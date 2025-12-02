ટ્રેન્ડ સેટ કરે છે ગુજરાતી... રસ્તાની વચ્ચે વરરાજાની સામે ગુજરાતી દુલ્હને કર્યો જોરદાર ડાન્સ, યુઝર્સે વરસાવ્યો પ્રેમ
Social Media Viral Video: આ વીડિયોમાં, એક ગુજરાતી દુલ્હન અચાનક તેના લગ્ન સમારોહ વચ્ચે એક જોરદા ડાન્સ કરે છે, જે દર્શકોને મંત્રમુગ્ધ કરી દે છે. તેનો આત્મવિશ્વાસ, સ્મિત અને અદ્ભુત સ્ટેપ્સ જોરદાર છે.
Social Media Viral Video: આ દિવસોમાં, સોશિયલ મીડિયા પર ઘણા વિડિઓઝ વાયરલ થાય છે, જે લોકોનો દિવસ બનાવે છે. ખાસ કરીને લગ્નોમાં થતી મસ્તી અને નૃત્ય, ઇન્ટરનેટ પર હંમેશા ચર્ચાનો વિષય બને છે. ક્યારેક વરરાજાની એન્ટ્રી હોય છે, તો ક્યારેક કન્યાનો ડાન્સ. આમાં, એક નવો વિડિઓ લોકોના દિલ જીતી રહ્યો છે. તાજેતરમાં, આવો જ એક વિડિઓ સામે આવ્યો છે, જે વાયરલ થયો છે.
આ વિડિઓમાં, એક ગુજરાતી દુલ્હન તેના લગ્ન સમારોહ વચ્ચે એક શાનદાર નૃત્ય કરે છે, જે દર્શકોને મંત્રમુગ્ધ કરી દે છે. તેના આત્મવિશ્વાસ, સ્મિત અને અદ્ભુત સ્ટેપ્સ બધાને તેની પ્રશંસા કરે છે. આ વિડિઓ સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ @toocrafty__ પરથી શેર કરવામાં આવ્યો હતો અને ઝડપથી વાયરલ થઈ ગયો હતો, થોડા કલાકોમાં જ લાખો વ્યૂઝ, લાઈક્સ અને કમેન્ટ્સ મેળવી હતી.
દુલ્હનના અદભુત નૃત્યે બધાના દિલ જીતી લીધા
વિડિઓમાં દેખાતી દુલ્હને સુંદર ગુલાબી ગુજરાતી ઘાઘરા-ચોલી અને ચુનરી પહેરી છે. તે રસ્તાની વચ્ચે પ્રખ્યાત લગ્ન ગીત "ચૌધરી" પર નૃત્ય કરવા લાગે છે. તેની ઉર્જા, અભિવ્યક્તિઓ અને ગરબા શૈલીના સ્ટેપ્સ એટલા મનમોહક છે કે વરરાજા પણ હસ્યા વગર રહી શકતો નથી. આ દુલ્હનની હિંમત અને સુંદરતા જોઈને લોકો આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા. એવું લાગતું હતું કે તેણે પોતાનો આનંદ બધે ફેલાવી દીધો છે. ઘણા લોકોએ ટિપ્પણી કરી કે ગુજરાતીઓ તેમની પરંપરાઓ દરેક જગ્યાએ છોડી દે છે.
હૃદય, અગ્નિ અને નૃત્ય ઇમોજીનો વરસાદ
વિડિઓ વાયરલ થતાંની સાથે જ, લોકોએ ટિપ્પણી વિભાગમાં પ્રેમ વરસાવ્યો. કેટલાકે હાર્ટના ઇમોજી મોકલ્યા, જ્યારે અન્ય લોકોએ ફાયર અને નૃત્ય ઇમોજી સાથે તેમની પ્રતિક્રિયાઓ શેર કરી. એક યુઝરે લખ્યું કે, "આવી દુલ્હન, તેનો આત્મવિશ્વાસ એક અલગ જ સ્તર પર છે.
બીજાએ કહ્યું કે, ગુજરાતી છોકરીઓ દરેક જગ્યાએ મજેદાર વાતાવરણ બનાવે છે. લોકો દુલ્હનના સ્મિત, તેની નૃત્ય એનર્જી અને વરરાજા સામે તેની સરળ શૈલીને પસંદ કરી રહ્યા છે. ઘણા યુઝર્સે તેને આત્મવિશ્વાસ અને ખુશીનું સંપૂર્ણ સંયોજન ગણાવ્યું.
Disclaimer: આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ રહ્યો છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
