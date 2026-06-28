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Akanksha Chamola અને Gaurav Khanna લઈ રહ્યા છે ડિવોર્સ, રિયાલિટી શોમાં કહ્યું 1 વર્ષથી અલગ રહીએ છીએ

Akanksha Chamola Gaurav Khanna Divorce: રિયાલીટી શો લોકઅપ 2 ના પ્રીમિયર પર ગૌરવ ખન્નાની પત્ની અને અભિનેત્રી આકાંક્ષા ચમોલાએ ધડાકો કર્યો છે. તેણે કહ્યું છે કે તેના ડિવોર્સ થઈ રહ્યા છે અને છેલ્લા એક વર્ષથી ગૌરવ અને તે અલગ રહે છે. આ વાત સાંભળી દર્શકોને વધારે આંચકો એટલે લાગ્યો છે કે જો 1 વર્ષથી તેઓ અલગ છે તો બિગ બોસ 19 ના ફેમેલી વીકમાં જે રોમાન્સ દેખાડ્યો તે ફેક હતો અને બિગ બોસ પછી પણ જે જોવા મળ્યું તે નાટક હતું કે શું ? 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 28, 2026, 07:15 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 07:15 AM IST
Akanksha Chamola અને Gaurav Khanna લઈ રહ્યા છે ડિવોર્સ, રિયાલિટી શોમાં કહ્યું 1 વર્ષથી અલગ રહીએ છીએ
Source: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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