જાણીતી ગુજરાતી સંગીતકાર જોડી સચિન-જીગરમાંના સચિનની અટકાયત, એક યુવતીએ કરી ફરિયાદ

Gujarati Music Director Sachin Sanghvi Arrested : "થામા" અને "સ્ત્રી 2" ના સંગીતકાર સચિન સંઘવીની પોલીસે ધરપકડ કરી, જાતીય સતામણીનો આરોપ

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Oct 24, 2025, 01:41 PM IST

જાણીતી ગુજરાતી સંગીતકાર જોડી સચિન-જીગરમાંના સચિનની અટકાયત, એક યુવતીએ કરી ફરિયાદ

Entertainment News : મનોરંજન જગતમાંથી મોટા સમાચાર આવી રહ્યા છે. બોલીવુડની પ્રખ્યાત સંગીતકાર જોડી સચિન-જીગરમાંથી એક સચિન સંઘવીની અટકાયત કરાઈ છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, 19 વર્ષની એક યુવતીએ સચિન સંઘવી પર જાતીય સતામણીનો આરોપ લગાવ્યો છે. પીડિતાનો આરોપ છે કે સચિને તેનું જાતીય શોષણ કર્યું હતું, અને તે ફરિયાદના આધારે, પોલીસે તેમને પૂછપરછ અને તપાસ માટે અટકાયતમાં લીધા છે.

એક યુવતીની ફરિયાદ પર બોલીવુડની પ્રખ્યાત સંગીત જોડી સચિન-જીગરના સભ્ય સચિન સંઘવી (45) વિરુદ્ધ બળાત્કારનો કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. યુવતીએ આરોપ લગાવ્યો છે કે તેણે આલ્બમમાં કામ આપવાનું અને લગ્નનું વચન આપીને વારંવાર જાતીય શોષણ કર્યું હતું. તેની ફરિયાદના આધારે, વિલે પાર્લે પોલીસે કેસ નોંધીને તેને તપાસ માટે સાંતાક્રુઝ પોલીસ સ્ટેશનમાં ટ્રાન્સફર કર્યો હતો. પોલીસે સચિનની અટકાયત કરી હતી પરંતુ બાદમાં તેને જામીન પર મુક્ત કરવામાં આવ્યો હતો.

વિલે પાર્લેમાં રહેતી 19 વર્ષીય યુવતી દ્વારા નોંધાવવામાં આવેલી ફરિયાદ મુજબ, ફેબ્રુઆરી 2024 માં, સચિન સંઘવીએ તેણીને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક સંદેશ મોકલ્યો હતો. સંદેશમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે તે તેણીને આલ્બમમાં તક આપશે. આ સંદેશ પછી, બંનેએ મોબાઇલ નંબરની આપ-લે કરી. યુવતીએ કહ્યું કે તેણે તેણીને આલ્બમ પર વધુ ચર્ચા કરવા માટે મ્યુઝિક સ્ટુડિયોમાં બોલાવી હતી. સ્ટુડિયોમાં મુલાકાત દરમિયાન, સચિને લગ્નનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો. તેણે તેણીના લગ્નનું વચન આપીને તેણી પર જાતીય શોષણ કર્યું. યુવતીએ પોતાની ફરિયાદમાં એવો પણ આરોપ લગાવ્યો છે કે તેણીને ગર્ભપાત કરાવવા માટે દબાણ કરવામાં આવ્યું હતું. સચિન તરફથી કોઈ જવાબ ન મળતાં યુવતીએ ફરિયાદ કરી હતી.

આ જોડી પહેલા પણ આવા જ આરોપોનો સામનો કરી ચૂકી છે
નોંધનીય છે કે સચિન-જીગર જોડી પર પહેલા પણ આવા જ આરોપો લાગ્યા છે, પરંતુ આ આરોપો નોંધાયા ન હતા. પોલીસે તે સમયે તેમની સામે કોઈ આરોપ દાખલ કર્યા ન હતા. પોલીસ હાલમાં આ મામલાની તપાસ કરી રહી છે. છોકરીનું નિવેદન નોંધવામાં આવ્યું છે, પરંતુ સચિન સંઘવી કે પોલીસે આ મામલે જાહેરમાં કોઈ ટિપ્પણી કરી નથી. દરમિયાન, સચિન-જીગરના ચાહકો આ સમાચારથી ચોંકી ગયા છે.

સચિને અસંખ્ય હિટ ફિલ્મો માટે સંગીત આપ્યું 
સચિન-જીગરની જોડીએ સ્ત્રી, સ્ત્રી-2, ભેડિયા જેવી અનેક હિટ ફિલ્મો માટે સંગીત આપ્યું છે. તેમનું આયુષ્માન ખુરાનાની હોરર કોમેડી થામામાં પણ સચિન-જિગરનું સંગીત છે. 

ભારતમાં #MeToo ચળવળ શરૂ થઈ ત્યારથી, મનોરંજન ઉદ્યોગની ઘણી અગ્રણી હસ્તીઓ પર જાતીય સતામણીનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે, અને હવે સચિનનું નામ આ યાદીમાં જોડાયું છે.

