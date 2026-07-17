/ગોવિંદાની ફિલ્મ રુપાનું નામ આવતાં ભડકી સુનિતા આહુજા, ગોવિંદાનું નામ લેવાનું પણ ટાળ્યું

Sunita Ahuja New Movie: આ ચાલી શું રહ્યું છે ગોવિંદાના પરિવારમાં ? આવો જ વિચાર તમારા મનમાં પણ આવશે આ વાત જાણીને. તાજેતરમાં જ સુનિતા આહુજાએ મીડિયા સાથેની વાતચીતમાં ગોવિંદાની ફિલ્મ વિશે વાત કરતાં એવું રિએકશન આપ્યું છે કે જેના કારણે ફરી એકવાર ચર્ચાઓ તેજ થઈ ગઈ છે કે આ કપલ વચ્ચે બધું બરાબર નથી.
તો વાત એવી બની હતી કે ટુંક સમયમાં સુનિતા આહુજા અને તેનો દીકરો યશવર્ધન આહુજા એક હોરર ફિલ્મ સાથે બોલીવુડમાં ડેબ્યૂ કરવા જઈ રહ્યા છે. આ ફિલ્મની પ્રોડ્યુસર એકતા કપૂર છે. પોતાની અને દીકરાની આગામી ફિલ્મની વાત કરતાં સુનિતા આહુજાએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં મીડિયાને કહી દીધું કે આ સમયે રુપા વૂપાની વાતો ન કરે. કોઈ વાત કરવી હોય તો તેની અને તેના દીકરા યશવર્ધનની આગામી ફિલ્મની જ વાત કરે. આ સમયે તેણે ગોવિંદાનું તો નામ લેવાનું પણ ટાળી દીધું. સુનિતા આહુજાના આ વર્તનથી ફરી એકવાર ચર્ચા જાગી છે કે ગોવિંદા ભલે લોકઅપ 2 ના સ્ટેજ પર જઈને સુનિતા સાથે ખુશીખુશી જોવા મળ્યો હોય પણ હકીકતમાં આ પરિવારમાં ગડબડ તો છે.
ગોવિંદાનું સુનિતા આહુજાને લઈને રિએકશન
જે રીતે સુનિયા આહુજા ગોવિંદાનું નામ લેવાનું ટાળી રહી છે તે રીતે ગોવિંદાએ પણ રુપા અને દુનિયાદારી ફિલ્મોના અનાઉસમેન્ટ સમયે સુનિતાનું નામ લેવાનું ટાળ્યું હતું. ગોવિંદાએ જ્યારે જાહેર કર્યું કે તે રુપા ફિલ્મથી કમબેક કરી રહ્યો છે ત્યારે મીડિયા તરફથી સુનિતા આહુજાને લઈને પ્રશ્ન કર્યો હતો. ત્યારે ગોવિંદાએ પણ આવું જ રિએકશન આપ્યું હતું કે બીજા કોઈ વિશે નહીં ફક્ત રુપા ફિલ્મ વિશે જ વાત કરો.
યશવર્ધન અને સુનિતા આહુજાની ફિલ્મ
હવે વાત કરીએ સુનિતા આહુજાની ફિલ્મની તો આ ફિલ્મ વિશે એવું જાણવા મળે છે કે યશવર્ધનનું બોલીવુડ ડેબ્યૂ હોરર ફિલ્મ હંડ્રેડ સાથે થવાનું છે. અનુમાન છે કે આ ફિલ્મ સપ્ટેમ્બરમાં રિલીઝ થવાની છે. ફિલ્મનું શૂટિંગ જાન્યુઆરી મહિનાથી શરુ થઈ ગયું છે. ફિલ્મમાં યશવર્ધન સાથે મુખ્ય ભુમિકામાં લાપતા લેડિઝ ફેમ નિતાંશી ગોયલ જોવા મળશે. આ ફિલ્મથી સાજિદ ખાન પણ લાંબા સમય પછી બોલીવુડમાં એક્ટિવ થશે. કારણ કે આ ફિલ્મનું ડાયરેક્શન સાજિદ ખાને કર્યું છે. હવે વાત એવી પણ સામે આવી છે કે યશવર્ધનની પહેલી ફિલ્મમાં તેની માતાનો રોલ સુનિતા આહુજા જ નીભાવી રહી છે. એટલે કે હોરર ફિલ્મ Hundred ગોવિંદાના દીકરા યશવર્ધન અને પત્ની સુનિતા બંનેની ડેબ્યૂ ફિલ્મ હશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)