/Akanksha Chamola અને Gaurav Khanna લઈ રહ્યા છે ડિવોર્સ, રિયાલિટી શોમાં કહ્યું 1 વર્ષથી અલગ રહીએ છીએ

Akanksha Chamola Gaurav Khanna Divorce: ટીવી અને ઓટીટી પર રિયાલિટી શોની સીઝન ચાલી રહી હોય તેવું લાગે છે કારણ કે ઘણા અલગ અલગ રિયાલિટી શો શરૂ થયા છે જેમાં સૌથી વધારે ચર્ચા લોકઅપ સીઝન 2 ની થઈ રહી છે. લોકઅપ સીઝન 2 નું પ્રીમિયર ધમાકેદાર રહ્યું અને આ ધમાકો આકાંક્ષા ચમોલાએ કર્યો. શોના પ્રીમિયમમાં જ આકાંક્ષાએ કહ્યું કે ગૌરવ ખન્ના અને તે ડિવોર્સ લઈ રહ્યા છે અને છેલ્લા એક વર્ષથી તે સેપરેટ છે.
આ ધડાકાથી શોના હોસ્ટ અને જેલર ફરાહ ખાન અને રિતેશ દેશમુખ જ નહીં પરંતુ દેશની જનતા પણ આઘાતમાં સરી પડી છે. લોકોને આકાંક્ષાની વાત સાંભળીને સૌથી મોટો ઝટકો એ વાતનો લાગ્યો કે જો આકાંક્ષાએ આ રિયાલિટી શોમાં કહેલી વાત સાચી છે તો પછી ગૌરવ ખન્ના અને તેના વચ્ચે જે પ્રેમ અને રોમાન્સ બિગ બોસ 19 માં દેખાડવામાં આવ્યો અને ત્યાર પછી પણ સોશિયલ મીડિયા પર જે પણ દેખાડવામાં આવ્યું તે બધું ફેક હતું કે પછી રિયાલિટી શોમાં કહેલી ડિવોર્સની વાત ફેક છે ?
રિયાલિટી શો લોકઅપ સીઝન 2
Netflix પર રિયાલિટી શો લોકઅપ સીઝન 2 નો પહેલો એપિસોડ ટેલિકાસ્ટ થઈ ગયો છે. આ શોમાં એન્ટ્રી કરનાર કેટલાક કલાકારોએ એવા ખુલાસા કર્યા જે ચોંકાવનારા હતા. પરંતુ સૌથી વધારે ચર્ચા થાય આકાંક્ષા ચમોલાએ કરેલી વાતની થઈ રહી છે. આકાંક્ષાને જ્યારે પોતાનું એક સિક્રેટ જણાવવાનું કહેવામાં આવ્યું તો તેણે બીજું કંઈ નહીં પરંતુ સીધી ડિવોર્સની વાતનો જ ખુલાસો કરી દીધો જેને સાંભળીને ફરાહ ખાન અને રિતેશ દેશમુખ પણ હેરાન થઈ ગયા.
કેવી રીતે સામે આવી આકાંક્ષા ચમોલાની ડિવોર્સની વાત ?
રિયાલિટી શો લોકઅપમાં જ્યારે આકાંક્ષાએ એક કાર્ડ પસંદ કર્યું તો તેણે કહ્યું કે ગૌરવ ખન્ના અને તે અલગ થઈ રહ્યા છે અને છેલ્લા એક વર્ષથી તે બંને એકબીજાથી અલગ રહે છે. આકાંક્ષાની આ વાત પછી તેનો વિડીયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે. આ વિડીયો પર લોકો પ્રશ્ન કરી રહ્યા છે કે જો એક વર્ષથી આકાંક્ષા અને ગૌરવ અલગ છે તો પછી બિગ બોસ 19 અને સેલિબ્રિટી માસ્ટર શેફ ઇન્ડિયા શોમાં જે કાંઈ દેખાડવામાં આવ્યું તે સાચું હતું કે ખોટું ?
શું છે આકાંક્ષા ચમોલા અને ગૌરવ ખન્નાના ડિવોર્સનું કારણ ?
આકાંક્ષા ચમોલાએ એવું કહ્યું કે ગૌરવ અને તે છેલ્લા એક વર્ષથી ડિવોર્સ લેવાનું વિચારી રહ્યા છે. તેમની વચ્ચે સંબંધ ખરાબ નથી અને તે બંને એકબીજા સાથે વાત પણ કરે છે પરંતુ તે બંનેને લાગે છે કે પાર્ટનર તરીકે તે એકબીજા માટે યોગ્ય નથી. કારણ કે તે બંને ભવિષ્યને લઈને અલગ અલગ દ્રષ્ટિકોણ ધરાવે છે. તેથી તેઓ આપસી સમજથી અલગ થવાનો નક્કી કરી ચૂક્યા છે. આકાંક્ષાએ એવું પણ કહ્યું કે તેમના સંબંધો ખરાબ નથી થયા અને તેમની વચ્ચે પણ કોઈ કડવાહટ નથી પરંતુ તેઓ પતિ પત્નીની જેમ હવે સાથે નહીં રહી શકે.
શું હતું પબ્લિક ઈવેન્ટમાં સાથે રહેવાનું કારણ ?
આકાંક્ષા ચમોલાએ આ વાત કરતી વખતે એ વાતનો પણ ખુલાસો કર્યો કે જ્યારે તેમણે ડિવોર્સ માટે નક્કી કર્યું ત્યારે તે બંનેના પરિવારે સુજાવ આપ્યો કે તેઓ લગ્નને બીજો મોકો આપે અને એકબીજાથી અલગ રહીને એકબીજાને સમજવાનો પ્રયત્ન કરે. તેમના માતા પિતાને એવું લાગ્યું કે તેઓ વાતચીત કરતા રહેશે અને પબ્લિક ઇવેન્ટમાં પતિ-પત્ની તરીકે સાથે જશે તો લગ્ન ટકી જશે. એટલા માટે તેમણે એક વર્ષથી એકબીજાની સાથે રહીને પણ જોઈ લીધું. પરંતુ હવે તેમની વચ્ચે પતિ પત્ની જેવી કોઈ જ ફીલિંગ નથી રહી. એટલે તેઓ ડિવોર્સ લઈ રહ્યા છે.
ગૌરવ ખન્ના અને આકાંક્ષા ચમોલાના લગ્ન
મહત્વપૂર્ણ છે કે ગૌરવ ખન્ના અને આકાંક્ષા ચમોલાએ લગ્ન પહેલા એકબીજાને ડેટ કર્યા હતા. ડેટ કર્યા પછી વર્ષ 2016 માં તેમણે લગ્ન કર્યા. ગૌરવ ખન્ના બિગ બોસ 19 જીત્યો ત્યાર પછીથી તેઓ ટીવી ઇન્ડસ્ટ્રીના ફેમસ કપલ બની ગયા. હાલ અકાંક્ષા રિયાલિટી શો લોકઅપમાં ભાગ લઈ રહી છે તો ગૌરવ ખન્ના ખતરોં કે ખિલાડી શોનું શૂટિંગ કરી રહ્યો છે.