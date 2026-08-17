/આ ગુજરાતી અભિનેત્રીએ કેમ છોડી બોલ્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી ? કહાની જાણીને ચોંકી જશો!

Nehal Vadoliya : આજકાલ ફિલ્મો અને વેબ સિરીઝમાં બોલ્ડ સીન સામાન્ય બની ગયા છે, OTT પ્લેટફોર્મ પર તેની ભરમાર જોવા મળે છે. ત્યારે તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા શોમાં જોવા મળેલી અને ગુજરાતના જામનગરની વતની નેહલ વડોલિયાએ બોલ્ડ અને ઇન્ટિમેટ સીન અંગે કેટલાક ચોંકાવનારા ખુલાસા કર્યા છે.
નેહલે એક અભિનેત્રી તરીકે પોતાની કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી અને તે એક ઇન્ટિમેસી કોઓર્ડિનેટર બની ગઈ હતી. તાજેતરના એક ઇન્ટરવ્યુમાં તેણીએ ઇન્ટિમેટ સીન શૂટ કરવા અંગે ખુલીને વાત કરી હતી અને જણાવ્યું હતું કે આ પ્રકારના સીન કેવી રીતે શૂટ કરવામાં આવે છે.
નેહલ વડોલિયાએ કર્યો ચોંકાવનારા ખુલાસા
અભિનેત્રી નેહલ વડોલિયાએ તેની સમગ્ર કારકિર્દી દરમિયાન અસંખ્ય બોલ્ડ શો અને ફિલ્મોમાં કામ કર્યું છે, પરંતુ હવે તે ઇન્ડસ્ટ્રીથી સંપૂર્ણપણે દૂર થઈ ગઈ છે. તેણીએ તાજેતરમાં 'ટોક વિથ માવેન્દ્ર' પોડકાસ્ટ પર ખુલાસો કર્યો હતો કે તેને બોલ્ડ પ્રોજેક્ટ્સ લેવાનું બંધ કરી દીધું છે અને હવે તે આધ્યાત્મિકતાના માર્ગ પર ચાલી રહી છે. વાતચીત દરમિયાન તેણીએ આવા સીન કેવી રીતે શૂટ કરવામાં આવે છે તેના પર પણ પ્રકાશ પાડ્યો.
છેલ્લી 'બોલ્ડ' સિરીઝનું શૂટિંગ વૃંદાવનમાં થયું
નેહલે ખુલાસો કર્યો હતો કે તેની છેલ્લી 'બોલ્ડ' સિરીઝ ઇમલીનું શૂટિંગ વૃંદાવનમાં થયું હતું. શૂટિંગ બાદ મેં ચિકન ખાધું અને ડ્રિંક પણ કર્યું, જે મારા જીવનની સૌથી મોટી ભૂલ હતી. આ ઘટના પછી તેને જે પસ્તાવો થયો અને તેણે તેના જીવનનો માર્ગ બદલી નાખ્યો. હવે તે ઇન્સ્ટાગ્રામથી પૈસા કમાય છે અને તે ભગવાન કૃષ્ણની ભક્ત છે અને સત્સંગ સાંભળે છે.
બોલ્ડ સીન પછી હોઠ સૂજી જતા, શરીર પર નિશાન પડતા
એક પોડકાસ્ટમાં નેહલે જણાવ્યું હતું કે બોલ્ડ સીન કેવી રીતે ફિલ્માવવામાં આવે છે અને તે દરમિયાન અથવા તે પછી અભિનેત્રીને કયા પડકારોનો સામનો કરવો પડે છે. તેણીએ કહ્યું કે, બોલ્ડ અને ઇન્ટિમેટ સીન કરતી વખતે અભિનેત્રીનો આરામ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. તેથી જ હું હંમેશા આવા સીન પહેલાં ડાયલોગવાળા સીન કરતી, કારણ કે બોલ્ડ સીન પછી મારા હોઠ સૂજી જતા હતા
અભિનેત્રીએ આગળ જણાવ્યું કે, હું લોકોને કહેવા માંગુ છું કે આ સીન કરવા સહેલા નથી. આવા સીનમાં બધું સ્ક્રિપ્ટમાં લખેલા મુજબ જ થાય છે. જો તમને લાગે કે આવા સીન ભજવતી વખતે કોઈ રોમેન્ટિક લાગણી હોય છે, તો તમે બિલકૂલ ખોટા છો, કારણ કે તમે ચોક્કસ નિયમોનું પાલન કરી રહ્યા છો. સામાન્ય રીતે આ સીન એક જ ટેકમાં પૂર્ણ કરવાનો હોય છે. બોલ્ડ સીન કર્યા પછી શરીર પર વિવિધ નિશાન પણ પડી જાય છે. કલાકારો ઘણીવાર તે કરવામાં અસ્વસ્થતા અનુભવે છે.
નેહલની શ્રદ્ધા અને બલિદાન પાછળ શું છુપાયેલું છે ?
જામનગરની રહેવાસી નેહલ ભગવાન કૃષ્ણની ભક્ત છે અને ઘણા વર્ષોથી પ્રેમાનંદ મહારાજમાં ઊંડી શ્રદ્ધા ધરાવે છે. તેણીએ જણાવ્યું કે તે એક એનિમલ લવર છે અને તેને અચાનક ખ્યાલ આવ્યો કે, તે એક પ્રાણીને પ્રેમ કરે છે, તો બીજા પ્રાણીને કેવી રીતે ખાઈ શકે ? આ પછી તેણીએ ધીમે ધીમે માંસાહારી ખોરાક અને ઈંડા પણ છોડી દીધા.
લગ્ન અને પ્રેમ વિશે નેહલના શું વિચારો છે ?
પ્રેમમાં ભૂતકાળના કડવા અનુભવોને કારણે નેહલ હવે લોકો પર સરળતાથી વિશ્વાસ કરતી નથી. તે લગ્ન કે એરેન્જ મેરેજમાં માનતી નથી, કારણ કે તે પોતાના કન્ફર્ટ અને સ્વતંત્રતાને બીજા બધા કરતા વધારે મહત્વ આપે છે.