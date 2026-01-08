Prev
Ram Kapoor: રામ કપૂર અને સાક્ષી તંવરના લવ મેકિંગ સીન પર ભડકી હતી એક્ટરની પત્ની ગૌતમી, ગુસ્સામાં કાપી નાખ્યો હતો ફોન

Ram Kapoor Love making Scene Story: રામ કપૂરની પત્ની ગૌતમી કપૂરે વર્ષો પછી ખુલાસો કર્યો છે કે તેના પતિ અને એક્ટર રામ કપૂરે ટીવી શો બડે અચ્છે લગતે હૈ માં જે કિસિંગ સીન કર્યો હતો તેના વિશે તેને જાણકારી જ ન હતી. રામ કપૂરે છેલ્લી ઘડી સુધી આ સીનની વાત છુપાવી હતી. જ્યારે લવ મેકિંગ સીન શૂટ કરી લીધો પછી તેણે ગૌતમીને વાત કરી હતી.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Jan 08, 2026, 01:06 PM IST

Ram Kapoor Love making Scene Story:  ટીવીના જાણીતા એક્ટર રામ કપૂરે થોડા મહિના પહેલા પોતાના ફેમસ શો બડે અચ્છે લગતે હૈ માં કરેલા કિસિંગ સીનને લઈને વાત કરી હતી. અભિનેતાએ તે સમયે કહ્યું હતું કે આ ઈંટીમેટ સીન કરવાનો આઈડિયા એકતા કપૂરનો હતો. તેમણે એક એક્ટર તરીકે તેની વાતને ફોલો કરી હતી. રામ કપૂરની આ કોમેન્ટ વાયરલ થયા પછી એકતા કપૂર એ સોશિયલ મીડિયા પર એક ક્રિપ્ટિક પોસ્ટ શેર કરી હતી જેમાં તેણે કોઈનું નામ લીધા વિના અનપ્રોફેશનલ એક્ટર્સ વિશે વાત કરી હતી. જેના પરથી લોકોએ માની લીધું કે એકતાએ રામ કપૂર પર આ વાત કરી છે અને રામ કપૂરને અનપ્રોફેશનલ એક્ટર કહ્યો છે. 

જોકે એ વાત તો પૂરી થઈ ગઈ પરંતુ હવે ફરી એક વખત બડે અચ્છે લગતે હૈ ટીવી શોના રામ કપૂરના ઈંટીમેટ સીનની ચર્ચા ફરીથી જાગી છે. જણાવી દઈએ કે બડે અચ્છે લગતે હૈ ટીવી શોમાં સાક્ષી તંવર અને રામ કપૂર વચ્ચે એક બોલ્ડ સીન શૂટ કરવામાં આવ્યો હતો. આ પહેલી વખત હતું જ્યારે ટીવી શોમાં બોલ્ડ સીન શૂટ કરવામાં આવ્યો હોય. આ સીનથી તે સમયે પણ ખડભડાટ મચી ગયો હતો અને વર્ષો પછી પણ તેને લઈને ચર્ચાઓ ચાલતી રહે છે. આ વખતે તે સીનને લઈને રામ કપૂરની પત્ની ગૌતમી કપૂરે ખુલાસો કર્યો છે. 

ટીવી શો બડે અચ્છે લગતે હૈ માં પહેલી વખત ઓનસ્ક્રીન કિસિંગ સીન કરવામાં આવ્યો હતો જે રામ અને સાક્ષી તંવર પર શૂટ કરવામાં આવ્યો હતો. ઇન્ડિયન ટેલિવિઝન પર પહેલી વખત કોઈ શોમાં આ પ્રકારના સીન દેખાડવામાં આવ્યા હતા. 

એક મુલાકાત દરમિયાન જ્યારે ગૌતમી કપૂરને રામ કપૂરના આ સીન વિશે પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે તેને જણાવ્યું હતું કે તેને આ સીન વિશે પહેલાથી ખબર ન હતી. રામ કપૂરે આ સીન વિશે ગૌતમીને પહેલાથી જણાવ્યું ન હતું. જ્યારે સીનનું શૂટિંગ પૂરું થઈ ગયું ત્યારે રામ કપૂરે ગૌતમી કપૂરને જણાવ્યું કે તેણે આ પ્રકારનો સીન શૂટ કર્યો છે. આ વાત સાંભળીને ગૌતમી કપૂર ગુસ્સે થઈ ગઈ અને તેણે ફોન કાપી નાખ્યો હતો. 

ગૌતમી કપૂરે વિગતવાર વાત જણાવતા કહ્યું હતું કે રામ કપૂર અને સાક્ષી તંવર વચ્ચે જે કિસિંગ સીન હતો તેના વિશે સૌથી પહેલી વખત રામે રાત્રે અઢી વાગે કોલ કર્યો અને જણાવ્યું કે તેણે આ પ્રકારનો સીન શુટ કર્યો છે. આ વાત સાંભળતા જ ગૌતમીએ બીજું કંઈ કહ્યું નહીં અને ફોન કાપી નાખ્યો. ઇન્ટરવ્યૂ દરમિયાન અભિનેત્રીએ જણાવ્યું કે તે સમયે એક માં હતી અને પોતાના બાળકને ફીડ કરાવી રહી હતી તેથી તેનું પહેલું રિએક્શન ફોન કાપી નાખવાનું હતું. ત્યાર પછી આખી રાત તેણે આ વિશે વિચાર્યું અને અનુભવ્યું કે તેનો પતિ એક એક્ટર છે અને તે પોતાનું કામ કરી રહ્યો છે. તેણે એવું પણ વિચાર્યું કે ટેલિવિઝન સેટ એવી જગ્યા હોય છે જ્યાં રોમાન્સને કોઈ જગ્યા હોતી નથી તે ફક્ત એક્ટિંગ કરી રહ્યો છે. 

ગૌતમીએ રામ કપૂરની વાત સાંભળ્યા પછી આખી રાત વિચાર્યું કે તેણે રામ કપૂરને મુશ્કેલ પરિસ્થિતિમાં મૂકવો ન જોઈએ કારણ કે તે સમયે રામ સતત કામ કરી રહ્યો હતો. ક્યારેક તો તે 48 કલાક સુધી કામ કરી રહ્યો હતો. આખી રાત રામ કપૂરની વાત પર વિચાર કર્યા પછી તે સવાર સુધી બેચેન રહી જ્યારે રામ કપૂર સવારે ઘરે આવ્યો તો તેણે તેને ગળે લગાવી લીધો. 

ગૌતમી કપૂરે આ ઇન્ટરવ્યૂમાં એકતા કપૂરની અનપ્રોફેશનલ એક્ટર વાળી પોસ્ટ પર પણ રિએક્શન આપ્યું હતું અને જણાવ્યું હતું કે, એકતા એક શાનદાર મેકર છે. એકતાના વિચારમાં હંમેશાથી એક ક્લીયારિટી હોય છે. તેણે જે પણ પોસ્ટ કરી તે અન્ય કોઈ વિશે હોઈ શકે છે.
 

