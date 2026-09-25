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મારું અફેર ચાલતું પણ હોય તો લોકોએ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, અફેરની ચર્ચા પર પહેલીવાર ગોવિંદાએ કરી સ્પષ્ટતા

Govinda Reaction On Affair: ગોવિંદાએ જ્યારથી કોમલ રાની સાથે લાલબાગચા રાજાના દર્શન કર્યા છે ત્યારથી સોશિયલ મીડિયા પર આ વાતને લઈને ટ્રોલ થઈ રહ્યો હતો. હવે પોતાના અફેર અને લગ્નજીવન વિશે ગોવિંદાએ પહેલીવાર ખુલાસો કરી દીધો છે.       
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 25, 2026, 11:36 AM IST|Updated: Sep 25, 2026, 11:36 AM IST
મારું અફેર ચાલતું પણ હોય તો લોકોએ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, અફેરની ચર્ચા પર પહેલીવાર ગોવિંદાએ કરી સ્પષ્ટતા

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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