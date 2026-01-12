Prev
Stars who Broke Engagements: સલમાન ખાનથી લઈ રશ્મિકા સુધી આ સ્ટાર્સેની લગ્ન પહેલા તુટી ચુકી છે સગાઈ

Stars who Broke Engagements: બોલીવુડના ઈતિહાસમાં એવી ઘણી હાઈ પ્રોફાઈલ જોડી છે જેમણે પ્રેમમાં પડીને સગાઈ કરી હોય પરંતુ પછી લગ્ન પહેલા જ તેમણે સગાઈ તોડી હોય. આ લિસ્ટમાં સલમાન ખાનથી લઈ નેશનલ ક્રશ રશ્મિકા મંદાનાનું નામ પણ સામેલ છે. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Jan 12, 2026, 08:24 AM IST

Stars who Broke Engagements: સામાન્ય માણસની જેમ બોલીવુડ અભિનેતાઓ અને અભિનેત્રીઓ પણ પોતાના જીવનમાં પરી કથા જેવી લવ સ્ટોરી જીવવાનું સપનું જોવે છે. પરંતુ દરેક વ્યક્તિ માટે પરીકથાનો અંત સુખદ હોતો નથી. એટલે કે તેમણે જે પ્રેમભર્યું જીવન જીવવાના સપના જોયા હોય તે પૂરા થતા નથી અને વાત લગ્ન સુધી પહોંચે તે પહેલા જ અટકી જાય છે. પ્રેમનો અનુભવ થતા કલાકારો એકબીજાને ડેટ કરે અને પછી સગાઈ પણ કરતા હોય છે પરંતુ ઘણા કલાકારો એવા છે જેમના સંબંધ લગ્ન સુધી પહોંચ્યા નહીં અને સગાઈ તૂટી હોય. આજે તમને બોલીવુડના એવા કલાકારો વિશે જણાવીએ જેમણે પોતાના પાર્ટનર્સ સાથે ધામધૂમથી સગાઈ કરી અને લગ્નના સપના પણ જોયા પરંતુ લગ્ન પહેલા જ તેઓ સગાઈ તોડીને એકબીજાથી અલગ થઈ ગયા. 

સલમાન ખાન, સંગીતા બિજલાની 

સલમાન ખાન અને સંગીતા બિજલાની 90 ના દાયકામાં હોટ ફેવરેટ કપલમાંથી એક હતા. લોકોને પણ લાગ્યું હતું કે આ કપલ લગ્ન કરી લેશે અને તેઓ લગ્ન કરવાના પણ હતા અને સગાઈ થઈ ગઈ હતી. સલમાન અને સંગીતાના લગ્નના કાર્ડ પણ છપાઈ ગયા હતા. પરંતુ સલમાનના જીવનમાં સોમી અલીની એન્ટ્રી થઈ જતા સંગીતા બિજલાની સાથેની સગાઈ તૂટી ગઈ. 

અભિષેક બચ્ચન, કરિશ્મા કપૂર 

અભિષેક બચ્ચન અને કરિશ્મા કપૂરની સગાઈ બોલીવુડની સૌથી ચર્ચિત સગાઈ હતી. બંનેએ એક ફિલ્મમાં સાથે કામ કર્યું, પાંચ વર્ષ સુધી એકબીજાને ડેટ કર્યા. ત્યાર પછી અમિતાભ બચ્ચનના 60 માં જન્મદિવસ પર ધામધૂમથી બંનેની સગાઈની ઘોષણા કરવામાં આવી. પરંતુ સગાઈ પછી 4 મહિનામાં જ બધું બદલી ગયું અને સગાઈ તૂટી ગઈ. 

વિવેક ઓબરોય, ગુરપ્રીત ગીલ 

વિવેક ઓબરોય અને મોડલ ગુરુપ્રીત ગીલ એકબીજાના પ્રેમમાં હતા અને સાર્વજનિક રીતે સાથે જોવા મળતા હતા. તેઓ પોતાના સંબંધની પુષ્ટિ કરવાના જ હતા કે તે પહેલા જ કોઈ કારણોસર બંને અલગ થઈ ગયા અને તેમનો સંબંધ પણ લગ્ન પહેલાં તૂટી ગયો. 

રશ્મિકા મંદાના, રક્ષિત શેટ્ટી 

નેશનલ ક્રશ રશ્મિકા મંદાનાની પણ પહેલા સગાઈ થઈ ચૂકી છે. રશ્મિકા મંદાના એ દક્ષિણ ભારતીય અભિનેતા રક્ષિત શેટ્ટી સાથે સગાઈ કરી હતી. રક્ષિત શેટ્ટી અને રશ્મિકા મન્દાનાની જોડી દક્ષિણ ભારતીય સિનેમાની લોકપ્રિય જોડી હતી.. પરંતુ વ્યક્તિગત કારણોસર તેમણે સગાઈ તોડી નાખી. 

અક્ષય કુમાર રવીના ટંડન 

બોલીવુડના સૌથી ચર્ચિત અફેરમાં રવીના ટંડન અને અક્ષય કુમારનું નામ આવે છે. એવી ચર્ચાઓ છે કે અક્ષય કુમાર અને રવિના ટંડનને ગુપ્ત રીતે સગાઈ પણ કરી લીધી હતી. પરંતુ ત્યાર પછી કોઈ કારણોસર રવીના ટંડન અને અક્ષય કુમારનું બ્રેકઅપ થઈ ગયું.

