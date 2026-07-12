/Photos: ગ્રામ ચિકિત્સાલય ફેમ એક્ટ્રેસ Akansha Ranjan એ શેર કરેલા લગ્નના ફોટો જુઓ, પતિ માટે લખ્યો ખાસ મેસેજ

Akansha Ranjan Wedding Photos: તાજેતરમાં જ વેબ સીરીઝ ગ્રામ ચિકિત્સાલયમાં જોવા મળેલી અભિનેત્રી આકાંક્ષા રંજને સાદગીથી પરિવારના લોકો અને મિત્રોની હાજરીમાં ફિલ્મ મેકર શરણ શર્મા સાથે લગ્ન કર્યા છે. શરણ શર્મા અને આકાંક્ષા રંજને રજિસ્ટર્ડ મેસેજ કર્યા છે. લગ્નની તસવીરો આકાંક્ષાએ ઈંસ્ટાગ્રામ અકાઉન્ટ પર શેર પણ કરી છે.
આલિયા ભટ્ટની બેસ્ટ ફ્રેન્ડ છે આકાંક્ષા રંજન
આકાંક્ષા રંજન આલિયા ભટ્ટ, કરણ જોહર, જાનવી કપૂર સહિતના બોલીવુડ કલાકારોની ખાસ મિત્ર છે. આકાંક્ષાના લગ્નમાં આલિયા ભટ્ટ, કરણ જોહર, જાનવી કપૂર પણ પહોંચ્યા હતા અને બેસ્ટ ફ્રેન્ડના લગ્નમાં મન મુકીને ડાન્સ પણ કર્યો હતો. આલિયા ભટ્ટે તેની બેસ્ટ ફ્રેન્ડની કલીરા બાંધવાની વિધિ પણ કરી હતી.
આકાંક્ષા રંજન અને શરણ શર્માનું ડેટિંગ
આકાંક્ષા રંજન અને શરણ શર્મા એકબીજાને છેલ્લા 4 વર્ષથી ડેટ કરી રહ્યા હતા. 4 વર્ષના ડેટિંગ પછી 11 જુલાઈએ લગ્ન કર્યા. 11 જુલાઈનો દિવસ તેમના માટે ખાસ છે. જાણવા મળતી માહિતી અનુસાર 4 વર્ષ પહેલા 11 જુલાઈના દિવસે જ બંનેએ એકબીજાને ડેટ કરવાની શરુઆત કરી હતી. ત્યારબાદ તેમણે 11 જુલાઈએ જ લગ્ન કરવાનું નક્કી કર્યું
આકાંક્ષા રંજન અને શરણ શર્મા
આકાંક્ષા રંજનને તેના લગ્નની જે તસવીરો શેર કરી છે તેમાં તે લાલ રંગની સાડીમાં સજ્જ જોવા મળે છે. તેણે હેવી જ્વેલરી કેરી કરી છે અને હાથમાં મહેંદી કરેલી છે. આકાંક્ષાએ શેર કરેલી તસવીરો સાથે તેણે શરણ શર્માની ફિલ્મના ગીતની લાઈન્સ કેપ્શન તરીકે લખી છે. લોકોને આ લગ્નની તસવીરો ખૂબ ગમી રહી છે.
જણાવી દઈએ કે આકાંક્ષા રંજન ગ્રામ ચિકિત્સાલય વેબ સીરીઝમાં જોવા મળી હતી. આ સિવાય ફિલ્મ ગિલ્ટી અને જિગરામાં પણ તેણે કામ કર્યું છે. જ્યારે શરણ શર્મા જાણીતા નિર્દેશક છે તેણે મિસ્ટર એન્ડ મિસિસ માહી અને ગુંજન સક્સેના ફિલ્મ બનાવી છે.