હીરોઇન નહીં આ યુવતી સાથે ચાલી રહ્યું છે ગોવિંદાનું અફેર, પત્ની સુનીતાએ કર્યો ખુલાસો
ગોવિંદાના અફેરની ચર્ચા વચ્ચે પત્ની સુનીતા આહૂજાએ આ વાતની ખાતરી કરી છે. તેણે કહ્યું કે તે યુવતી પ્રેમ નથી કરતી બસ તેના પૈસાની સાથે છે. સુનીતાના આ નિવેદને સોશિયલ મીડિયા પર બબાલ મચાવી છે.
Trending Photos
Sunita Ahuja on Govinda Affair: બોલીવુડ અભિનેતા ગોવિંદા અને તેની પત્ની સુનીતા આહૂજાના સમાચાર 2025મા છવાયેલા રહ્યાં. છેલ્લા ઘણા સમયથી 2025મા બંને વચ્ચે સતત વિવાદ અને મરાઠી અભિનેત્રી સાથે ગોવિંદાની ચર્ચા ખૂબ ચાલી. આ વચ્ચે પત્ની સુનીતાએ ગોવિંદા અને મરાઠી અભિનેત્રીના અફેર પર પ્રતિક્રિયા આપી છે. સુનીતાએ કહ્યું કે તે તેને પ્રેમ કરતી નથી, બસ તેના પૈસા ઈચ્છે છે. સુનીતાના આ નિવેદને ગોવિંદા અને અફેરના ચર્ચાને ચિંગારી આપી છે.
તે માત્ર ગોવિંદા પાસેથી પૈસા ઈચ્છે છે
ઈટાઇમ્સ સાથે વાત કરતા સુનીતા આહૂજાએ કહ્યું- વર્ષ 2025 મારા માટે ખરાબ વર્ષ રહ્યું. મેં સતત ગોવિંદાના અફેરની ચર્ચા સાંભળી. પરંતુ મને લાગે છે કે તે કોઈ અભિનેત્રી નથી. કારણ કે કોઈ અભિનેત્રી આ પ્રકારના ખરાબ કામ કરતી નથી. તે તેને પ્રેમ કરતી નથી, માત્ર પૈસા ઈચ્છે છે.
આખું વર્ષ ખરાબ રહ્યું
સુનીતાએ કહ્યું કે ભલે તેનું અંગત જીવન આ વર્ષે સારૂ ન રહ્યું હોય પરંતુ પ્રોફેશનલ ફ્રંટ પર આ વર્ષ શાનદા રહ્યું. સુનીતાએ કહ્યું- હું ખુશ છું કે આ વર્ષે મેં મારી યુટ્યુબ ચેનલ શરૂ કરી અને સફળતા પણ મળી. લોકો તેને પસંદ કરી રહ્યાં છે. કેટલાક હેટર્સ પણ છે પરંતુ હું તેને પણ પ્રેમ કરુ છું. જો તે મને નફરત કરે છે તો તે તેની સમસ્યા છે.
ગોવિંગાને બસ આ અનુભવ થઈ જાય
નવા વર્ષને લઈને સુનીતાએ કહ્યું કે, હું બસ તે ઈચ્છું છું કે આ નવું વર્ષ મારા જીવનમાં ઘણા ફેરફાર લાવે. હું ઈચ્છુ છું કે ગોવિંદા બધા વિવાદોને સમાપ્ત કરી દે. 2026 એક હેપ્પી પરિવારવાળું વર્ષ હોય. આશા કરું છું કે જલ્દી આવું થશે. ગોવિંદાને ઝડપથી સમજવું જોઈએ કે તેના જીવનમાં ફક્ત ત્રણ સ્ત્રીઓ જ સૌથી મહત્વપૂર્ણ છે: તેની માતા, પત્ની અને પુત્રી. કોઈને પણ પોતાના જીવનમાં ચોથી સ્ત્રી લાવવાની મંજૂરી નથી. આ વાત દુનિયાના બધા પુરુષોને લાગુ પડે છે, ગોવિંદાને પણ. હું ઈચ્છું છું કે ચિચી તેના બધા ચમચાને પાછળ છોડી દે અને તેના કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે, કારણ કે આ લોકો પૈસાને કારણે તેની સાથે જોડાયેલા છે.
2026નો સંકલ્પ
નવા વર્ષના સંકલ્પ અંગે સુનિતા આહુજાએ કહ્યું, "હું આ આવતા વર્ષે કામમાં વ્યસ્ત રહેવા માંગુ છું. હું મુંબઈના જુહુમાં એક ઘર ખરીદવા માંગુ છું અને મારી પોતાની કાર રાખવા માંગુ છું. હું ફક્ત ઘરે બેસવા માંગુ છું." ગોવિંદા અને સુનિતાના લગ્ન 1987માં થયા હતા. તેમના લગ્નને 38 વર્ષ થઈ ગયા છે અને તેમને બે બાળકો છે. હાલમાં, તેમના સંબંધો બગડવાના અહેવાલો છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે