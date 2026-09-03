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લતા મંગેશકર-આશા ભોંસલેને ગુજરાતી ગીત ગવડાવનારા સંગીતના શિખર પુરુષ ગૌરાંગ વ્યાસનું નિધન; 100થી વધુ ફિલ્મો અને 500 રચનાઓને સ્વર આપી અમર બન્યા!

Legendary Music Composer Gaurang Vyas Passes Away: ગુજરાતી ફિલ્મ અને સંગીત જગતમાં મોટી ખોટ પડી છે. ગુજરાતના જાણીતા સંગીતકાર ગૌરાંગ વ્યાસનું નિધન થયું છે. સંગીતકાર ગૌરાંગ વ્યાસનું મોડી રાત્રે અમદાવાદમાં નિધન થયું છે. 87 વર્ષની ઉંમરે અંતિમ શ્વાસ લીધા હતા. 100થી વધુ ફિલ્મોમાં સંગીત આપનાર ગૌરાંગ વ્યાસનું નિધન થયું છે. પ્રખ્યાત સંગીતકાર પદ્મશ્રી અવિનાશ વ્યાસના પુત્ર ગૌરાંગ વ્યાસ છે. ગુજરાત સરકાર દ્વારા 18 અલગ-અલગ ફિલ્મો માટે શ્રેષ્ઠ સંગીત નિર્દેશક તરીકે સમ્માનિત કરાયા હતાં.
 

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 03, 2026, 09:33 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 09:48 AM IST
લતા મંગેશકર-આશા ભોંસલેને ગુજરાતી ગીત ગવડાવનારા સંગીતના શિખર પુરુષ ગૌરાંગ વ્યાસનું નિધન; 100થી વધુ ફિલ્મો અને 500 રચનાઓને સ્વર આપી અમર બન્યા!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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ગુજરાતી સંગીતના શિખર પુરુષ ગૌરાંગ વ્યાસનું નિધન: 100થી વધુ ફિલ્મો અને 500 રચનાઓને...
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