ગુજરાતની આ લેડી ડોન પર બની ફિલ્મે જીત્યા હતા 6 નેશનલ એવોર્ડ, આ અભિનેત્રી હતી લીડ રોલમાં

God Mother: ફિલ્મ ગોડમધર ગેંગસ્ટર સંતોબેન જાડેજાના જીવન પર આધારિત છે, જેમણે 1980ના દાયકાના અંતમાં અને 1990ના દાયકાની શરૂઆતમાં ગુજરાતના પોરબંદરમાં માફિયા ઓપરેશન ચલાવ્યું હતું અને પછીથી પોલિટિશિયન બન્યા હતા.

Dec 24, 2025, 02:33 PM IST

God Mother: 1999માં રિલીઝ થયેલી બાયોગ્રાફિકલ ડ્રામા ફિલ્મ 'ગોડમધર'ને વિનય શુક્લા દ્વારા ડાયરેક્ટ કરવામાં આવી હતી. આ ફિલ્મ 1980 અને 1990ના દાયકા દરમિયાન ગુજરાતના પોરબંદરના ગેંગસ્ટર સંતોબેન જાડેજાની કહાનીથી પ્રેરિત છે. ફિલ્મમાં શબાના આઝમીએ 'ગોડમધર' તરીકે રાંભીનું પાત્ર ખૂબ જ શાનદાર રીતે ભજવ્યું હતું.

શબાનાએ ઘણી સારી ફિલ્મોમાં અભિનય કર્યો છે, જેમને દર્શકો દ્વારા ખૂબ જ પસંદ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ જો ફિલ્મ 'ગોડમધર'માં તેમના પાત્રની વાત કરવામાં આવે, તો ભાગ્યે જ કોઈ અભિનેત્રી શબાના કરતાં આ પાત્ર વધુ સારી રીતે નિભાવ્યું હોત. આ ભૂમિકા માટે તેમને તેમના કરિયરનો પાંચમો નેશનલ ફિલ્મ એવોર્ડ એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો.

ફિલ્મની કહાની
'ગોડમધર' ગેંગસ્ટર સંતોબેન જાડેજાના જીવન પર આધારિત છે, જેમણે 1980ના દાયકાના અંત અને 1990ના દાયકાની શરૂઆતમાં ગુજરાતના પોરબંદરમાં માફિયા ઓપરેશન ચલાવ્યું હતું અને પછીથી પોલિટિશિયન બન્યા હતા. તેમણે પોરબંદરથી વિધાનસભા ચૂંટણી લડી અને જીતીને સંસદ સભ્ય બન્યા. આ ફિલ્મ માટે સંજીવ અભ્યંકરે ગીતો ગાયા હતા, જ્યારે વિશાલ ભારદ્વાજે મ્યુઝિક કમ્પોઝ કર્યું અને જાવેદ અખ્તરે ગીતો લખ્યા.

'ગોડમધર'ની કાસ્ટ
આ ફિલ્મમાં શબાના આઝમી, મિલિંદ ગુનાજી અને નિર્મલ પાંડેએ મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. ફિલ્મમાં શબાના આઝમીએ રાંભીની મુખ્ય ભૂમિકા, મિલિંદ ગુનાજીએ વીરમની ભૂમિકા ભજવી, નિર્મલ પાંડેએ જાખરાની ભૂમિકા ભજવી, ગોવિંદ નામદેવે કેશુભાઈની ભૂમિકા ભજવી, વિનીત કુમારે લખુભાઈની ભૂમિકા ભજવી, લવલીન મિશ્રાએ રામદેની પત્નીની ભૂમિકા ભજવી, રાયમા સેને સેજલની ભૂમિકા ભજવી અને શરમન જોશીએ કરસનની ભૂમિકા ભજવી હતી.

ફિલ્મને મળ્યા આ એવોર્ડ
'ગોડમધર'એ તે વર્ષે અનેક એવોર્ડ જીત્યા હતા, જેમાં અલગ-અલગ કેટેગરીમાં છ નેશનલ ફિલ્મ એવોર્ડ અને એક ફિલ્મફેર એવોર્ડ સામેલ છે.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

god motherShabana AzmiSantoben Jadejaશબાના આઝમીગોડમધર

