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Govinda: અંતે ગોવિંદાનો ગુસ્સો ફુટ્યો, જાહેરમાં કહ્યું સુનીતા હદમાં રહેજે... લોકઅપ 2 નો પણ કર્યો ઉલ્લેખ

Govinda Reaction on Sunita Ahuja: અત્યાર સુધી તો માત્ર સુનીતા આહુજા જ ગોવિંદા અને કોમલ રાની સ્વર્ણકાર માટે મીડિયા સામે બોલતી હતી. હવે જ્યારે સુનીતા આહુજાએ કેમેરા સામે ગોવિંદાને સુગર ડેડી કહી દીધો છે તો ગોવિંદાનો ગુસ્સો પણ ફુટ્યો છે. તેણે પણ જાહેરમાં સુનીતા આહુજાને હદમાં રહેવા ચેતવણી આપી દીધી છે...
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 16, 2026, 08:53 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 08:53 AM IST
Govinda: અંતે ગોવિંદાનો ગુસ્સો ફુટ્યો, જાહેરમાં કહ્યું સુનીતા હદમાં રહેજે... લોકઅપ 2 નો પણ કર્યો ઉલ્લેખ
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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