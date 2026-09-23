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Govinda-Sunita Ahuja: ગોવિંદાએ કોમલ રાની સાથે કર્યા લાલબાગચા રાજાના દર્શન, સુનીતા આહુજા જોવા મળી એકલી

Govinda and Sunita Ahuja at Lalbaugcha Raja: લાલ બાગચા રાજા ના દર્શન કરવા બોલીવુડના અન્ય કપલની જેમ ગોવિંદા અને સુનીતા આહુજા પણ પહોંચ્યા હતા. જો કે આ કપલના દર્શનમાં ફરક હતો. સુનીતા આહુજા એ ગણપતિ બાપ્પાના દર્શન કર્યા તેની થોડી કલાક પછી ગોવિંદા કોમલ રાની સાથે દર્શન કરવા પહોંચ્યો હતો. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 23, 2026, 12:07 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 12:07 PM IST
Govinda-Sunita Ahuja: ગોવિંદાએ કોમલ રાની સાથે કર્યા લાલબાગચા રાજાના દર્શન, સુનીતા આહુજા જોવા મળી એકલી

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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