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Photos: ગ્રામ ચિકિત્સાલય ફેમ એક્ટ્રેસ Akansha Ranjan એ શેર કરેલા લગ્નના ફોટો જુઓ, પતિ માટે લખ્યો ખાસ મેસેજ

Akansha Ranjan Wedding Photos: ઈંટરનેટ પર એક્ટ્રેસ આકાંક્ષા રંજનની લગ્નની તસવીરો છવાઈ ગઈ છે. આકાંક્ષા રંજને ફિલ્મ ડિરેક્ટર શરણ શર્મા સાથે લગ્ન કર્યા છે. આકાંક્ષાએ લગ્ન પછી ખાસ મેસેજ સાથે લગ્નની સુંદર તસવીરો શેર કરી હતી. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 12, 2026, 05:40 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 05:40 PM IST
Photos: ગ્રામ ચિકિત્સાલય ફેમ એક્ટ્રેસ Akansha Ranjan એ શેર કરેલા લગ્નના ફોટો જુઓ, પતિ માટે લખ્યો ખાસ મેસેજ
Source: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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