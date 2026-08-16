/Govinda: અંતે ગોવિંદાનો ગુસ્સો ફુટ્યો, જાહેરમાં કહ્યું સુનીતા હદમાં રહેજે... લોકઅપ 2 નો પણ કર્યો ઉલ્લેખ

Govinda Reaction on Sunita Ahuja: સુનીતા આહુજા અને ગોવિંદા વચ્ચે ચાલતી અનબન હવે જગ જાહેર થઈ ગઈ છે. અત્યાર સુધી માત્ર સુનીતા આહુજા ગોવિંદાને લઈને ઓન કેમેરા આક્ષેપો કરતી જોવા મળતી હતી. છેલ્લે જ્યારે સુનીતા આહુજાએ કેમેરા સામે ગોવિંદાને કોમલ રાની સ્વર્ણકારનો સુગર ડેડી કહી દીધો તો ગોવિંદાનો ગુસ્સો પણ ફૂટી નીકળ્યો છે. તેણે પહેલી વખત કેમેરા સામે સુનીતા આહુજાનું નામ લઈને તેને કહ્યું છે કે તે પોતાની હદમાં રહે..
ગોવિંદા અને સુનીતા આહુજા વચ્ચે બધું બરાબર નથી તે ગણગણાટ ઘણા સમયથી થઈ રહ્યો હતો. જ્યારે સુનીતા આહુજા નેટફિક્સના રિયાલિટી શો લોક અપ 2 માં આવી ત્યારે પણ ગોવિંદાના અફેર વિશે આડકતરી રીતે સુનીતા આહુજા કોમેન્ટ કરતી રહી. લોકઅપ ટુ માં ગોવિંદા તેને લેવા આવ્યો હતો તે જોઈને એવું લાગ્યું કે તેમના વચ્ચે બધું ઠીક છે પરંતુ હવે ફરી એક વખત પતિ પત્ની વચ્ચેની સમસ્યાઓ વધી ગઈ હોવાનું સામે આવી રહ્યું છે. હવે ગોવિંદા અને સુનીતા આહુજા બંને એકબીજા માટે જાહેરમાં ખુલાસા કરવા લાગ્યા છે.
સુનીતા આહુજાએ ગોવિંદાને કહ્યો સુગર ડેડી
સુનીતા આહુજા આમ તો ઘણી વખત ગોવિંદાના અફેર વિશે વાતો કરી ચૂકી છે પરંતુ જ્યારે ગોવિંદા તેની આગામી ફિલ્મ રૂપાની અભિનેત્રી કોમલ રાણી સ્વર્ણકાર સાથે જાહેરમાં જોવા મળ્યો તો સુનીતા આહુજાનો ગુસ્સો ફાટી નીકળ્યો. આ ગુસ્સામાં તેણે કેમેરા સામે ગોવિંદાને કોમલ રાની સ્વર્ણકારનો સુગર ડેડી પણ કરી દીધો. સુનીતા આહુજાની આ વાત પછી ગોવિંદા પણ ભડકી ગયો છે. પહેલી વખત ગોવિંદાએ પણ કેમેરા સામે સુનીતા આહુજાનું નામ લઈને તેને ચેતવણી આપી છે કે તે અપશબ્દોનો ઉપયોગ ઓછો કરે અને પોતાની હદમાં રહે.
ગોવિંદા એ સુનીતા આહુજાને આપી ચેતવણી
શનિવારથી સોશિયલ મીડિયા પર ગોવિંદાનો એક વિડીયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે. આ વીડિયોમાં તે સુનીતા આહુજાને હદમાં રહેવાનું કહે છે. ગોવિંદા એવું પણ કહે છે કે સુનીતા આહુજા માં બહેન સંબંધિત અપશબ્દોનો ઉપયોગ વધારે કરે છે. સાથે જ ગોવિંદા એવું કહે છે કે જ્યારથી તેણે પોતાનું કામ શરૂ કર્યું છે ત્યારથી સુનીતા આહુજા સતત પ્રયત્ન કરે છે કે તે લોકોની નજરમાંથી ઉતરી જાય.
ગોવિંદા વીડિયોમાં એક ચોંકાવનારો ખુલાસો પણ કરે છે. ગોવિંદા કહે છે કે કુકિંગ રિયાલિટી શો અને લોકઅપ ટુ માં સુનિતા આહુજાએ તેની દીકરી ટીનાને કહીને ગોવિંદાને શોના એપિસોડમાં બોલાવ્યો હતો. એટલે કે આ બંને શોમાં જ્યારે ગોવિંદા જોવા મળ્યો તો તે પોતાની મરજીથી આવ્યો ન હતો. સુનીતાએ જબરદસ્તીથી બોલાવ્યો હતો.
ગોવિંદાએ એવું પણ કહ્યું કે ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં મોટી ઉંમરના કલાકારોએ યંગ એક્ટ્રેસ સાથે કામ કર્યું જ છે. પણ હવે જ્યારે તેણે કામ કરવાનું શરૂ કર્યું તો સુનીતા આહુજા જ તેની ઇમ્પ્રેશન ખરાબ કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહી છે અને તેના કામોમાં પણ ઇન્ટરફિયર કરી રહી છે. ગોવિંદા એવું પણ કહે છે કે સુનીતા આહુજા આવું કરી રહી છે તેની પાછળ એક ગેંગ જવાબદાર છે જે ગોવિંદા વિરુદ્ધ ષડયંત્ર કરી રહી છે. વીડિયોના અંતે ગોવિંદા સુનિતા આહુજાને હદમાં રહેવાની ચેતવણી પણ આપી દે છે.
આ પહેલી વખત છે જ્યારે ગોવિંદાએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં સુનિતા આહુજાનું નામ લઈને મીડિયા સમક્ષ રિએક્શન આપ્યું હોય. હવે જોવાનું રહ્યું કે ગોવિંદાની આ વાત પર સુનીતા આહુજા કેવું રિએક્શન આપે છે.