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ગોવિંદાની ફિલ્મ રુપાનું નામ આવતાં ભડકી સુનિતા આહુજા, ગોવિંદાનું નામ લેવાનું પણ ટાળ્યું

Sunita Ahuja New Movie:  જે રીતે રુપા ફિલ્મના લોન્ચ સમયે ગોવિંદાએ સુનિતાનું નામ લેવાનું ટાળ્યું અને કહ્યું કે બસ રુપા ફિલ્મની જ વાત કરો મારા પૈસા લાગ્યા છે. તે ભાષામાં જ સુનિતા આહુજાએ ગોવિંદાને જવાબ આપ્યો છે. અને સુનિતા આહુજાએ કહ્યું છે કે રુપા ફિલ્મને છોડો તેની ફિલ્મની જ વાત કરો કારણ કે એકતા કપૂરના પૈસા લાગ્યા છે ફિલ્મમાં.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 17, 2026, 12:12 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 12:19 PM IST
ગોવિંદાની ફિલ્મ રુપાનું નામ આવતાં ભડકી સુનિતા આહુજા, ગોવિંદાનું નામ લેવાનું પણ ટાળ્યું
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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