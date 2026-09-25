/મારું અફેર ચાલતું પણ હોય તો લોકોએ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, અફેરની ચર્ચા પર પહેલીવાર ગોવિંદાએ કરી સ્પષ્ટતા

Govinda Reaction On Affair: ગોવિંદાની ફિલ્મ રુપાની સાથે તેની પર્સનલ લાઈફ પર ચર્ચામાં છે. ગોવિંદા કોમલ રાની સાથે લાલબાગચા રાજાના દર્શન કરવા ગયો અને તેના અફેરની ચર્ચાઓ તેજ થઈ ગઈ. આ મુદ્દે ગોવિંદાને ટ્રોલિંગનો સામનો પણ કરવો પડ્યો. લોકોને પણ ગોવિંદાનું આ કામ પસંદ ન પડ્યું. પોતાને લઈને લોકોમાં ઉઠેલા વિરોધ મામલે ગોવિંદાએ પહેલીવાર સ્પષ્ટતા કરી છે.
આ મામલે એએનઆઈ સાથે ગોવિંદાએ વાત કરી હતી. ગોવિંદાએ કહ્યું હતું કે આ બધું જ તેના વિરુદ્ધ ચાલી રહેલા ષડયંત્રના ભાગરુપે થઈ રહ્યું છે. ગોવિંદાનું કહેવું છે કે સોશિયલ મીડિયા પર જે કંઈ ચાલી રહ્યું છે તેને નક્કી કરેલી યોજના છે. કેટલાક લોકો ઈરાદાપૂર્વક આ કામ કરે છે. ગોવિંદાના જણાવ્યા અનુસાર આવા લોકો તેને બદનામ કરવા માંગે છે. તેમનું પ્લાનિંગ છે કે પહેલા ગોવિંદાને પરિવારથી અલગ કરે પછી તેને બદનામ કરી તેની ઈમેજ લોકો સામે ખરાબ કરે.
કોમલ રાની સાથે શા માટે કર્યા દર્શન ?
છેલ્લા કેટલાક સમયથી ગોવિંદાને લઈને જે વાતો ચાલી રહી છે તે મામલે પહેલીવાર ગોવિંદાએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જવાબ આપી દીધો છે. તેણે કહ્યું છે કે તે આ પહેલા પણ તેની ફિલ્મની હિરોઈનો સાથે દર્શન કરવા માટે ગયો છે. પહેલા તે કરિશ્મા કપૂર સાથે, રવિના ટંડન સાથે દર્શન કરવા ગયો છે, જ્યાર પછી તેમની ફિલ્મો હીટ રહી હતી. આ વખતે પણ તે કોમલ રાની સાથે ગણપતિ બાપ્પાના દર્શન કરવા પોતાની ફિલ્મ માટે ગયો હતો. ઘણા સમય પછી ફિલ્મ પર કામ કરે છે જેથી ભગવાનના આશીર્વાદ માટે તે ગયો હતો.
એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેરને લઈને ગોવિંદાનો ખુલાસો
સ્પષ્ટતા પછી ગોવિંદાએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં એવું પણ કહી દીધું છે કે જો તેનું અને રાનીનું અફેર ચાલતું પણ હોય તો તેને લઈને લોકોએ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. તેની પર્સનલ લાઈફની કોઈ વાતને લઈને કોઈ ચિંતા ન કરવી. તે પર્સનલ અને પ્રોફેશનલ લાઈફને સારી રીતે મેનેજ કરી શકે છે.
ગોવિંદાએ આ તકે એવું પણ કહ્યું કે આ બધું એટલા માટે થઈ રહ્યું છે કે તેની ફિલ્મ માટે તેને કોઈ ફાઈનાન્સર ન મળે. તેણે આગળ એવું પણ ઉમેર્યું હતું કે લોકો ક્રાઈમ માટે ઉકસાવી રહ્યા છે. આગળ જઈને કોઈની સાથે કંઈ થશે તો તેના માટે જવાબદાર લોકો રહેશે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)