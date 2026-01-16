Geeta Kapur: ગીતા કપૂરે રિલેશનશીપ વિશે કહ્યું 'હું કુંવારી નથી...' શા માટે જીવે છે બેચલર લાઈફ કર્યો ખુલાસો
Geeta Kapoor Bold Statement: 52 વર્ષીય કોરિયોગ્રાફર ગીતા કપૂરે તાજેતરમાં એક ઈંટરવ્યુમાં ઈંટીમસીને લઈને એવી વાત કરી છે કે સોશિયલ મીડિયા પર સતત તેની જ ચર્ચા થઈ રહી છે. પહેલીવાર ગીતા કપૂરે રિલેશનશીપ વિશે આટલા બોલ્ડ અંદાજમાં વાત કરી છે.
Geeta Kapoor Bold Statement: 52 વર્ષીય ફેમસ કોરિયોગ્રાફર ગીતા કપૂર તેના ઇન્ટેમસીને લઈને કરેલા નિવેદનના કારણે ચર્ચામાં આવી છે. થોડા સમય પહેલા એક ઇન્ટરવ્યૂમાં રિલેશનશિપ અને ઇન્ટીમસી વિશે વાત કરતી વખતે ગીતા કપૂરે જે જવાબ આપ્યા હતા તે હવે ઝડપથી વાઇરલ થઈ રહ્યા છે. ગીતા કપૂર ઈન્ટીમસી અને સેલ્ફ અવેરનેસ ને લઈને એવી વાત કહી હતી જેના કારણે હોબાળો મચી ગયો છે. જણાવી દઈએ કે બોલીવુડની ફેમસ કોરિયોગ્રાફર ગીતા કપૂરે હજુ સુધી લગ્ન કર્યા નથી.
ગીતા કપૂરે એક મુલાકાત દરમિયાન કહ્યું હતું કે લોકો તેને 'ગીતા માં' કહીને બોલાવે છે તેનો અર્થ એવો નથી કે તેમની અંગત લાઈફ ન હોય કે પછી તે લગ્ન વિના કોઈ સાથે ઇન્ટિમેન્ટ ન થઈ શકે. તે પણ એક સામાન્ય મહિલા જ છે અને તેની પણ ઈચ્છાઓ હોય છે. ગીતા કપૂરે કહ્યું હતું કે તે નોર્મલ વ્યક્તિ છે જો લોકો તેને એક ઉપાધિ આપે છે તેના કારણે તેના જીવનમાં ફેરફાર ન થઈ શકે. માં તરીકેની ઉપાધિ લોકો તેને આપે છે તેણે નથી માંગી, જે રીતે દરેક વ્યક્તિની ફીલિંગ્સ હોય તેમ તેની પણ હોય છે.
ગીતા કપૂરનું કહેવું છે કે કોઈ મહિલાને માં કહી દો તેનો મતલબ માન આપવો છે તેનો અર્થ એવો ન થાય કે તે વ્યક્તિની અંગત ઈચ્છાઓ, સંબંધો તેનાથી પ્રભાવિત થાય. ગીતા કપૂરે એવી સ્પષ્ટતા પણ કરી હતી કે તે કોઈ સાધ્વી કે ત્યાગની મૂર્તિ નથી તે એક સામાન્ય મહિલા છે જે પોતાની રીતે જિંદગી જીવે છે. તે કોઈ નન નથી અને તે કુંવારી પણ નથી. તે પોતાની મોમેન્ટ જીવી લેતી હોય છે. જ્યારે કોઈ તેને સારું લાગે ત્યારે તેને તે મળે છે, ડેટ કરે છે અને ઇન્ટિમેન્ટ પણ થાય છે. ગીતા કપૂરના જણાવ્યા અનુસાર તે ફિઝિકલી સેટિસ્ફાઇડ મહિલા છે પરંતુ એ વાત પણ સારી છે કે તેણે કોઈ સાથે સિક્રેટ લગ્ન કરેલા નથી.
52 વર્ષીય ગીતા કપૂરનું માનવું છે કે તે આત્મનિર્ભર, આત્મજાગૃત અને ભાવનાત્મક રીતે સંતુલિત વ્યક્તિ છે. તે વાત ખુલીને સ્વીકારે છે કે લગ્ન ન કરવાનો મતલબ એવો નથી કે વ્યક્તિ એકલી કે અધૂરી છે. સંબંધ લાગણી અને કોઈની નજીક આવવું તે જીવનનો એક સ્વાભાવિક ભાગ છે તેને લઈને કોઈપણ વ્યક્તિએ શરમ અનુભવવાની જરૂર હોતી નથી.
ગીતા કપૂરના નિવેદન પછી શરૂ થયેલા વિવાદ અંગે પણ સ્પષ્ટતા કરી હતી. ગીતા કપૂરે જણાવ્યું હતું કે તેણે પોતાના માટે જે વાત કહી છે તે વિવાદ માટે ન હતી. તે ફક્ત એટલું સમજાવવા માંગતી હતી કે સમાજ નક્કી ન કરી શકે કે કોઈ મહિલા શું કરી શકે અને શું નહીં. સાથે જ તેણે એ વાત પણ કહી હતી કે જે વાત સામાન્ય લોકો માટે નોર્મલ છે તે કોઈ પ્રખ્યાત વ્યક્તિ માટે ટેબુ ન બની શકે. ગીતા કપૂરે કહ્યું હતું કે તે ફિઝિકલી સેટિસ્ફાઇડ વ્યક્તિ છે તે નિવેદન પર તે આજે પણ કાયમ છે. લોકોને એવું શા માટે લાગે કે તેણે આવી વાત કરવી ન જોઈએ.
