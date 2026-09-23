/Govinda-Sunita Ahuja: ગોવિંદાએ કોમલ રાની સાથે કર્યા લાલબાગચા રાજાના દર્શન, સુનીતા આહુજા જોવા મળી એકલી

Govinda and Sunita Ahuja at Lalbaugcha Raja: મુંબઈના સૌથી પ્રખ્યાત લાલબાગચા રાજાના દર્શન કરવા માટે દર વર્ષે મોટી સંખ્યામાં લોકો પહોંચતા હોય છે. સામાન્ય લોકોની સાથે લાલબાગચા રાજા ના દર્શન કરવા માટે બોલીવુડ સેલિબ્રિટી પણ પહોંચતા હોય છે. આ વખતે પણ લાલબાગના ગણપતિના દર્શન કરવા બોલીવુડ કલાકારો પહોંચ્યા હતા. જેમાં ગોવિંદા અને સુનીતા આહુજા નો પણ સમાવેશ થાય છે. જોકે ગોવિંદા અને સુનિતા આહુજાના દર્શનમાં ઘણો ફરક હતો.
લાલબાગ રાજાના દર્શન કરવા માટે સુનીતા આહુજા સૌથી પહેલા પહોંચી હતી. સુનીતા આહુજા દર્શન માટે એકલી જ ગઈ હતી. તેની સાથે ગોવિંદા કે તેના બાળકો ન હતા. સુનીતા આહુજા લાલબાગ ચા રાજાના દર્શન કર્યા પછી પંડાલમાંથી નીકળી ગઈ તેની થોડી કલાકો પછી ગોવિંદા પોતાની આગામી ફિલ્મ રૂપાની અભિનેત્રી કોમલ રાની સાથે દર્શન કરવા પહોંચ્યો હતો.
ગોવિંદાએ કોમલ સાથે કર્યા લાલબાગચા રાજા ના દર્શન
ગોવિંદા કોમલ રાની સાથે લાલબાગચા રાજા ના દર્શન કરવા પહોંચ્યો તેના વિડીયો અને ફોટો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યા છે. આ વિડીયો અને ફોટો વાયરલ થવાનું એક કારણ કોમલ રાનીના સેથામાં પુરાયેલું સિંદૂર પણ છે. સોશિયલ મીડિયા પર ગોવિંદાના લાલબાગચા રાજા ના દર્શન ના અલગ અલગ વિડીયો વાયરલ થઈ રહ્યા છે. વીડિયોમાં જોવા મળે છે કે જ્યારે ગોવિંદા કોમલ રાની સાથે પંડાલમાં એન્ટ્રી કરે છે ત્યારે કોમલના સેથામાં સિંદૂર નથી હોતું. પરંતુ જ્યારે તે દર્શન કરીને પાછી ફરે છે ત્યારે તેના સેથામાં સિંદૂર પુરાયેલું હોય છે.
કોમલ રાનીના સિંદૂરની ચર્ચાઓ
હવે આ તસવીરો અને વિડીયો સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચા નો વિષય બન્યા છે. વિડીયો અને ફોટો જોયા પછી લોકોને એ વાતનું પણ આશ્ચર્ય થાય છે કે લાલબાગચા રાજા ના ચરણ સ્પર્શ કરતી વખતે કપાળ પર કંકુ લાગી જાય તેવું બને છે. પરંતુ કંકુ ફક્ત ચાંદલાની જગ્યાએ અને શેઠામાં જ લાગે તેવું કેવી રીતે બની શકે !
ગોવિંદાની અપકમિંગ ફિલ્મ રૂપા
ગોવિંદા પોતાની અપકમિંગ ફિલ્મ રૂપાની કોસ્ટાર સાથે આ પહેલા એરપોર્ટ પર પણ જોવા મળ્યો હતો. ત્યાર પછી વિવાદ સર્જાઈ જતા ગોવિંદા અને કોમલ એક સાથે જોવા મળ્યા નહીં. પરંતુ હવે લાલબાગચા રાજા ના દર્શન કરવા માટે કોમલ રાની અને ગોવિંદા એકસાથે પહોંચ્યા હતા જ્યારે સુનિતા આહુજા એકલી જોવા મળી હતી. લાલબાગચા રાજા ના દર્શન કરવા પહોંચેલી કોમલ રાની એ પારંપરિક કપડાં પહેર્યા હતા અને શણગાર કર્યો હતો. ગોવિંદા પણ આઇવરી રંગના ટ્રેડિશનલ કપડામાં સર્જ જોવા મળ્યો.
સુનીતા આહુજા-ગોવિંદા વચ્ચે વધતું અંતર
ઉલ્લેખનીય છે કે છેલ્લા કેટલાક મહિના દરમિયાન ગોવિંદા અને સુનિતા આહુજાના લગ્ન જીવનની સમસ્યાઓ સામે આવતી રહે છે. સુનીતા આહુજા એ મીડિયા સામે ગોવિંદા અને કોમલના સંબંધોને લઈને ગંભીર આક્ષેપ કર્યા હતા. ત્યાર પછી ગોવિંદાએ પણ સુનિતા આહુજા ને લઈને સોશિયલ મીડિયા પર ગુસ્સો વ્યક્ત કર્યો હતો. એટલું જ નહીં સુનિતા આહુજા અને ગોવિંદા એકબીજાને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર અનફોલો પણ કરી ચૂક્યા છે. તાજેતરમાં જ જ્યારે ગોવિંદાના ઘરે ગણપતિ સ્થાપન હતું ત્યારે સુનીતા, ટીના અને યશવર્ધન સાથે ગોવિંદા જોવા મળ્યો નહીં. અને જ્યારે ગોવિંદા ગણેશ દર્શન અને વિસર્જન માટે ઘરે પહોંચ્યો ત્યારે સુનીતા આહુજા દેખાઈ નહીં. એટલે કે વિવાદ પછી બંને એકબીજાની સાથે દેખાવાનું ટાળી રહ્યા છે.