ 4.8 મિલિયન ગુમાવ્યા, જસ્ટિન બીબરે 4.3 મિલિયન ગુમાવ્યા, વિરાટ કોહલીએ 2 મિલિયન ગુમાવ્યા, પ્રિયંકા ચોપરાએ 1.1 મિલિયન, શ્રદ્ધા કપૂરે 1 મિલિયન ગુમાવ્યા અને આલિયા ભટ્ટે 1 મિલિયન ગુમાવ્યા.
ફક્ત ભારતીયો જ નહીં, પરંતુ વિદેશીઓ પણ આ સમસ્યાનો સામનો કરી રહ્યા છે. અહેવાલો અનુસાર, K-Pop ઈન્ડસ્ટ્રીમાં પણ ફોલોઅર્સમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો છે.